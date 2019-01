„Chová se jako vůl!“ Známý herec si to jednou pro vždy vyřídil s Hřebejkem, který svolává národ do ulic. A přidali se další umělci

ANKETA Na možné ohrožení demokracie a svobody upozorňují už řadu měsíců někteří umělci. Slova „Co dělat? Pojďme do ulic“ režiséra Jana Hřebejka se objevila v kalendáři Revue Forum na rok 2019. S upozorněním na nutnost postavit se strachu ve společnosti se přidal například zpěvák Tomáš Klus. Svůj názor na toto téma vyjádřili pro ParlamentníListy.cz herci Ivan Vyskočil a Jan Kuželka, známý bloger Ladislav Větvička, producent Aleš Trdla i spisovatel Jan Bauer. Mají pocit, že je právě nyní, v roce, kdy si připomínáme 30 let od sametové revoluce, ten správný čas vyjít do ulic?

Jasně a stručně sdělil svůj názor bloger Ladislav Větvička. „To je hezké, že se umělci strachují, aby nám nebyla brána svoboda a demokracie. Jen mám takový nejasný pocit, že to jsou právě souputníci výše zmíněných umělců, kteří cenzurují, udávají, likvidují jiné názory, označují je za fake news a brání prezentaci názorů, které jim nejsou zrovna po chuti,“ říká Ladislav Větvička ohledně slov a názorů režiséra Hřebejka a Tomáše Kluse.

Vyskočil: Zakazují se Hřebejkovy filmy? Zakazuje někdo Klusovi zpívat?

Bez jakýchkoliv skrupulí se vyjádřil herec Ivan Vyskočil. „Já mám pocit, že se pan Hřebejk chová jako vůl! Nechápu, o čem pořád mluví?! O jakém strachu? Myslím si, že lidé se spíš bojí, že nebudou mít na hypotéku, bojí se, jak to bude s jejich penzí... Mají strach, že sem přijde příliš mnoho imigrantů... Ale že by zrovna teď se báli o demokracii?“ podivuje se herec a pokračuje. „Vždyť už jenom to, že si ten Hřebejk může říkat co chce a nikdo ho nemlátí obuškem, snad svědčí o tom, že je demokracie. A o čem mluví Klus? Vždyť si zpívá, co chce. Když se rozhodne, že s těmi určitými sponzory nechce mít nic společného, tak nemá. Zpívá třeba s jinými...“ uvažuje Ivan Vyskočil.

Anketa Považujete Jana Palacha za hrdinu? Považuji 13% Nepovažuji 87% hlasovalo: 6110 lidí

Vyjadřuje se v tomto smyslu i k Tomáši Klusovi. „Stalo se Tomášovi Klusovi, že by na nějakém koncertě nesměl hrát, že by přijel do nějakého kulturního domu a tam by mu řekli: ‚Promiňte, pane Klusi, ale my jsme museli váš koncert zrušit, protože vy teď nesmíte?“ Stalo se mu to? No asi ne! On je tak mladý, že si tyto věci možná ani nepamatuje,“ říká Ivan Vyskočil a dává příklad toho, co se dělo dříve. „Já si dobře pamatuji, že když jsme za totáče nasadili Vest Pocket Revue, tak jsme ji tu a tam nesměli hrát. Přitom to byla parodie, legrace. Udělali jsme si to v takové vlastní úpravě, vůbec tam nebyla politika. Ale nesměli jsme to hrát, protože to byl Voskovec a Werich. Takže v tomto kontextu se znovu ptám, o čem ti kluci teď vlastně mluví?“

A k tomu, zda vyrazit, či nevyrazit do ulic: „Každý má svůj názor. Já mám jiný názor než pan Hřebejk. Nenapadlo by mne svolávat lidi do ulic. Oni by také nejspíš nepřišli, protože si myslím, že na tato svolávání slyší opravdu jen pár takových, kteří to mají snad jako domácí úkol. Jinak tomu nerozumím. O tom, že mám pocit, že je to celé nějak organizované, možné i placené, jsem se ostatně zmiňoval už minule. A ještě se mi to nakonec potvrdilo,“ dodává se smíchem Vyskočil.

