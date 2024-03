„Chachá, bude muset pracovat.“ Když jde o Středulu, lidé neměli slitování

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) svolává mimořádný sněm, kde se bude volit šéf odborů. Dosavadní předák Josef Středula, který stál v čele odborů 10 let, totiž ztratil členství, a tím pádem i svou funkci kvůli neplacení příspěvků. Středula se kvůli tomu stal terčem vtípků, že bude muset jít poprvé v životě do práce a „do montérek ke strojům“.

reklama

Rada ČMKOS v pondělí pověřila řízením odborů dosavadního místopředsedu Víta Samka a svolala mimořádný sněm na konec března, kde by se měl volit nový předseda. Dlouholetý šéf odborů Josef Středula musel být kvůli nesrovnalostem s placením členských příspěvků z odborů vyloučen. Středula již oznámil, že se jednalo o nedopatření a o funkci se bude znovu ucházet, protože má údajně širokou podporu v celé organizaci.

Středulovo vyloučení z odborů pochopitelně vyvolalo posměch na sociálních sítích. „Šéfa odborů vyloučili z odborů. Já tuhle zemi miluju,“ glosoval Středulův konec komentátor Petr Honzejk.

„Prostě groteska bez konce,“ přidal se novinář Vratislav Dostál.

Prostě groteska bez konce ?? https://t.co/1NqCUZUSSb — Vratislav Dostál (@VrataDostal) March 4, 2024

Lidé také hromadně posílají dlouholetého odboráře do „opravdové“ práce a „ke strojům.“

„Tak montérky a ke strojům,“ píšou lidé.

Tak montérky a ke strojům. — Jirka PPM (@JirkaPpm) March 4, 2024

„Teď nejspíš bude muset nastoupit do svého prvního skutečného zaměstnání, a poprvé v životě bude muset skutečně pracovat,“ přidávají další.

Teď nejspíš bude muset nastoupit do svého prvního skutečného zaměstnání, a poprvé v životě bude muset skutečně pracovat. — Jiří Rohan (@JiriRohan80) March 4, 2024

Lidé si ze Středuly tropí žerty, že kvůli neplacení malého příspěvku přišel o lukrativní práci s platem nad sto tisíc korun. „Takže je to jasný – Středula nezaplatil odborářské známky a připravil se tak o lukrativní job. Odborník,“ smějí se lidé.

Takže je to jasný - Středula nezaplatil odborářské známky a připravil se tak o lukrativní job. Odborník. ?? https://t.co/UQcopfyPYy — Marek Rašovský (@Marek_Rasovsky) March 4, 2024

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konec Středuly v odborech neunikl ani pozornosti některých politiků. „Šéf odborů Josef Středula dnes přišel o funkci kvůli nezaplacení příspěvků. Myslím ale, že o dobré jméno mezi mnohými pracujícími přišly jím vedené odbory mnohem mnohem dříve...“ má jasno senátor Zdeněk Hraba (za ODS).

Šéf odborů Josef Středula dnes přišel o funkci kvůli nezaplacení příspěvků.



Myslím ale, že o dobré jméno mezi mnohými pracujícími přišly jím vedené odbory mnohem mnohem dříve... — Zdeněk Hraba (@hraba_z) March 4, 2024

„Tohle je fakt bizár. Máte plat 110 tis. měsíčně a další související výhody, nezaplatíte ale ani členský příspěvek a necháte se vyloučit z organizace, kterou šéfujete a která vás platí. A pak máme vést debatu o silných odborech a jejich roli ve společnosti,“ přidal se poslanec Lukáš Vlček (STAN).

Tohle je fakt bizár. Máte plat 110 tis. měsíčně a další související výhody, nezaplatíte ale ani členský příspěvek a necháte se vyloučit z organizace, kterou šéfujete a která vás platí. A pak máme vést debatu o silných odborech a jejich roli ve společnosti ?? pic.twitter.com/QjLShHewSP — Lukáš Vlček ???? (@VlcekSTAN) March 4, 2024

„No pěkný, to vypadá, že Středula bude muset jít v 56 letech poprvé do zaměstnání. Každopádně štěstí, že to s tím prezidentováním nedopadlo. Až se jeden bojí, jak by dopadla země, svěřená do rukou někomu, kdo zapomene platit příspěvky, které ho 20 let živí,“ vzkázal poslanec TOP 09 Matěj Ondřej Havel a vzpomněl na Středulovu neúspěšnou kandidaturu na prezidenta.

No pěkný, to vypadá, že Středula bude muset jít v 56 letech poprvé do zaměstnání.



Každopádně štěstí, že to s tím prezidentováním nedopadlo. Až se jeden bojí, jak by dopadla země, svěřená do rukou někomu, kdo zapomene platit příspěvky, které ho 20 let živí. — Matěj Ondřej Havel (@m_o_havel) March 4, 2024

Středulův konec v odborech ale podle mnohých není žádný důvod k radosti, protože největší odborovou organizaci by prý mohl převzít někdo ještě horší. „Kdyby chtěl někdo slavit, tak moc není co... jestli odbory vezme do rukou nějaká ruská filcka, nebude to dobrá zpráva pro nikoho...“ varuje právník a člen ODS Ondřej Šimíček.

https://t.co/gAexYE8jHW



Kdyby chtěl někdo slavit, tak moc není co...jestli odbory vezme do rukou nějaká ruská filcka, nebude to dobrá zpráva pro nikoho... — Ondřej Šimíček ????? ???????? (@Sima_Ondra) March 4, 2024

Psali jsme: Češi na „pracák“ a místo nich levní cizinci? Zaorálek varoval. Makroekonom Šulc zasáhl. A je to jasné Zatímco Rakušan v tisku sliboval peníze policistům, odbory zuřily: Sebrali jim stravenky! Středula to schytal na Primě. Gramofonová deska, chování jak vidlák, přítěž. A to nebylo vše Takhle nevybojujete nic. Vidlák, „hvězda dne“, účtuje s odbory i s Fialou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE