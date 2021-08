„Chyba? Milionkrát horší!" Rakušan s Bartošem přijeli do Mostu. Už vědí, že to neměli dělat

reklama

Ani tomuto palčivému tématu se duo volených zástupců Parlamentu nevyhýbalo. Reakce diskutérů na sociální síti facebook však daly jasně najevo, co si o zmíněných postojích lidi myslí. Prakticky sto procent reakcí se vůči nim vymezilo; konkrétně, věcně, leckdy za hranou slušného chování. Oficiální reakce na kritiku ze strany administrátora stránky? Žádná. Počet lidí na stánku během návštěvy politiků? Minimální.

Po formální stránce nemá volební spot Pirátů se Starosty chybu. Je krátký, stručný, video je opatřeno titulky, byť s několika věcnými chybami a přepisy. Vít Rakušan s Ivanem Bartošem působí svěžím dojmem, hovoří srozumitelně, mají upravený účes a oblečení. Okolí stánku, kde ovšem nejsou prakticky žádní příznivci, působí horším dojmem. Absence účastníků si všímají taky diskutéři. K těm se teprve dostaneme.

Co se obsahu týká, snaží se oba po stejnou dobu vybírat nejpalčivější témata Ústeckého kraje.

Zaznějí samozřejmě klišé o tom, že „je třeba“ změnit budoucnost, „potřeba říkat věci nahlas“ a podobně.

Na Ústecku prý neustále klesá podíl HDP na obyvatele oproti českému průměru.

„Je zde nejnižší průměrný věk dožití. Ve vědě a výzkumu pracuje jen desetina lidí oproti průměru ČR. Občané za to ale nemůžou. Je to vina vlády, která jde na ruku chemičkám a agromolochu. To je potřeba změnit. Máme plán, jak využít národní i evropské peníze tak, abychom strádající regiony nastartovali," píše status.

Ve videu pak rotují spíše obecné věci. Konkrétním jménům, což se taky stalo terčem kritiky, se dvojice prakticky vyhýbá. Je vidět, že Bartoš ani Rakušan nemají příliš ponětí, jakým způsobem v minulosti ODS a ČSSD kraj řídila, na čem všem se podílela.

„Průměrná měsíční mzda je o jedenáct tisíc menší než v Praze. Stejně tak je tady vysoká nezaměstnanost. A peníze, které by měly končit v tomto kraji, končí v kapsách různých oligarchů. Na tyhle otázky máme odpovědi i řešení. Až vyhrajeme volby, tak se postaráme o to, aby peníze skutečně do těchto regionů tekly. Hele, třeba HDP na jednoho obyvatele v Ústeckém kraji je horší než třeba v Rumunsku. A my tohle chceme ukončit. Máme plán, jak rozdělovat evropské i národní peníze do krajů tak, aby se ty chudší kraje zase nastartovaly. Chceme jasně říct, co který region skutečně potřebuje, a to pak podpořit. Všechno to uděláme pomocí digitalizace s jasnými a jednoduchými pravidly. Jednoduše přes internet. Víte proč? Protože dotace jsou tady pro lidi a firmy," zazní ve volebním spotu.

Zcela povrchní informace pak mírně rozvíří jméno zástupce Babišova ANO.

Následně se totiž Vít Rakušan opírá do bafuňářů a údajných papalášů na Ústecku. Jedním z nich je prý tamní poslanec ANO Jan Richter. Podle Rakušana měl nedávno dvaadvacet funkcí. „A kolik jich má teď, to úplně nevíme. Ale jedno chci říct. Stačilo. Brzo budou volby a volby jsou šancí něco v téhle zemi změnit. Já vás o to prosím. Pojďte do toho s námi a vraťme téhle zemi budoucnost," uzavírá zástupce STANu.

Reakce čtenářů nadšené nebyly.

Video sklidilo jen 400 zdvižených palců, což je při téměř 190 tisících sledujících pirátského profilu mizivá suma. Komentářů je skoro tři sta. Drtivá většina je negativní vůči publikovanému obsahu.

„Co konkrétního jste pro tento region udělali za ty čtyři roky v Parlamentu? Vzpomenout si na tento region až dva měsíce před volbami mi přijde smutné," uvedl Zdeněk T.