To, že by byl nejvyšší čas vyrazit do ulic, si nemyslí ani Vyskočilův kolega Jan Kuželka. Jak řekl, podobné „výzvy“ se mu ani příliš nelíbí. „Vždycky se totiž k těm lidem, kteří to možná myslí i dobře, přidá spousta těch, kteří to nějak zneužijí, chtějí z toho těžit...“ míní Jan Kuželka a dodává. „Mluví o demokracii? No tak se podívejte, co se děje například kolem té Kliniky. Jak se tam pomalu báli zakročit, ještě se těm, kteří to tam obývají, skoro omlouvali. Oni přitom žili v cizím domě. Tak jestli si takto představují demokracii, že se nebude respektovat žádný právní řád, tak to se mi hrubě nelíbí,“ vysvětluje umělec pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Mladý konzervativec: Sleva na jízdné, zvýšené důchody, placené obědy? Lidem se líbí mít něco zadarmo. Ale někdo to vše stejně musí zaplatit Nabídli mi 1 000 000 Kč za zostuzení Zemana... Výbušná slova herce o „placené kampani“ proti prezidentovi a Babišovi Ať řekne cokoliv, kojoti vylezou z děr! Ringo Čech a další povstali proti nepřátelům Zemana. Za vyhrožování soudem a vlastizradou Ringo Čech: Nohavica by byl vůl, kdyby medaili od Putina nepřijal! A polovina těch blbů, co ho kritizují...

Producent Trdla: Manipulace a účelovost?

Anketa Byl Bohuslav Sobotka dobrý premiér? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 4436 lidí Aleš Trdla. „Když se zamyslím nad výzvou, jež se nyní objevuje, pak se nemohu ubránit dojmu, že zde cítím účelovost a manipulaci s lidem. Určitě je možné se vyjádřit na ulici k čemukoli, nicméně si nemyslím, že nám opravdu někdo bere svobodu a demokracii,“ říká producent a dodává. „Bohužel, v mnohém nám ji bere i samotná Evropská unie. Takže námi demokraticky zvolení zástupci v Parlamentu nás vedou a k jejich činnosti slouží jistě i určitá legislativa. To, že se mi nelíbí, jakého máme premiéra apod., to je skutečnost, tak jsme si demokraticky měli zvolit jiné zástupce. Demokracie je i o tom, že menšina se musí podřídit většině,“ říká Aleš Trdla a doporučuje: „Takže se semkněme ve volbách a vyberme lepší reprezentaci.“

„Postavit se strachu? Co se tím myslí?“ ptá se Aleš Trdla a dodává: „No, přeji si moudré nazírání na dnešek, nikoli slepě poslouchat tendenční média, Českou televizi nevyjímaje.“

O svobodu a demokracii se v tuto chvíli prý nebojí ani spisovatel Jan Bauer: „Jestli chce někdo jít do ulic, ať si vyjde. Já tady ale žádné ohrožení svobody a demokracie nevidím. Mně se taky občas něco nelíbí. Ale toto mi připadá jako taková bouře ve sklenici vody. Je to dobře, když se umělci angažují, ale aby tím bouřili celý národ, to se mi zdá trošku přehnané.“

Psali jsme: Křivý Vyskočile, roky jsi blil na Klause a Zemana. Dement. Ozval se člověk, který herci nabídl 1 000 000 za urážku Zemana Chartista na akci k výročí Milady Horákové: I když se tomu dneska vysmívají, stejně nakonec pravda a láska zvítězí. Lež a nenávist jsou neživot Herec: Hra stále pokračuje, bylo to vidět i na Českých lvech. Demonstrace? To snad ne Vládne otřesná parta vychcanců. Dřepí tam na prdelích už od prohrané sametovky. Lidé poznali, co je kapitalismus a začali nenávidět, vysvětluje Milan Kohout



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora