„ČT maká pro Fialu, Fiala pro ČT. A my to zaplatíme!“ Zvýšení poplatků. Znovu „hoří“

Vládní pětikoalice i nadále počítá s plánem na zvýšení koncesionářských poplatků od příštího roku. Kromě toho, že si lidé za služby veřejnoprávních médií připlatí, se má rovněž rozšířit i okruh lidí, kteří je budou platit. Nově totiž budou české domácnosti dost možná za Českou televizi platit i v případě, že vůbec doma televizi nemají, což by počet plátců zvedlo o stovky tisíc. Server Seznam Zprávy informuje, že jasno má být během několika následujících dnů. „Nebudeme lidem zvyšovat daně. Říkali před volbami,“ ozvalo se v jedné z reakcí, že to „dopadlo jako vždycky“.

Nově již totiž nebudou muset platit jen ti, kteří mají doma televizní či radiový přijímač, nýbrž i ti, kteří televizor nemají a Českou televizi tak nespatří, co je rok dlouhý – stačit bude, aby měl někdo v domácnosti zařízení, které by mohlo teoreticky televizní či rozhlasový signál přijímat. Tím může být i chytrý telefon. Díky tomu by navíc mohlo platit koncesionářské poplatky až dalších 230 tisíc domácností.



Rozhodnutí, nakolik chce vládní koalice od příštího roku zvyšovat koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas, se veřejnost dozví dle SeznamZpráv.cz v nejbližší době, jelikož vláda plánuje, že novela bude platit již od příštího roku a je tedy třeba, aby šla na vládu nejpozději během následujícího měsíce.

Oproti původnímu plánu vláda nejspíš částečně dle serveru ustoupí u podnikatelů, avšak osvobozeny od poplatků by měly být pouze nejmenší podniky do pěti zaměstnanců. U firem od 6 do 19 zaměstnanců již má jít o 645 korun měsíčně a firmy mezi 20 a 49 zaměstnanci mají kupříkladu platit 1 505 korun.

Česká televize by podle odhadu měla díky vyšším poplatkům získat až o 1,4 miliardy korun více a Český rozhlas by měl mít více o 600 milionů.



„Nebudeme lidem zvyšovat daně. Říkali před volbami. Takže jako dycky,“ komentoval snahu koaličních stran o co nejrychlejší zvednutí koncesionářských poplatků firmám i domácnostem investor Dan Vořechovský.

Nebudeme lidem zvyšovat daně. Říkali před volbami. Takže jako dycky.https://t.co/MrQcB2vp3y — ????? Beast_von_Wittingau???? (@kweenolog) March 18, 2024

„Jojo, Česká televize maká pro Fialovu vládu a Fialova vláda maká pro ČT. A my to zaplatíme,“ poznačil komentátor Petr Holec.

Jojo, Česká televize maká pro Fialovu vládu a Fialova vláda maká pro ČT. A my to zaplatíme.?? https://t.co/UUFQLZqZ3g — PetrHolec (@PetrHolec) March 18, 2024

„Ruka ruku myje. ČT podpoří provládní politiku, znectí protestující a pomluví opozici (i ve sportovních přenosech), vláda zvýší TV poplatky. Win-win, na účet občanů. Všeobecně panující názor vyjádřil neznámý zemědělec,“ doplnil pak právník Ondřej Dostál s poukazem na nedávný hnůj před Českou televizí.

"Pětikoalice zdraží TV poplatky, připlatí si i domácnosti". Ruka ruku myje. ČT podpoří provládní politiku, znectí protestující a pomluví opozici (i ve sportovních přenosech??), vláda zvýší TV poplatky. Win-win, na účet občanů. Všeobecně panující názor vyjádřil neznámý zemědělec?? pic.twitter.com/0fhYGLJNrl — Ondřej Dostál (@dostalondrej) March 18, 2024

Naopak proti naštvaným reakcím lidí, kteří se ptají například na to, proč mají platit za něco, na co se nedívají, se postavil někdejší předseda Rady ČT René Kühn. „35 korun, které hýbou Českem...,“ komentoval, načež mu bylo odpovězeno, že právě těch 35 korun „si umí každý představit“. „Tak těch důvodů je určitě více. Posledních 10 let pravidelných výpadů části politického spektra proti veřejnoprávním médiím je zkrátka poznat...“ míní Kühn.

Tak těch důvodů je určitě více. Posledních 10 let pravidelných výpadů části politického spektra proti veřejnoprávním médiím je zkrátka poznat.. — René Kühn (@Kuhn3Rene) March 19, 2024

To, že budou za ČT muset platit i lidé, kteří ji nesledují, je dle něj „principiálně v pořádku“. „Týká se to pouze těch, kteří doposud koncesionářský poplatek neplatí. A upřímně, většina z nich aspoň příležitostně ČT touto formou sledují (a logicky jich neustále přibývá),“ míní.

Tohle se samozřejmě také řadě lidí nelíbí. Ovšem týká se to pouze těch,kteří doposud koncesionářský poplatek neplatí. A upřímně,většina z nich aspoň příležitostně ČT touto formou sledují (a logicky jich neustále přibývá). Principiálně je to v pořádku. — René Kühn (@Kuhn3Rene) March 19, 2024