„Je potřeba" je skoro totéž jako "chtělo by to“. Na to druhé jsem alergická, tak by mě zajímalo to Vaše řešení," zeptala se Zdenka F. „Nikdy jsem vám nevěřil a věřit nikdy nebudu! To, že Bartoši kandidujete v tomto regionu, není pro blaho těch lidí, co tam žijí. Je to jen kalkul, protože právě v tomto regionu se budou sčítat hlasy ze zahraničí a žije tam dost těch na sociálních dávkách, které zneužívají, a to jsou ty hlasy do voleb," podotýká Zdeněk Š. „Pokud chceš brát, musíš také dávat. To vám Bartoš zapomněl říct!" čílil se Otokar P.

„Podle toho, jakou politikou se chvástáte a pro jakou poté zvedáte ruce, by takto jednou vypadala celá země, potažmo celá Evropa," upozornil Roman B. „Předvolební kampaně neznají hranici a až teď se zajímají a zase oblbují lidi, jak to s nima myslí dobře," napsal muž s přezdívkou Človíček.

„Pan Profant mluvil o bílých páprdech. Chci se zeptat, kolik barevných členů má pirátská strana. Děkuji," zajel do Pirátů ironicky Roman P.

„A co těm lidem prostě ty peníze nebrat z peněženky, abyste některým pak vrátili drobky v podobě dotací? Ale ne, to by bylo moc konstruktivní. Radši zvýšit daně z příjmů, podporovat totálně neefektivní a drahý Green Deal (to je ta příčina inflace!) a pak utrácet za nesmyslné projekty, které nikomu nepomůžou," uvedl racionálně Martin Č.

„Milionkrát horší než to, že jste jeli do Mostu, je, že jste se zcela vědomě vyhnuli konkrétním jménům, která v tom kraji rozkradla, co mohla. Tak budu konkrétní já, o koho jste se měli zajímat: Ježek, Řápková, Kouda, Houska, Šulc, Novák, Oulický. Vy zmíníte Honzu Richtera, který tak akorát saje stovky tisíc, když z ROPu odešly miliardy a úředník, který to prásknul, opakovaně sedí?" napsal Zdeněk S.

Řada ze zmíněných osob je dodnes považována za takzvané kmotry Ústeckého kraje. Výjimku tvoří pouze někdejší zástupce ČSSD Roman Houska, který byl v listopadu 2013 zavražděn před svou chomutovskou vilou. Houska byl životním partnerem někdejší hejtmanky Jany Vaňhové (ČSSD).

Totožně znějících reakcí je opravdu mnoho. Pirátům se vyčítá nejen účelovost kampaně na Ústecku, ale rovněž jejich údajně pozitivní vztah k migraci. Pro voliče obou táborů je určitě škoda, že se do debaty ani jednou nezapojil admin. Nikdo tak nemohl reagovat na výtky, jako například tu od Radka K.

„Co uděláte pro Moravskoslezský kraj? Zavřené doly, úpadek průmyslu, cikáni a nepřizpůsobiví na každém rohu, platy poloviční než v Praze...?

Piráti se STANem i přes viditelnou snahu a usilovnou kampaň nadále ztrácí pozice. Aktuálně se pohybují pod dvaceti procenty preferencí, což je staví až na třetí místo za vítězné ANO a stříbrnou trojkoalici SPOLU. Viděno touto optikou by se na vládě nedokázali podílet. SPOLU a Piráti & STAN by nedali nutnou stojedničku.

Nejpravděpodobnější je proto budoucí varianta vlády na půdorysu ANO, SPD a Přísaha.

Co Vít Rakušan a Ivan Bartoš nezmínili?

Kauza ROP Severozápad je politický skandál týkající se netransparentního rozdělování evropských dotací v NUTS 2 Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj).

Rozdělování dotací o objemu vyšším než 20 miliard korun v regionu bylo dlouhodobě kritizováno. Podle obžaloby se týká dotací na tři projekty: Rodinný hotel pod Třebouňským kopcem, Penzion Villa Mannesman a plánovanou rekonstrukci fotbalového hřiště v Jirkově-Ervěnicích. Nicméně v červnu 2012 bylo v médiích zveřejněno, že Dotační úřad Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad podle auditu Ministerstva financí ČR vykonaného s využitím firmy Deloitte Advisory chyboval ve všech 35 zkoumaných případech evropských dotací.

Hlavní aktéři kauzy jsou Jaroslav Borka (KSČM), Daniel Ježek, podnikatel z Mostu, dále byznysmen Martin Mikeš, bývalý ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petr Kušnierz, bývalý senátor ODS Alexandr Novák nebo Vladyslav Ivanovyč Hleba, který byl obviněn ze zprostředkování při předávání úplatků s navrženým trestem tři roky odnětí svobody. Ve spárech policie skončil taky Pavel Kouda (ČSSD) a regionální politik ODS Pavel Markvart.

