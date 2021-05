„Chybí vám uvědomění.“ Tomáš Klus: Lid musí pochopit, co k němu umělci chtějí dostat

Po volbách bude líp, myslí si hudebník Tomáš Klus, který se už stal politickým aktivistou a jeho další deska bude mít tuto tematiku. V Pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima News se zasazoval o větší politické uvědomění v Česku, aby lidé byli schopní si obhájit koho volí a naopak se nestavěli do role obětí a voličů menšího zla. Babiš prý Česko separuje od Evropské unie. Pár slov měl také k ministru Hamáčkovi: „Tak už se na to vykašli, přestaň hrát tu hru. Řekni to, jak to je. Prozraď ty zákulisní hry.“ Ministr se prý nechal přesvědčit od někoho schopnějšího a významnějšího.

Klus má za to, že nepotřebuje oddělovat svou dráhu písničkáře a politického aktivisty. Chce prý společnost „odstřihnout od role oběti“. „Politika byla vždy odrazem společnosti a já jsem přesvědčen o tom, že nejsme taková společnost, jaké máme politiky,“ tvrdí zpěvák. Je smuten z údajného vyprázdnění demokracie, tvrdí, že se demokracie smrskla na pouhé „Můžu si říkat, co chci.“ Klus namítá, že demokracie je především zodpovědnost a uvědomění si, že lidské činy každého jedince mají dopad na společnost jako takovou. A chce tuto ideu obnovit. Anketa Jste Čech, nebo Evropan? Čech 97% Evropan 1% Čech i Evropan 2% hlasovalo: 1142 lidí

Podle Klusova názoru Babiš zvolil pro něho dobrou strategii, tedy že kauza střídá kauzu tak rychle, že jsou z toho lidé unavení. I od svých přátel pak umělec slýchá, že kauzy nesledují a nechtějí se účastnit.

Konstatoval, že ho politika ovlivňuje, protože ovlivňuje např. ceny nebo i kam může vycestovat a za jakých podmínek. „V momentě, kdy chci žít spokojený život ve spokojené zemi, tak se musím na tom podílet,“ říká zpěvák. A prožívá frustraci. „V době, kdy cítím, že by se svět měl spojovat, protože ho trápí globální problémy, tak v našem vedení jsou dva politici, kteří vlastně nevidí nic jiného než sami sebe a tu zemi separují,“ stěžuje si.

Dodal, že Babiš a Zeman mají jiné motivace. „Miloš Zeman má evidentně ještě nevyřízené účty s mnoha lidmi a sympatie k pro mě ne úplně přijatelným vůdcům. Andrej Babiš má zájmy, které nás separují od Evropské unie a od evropského společenství tím, že je podle Evropské unie ve střetu zájmů, takže se separuje tímhletím způsobem,“ vysvětlil. Dodal, že pro něho jsou stěžejním tématem klimatické změny. „Ale nejde to, protože v čele naší země jsou lidé, které to nezajímá,“ povzdechl si.

Moderátorka pak stočila hovor na kauzu Vrbětice a optala se, zda Klus vládu nechválí aspoň za její reakci v této záležitosti. „Tak co jinýho měli dělat. Kdyby dělali, že to není...“ nedořekl zpěvák. Velice také chválil investigativního novináře Jaroslava Kmentu.

Do politiky se mu nechce. Vysvětlil, že jeho povolání mu dává obrovskou svobodu, politika naopak vyžaduje obrovskou disciplínu, kterou podle svých slov nemá. Své akce by musel konzultovat s poradci a stranickými kolegy, to jako solitér dělat nechce.

Má za to, že pro Zemana a Babiše je symbolem opozice, ale svou deskou chtěl jen zapálit pochodeň, ale nechce jí držet. „Chci spojit lidi, kteří cítí podobnou nespokojenost, chci jim dát najevo, že teď nesmíme polevit. Protože ne náhodou mě ty písně napadly v době, kdy je opravdu vidět, že Andrej Babiš není dobrý politik, není dobrý podnikatel, nikdy nebyl dobrý podnikatel, a Miloš Zeman to s námi myslí směrem, kterým to s námi myslí,“ řekl.

Své poselství podává prý stále přímočařeji proto, protože „slova se vyprazdňují, pravda je relativní a doba začíná být nejasná“. Což dle něho vyžaduje jasná stanoviska.

Zmíněna byla i sametová revoluce. Klus uvedl, že o tématu přemýšlel, proč byla právě „sametová“. „Myslím si, že lví podíl na tom měli umělci a kultura, kteří se dali dohromady, a mezižánrově dokázali vést dialog a postavit se za jednu věc. Tím spíš si myslím, že je to znovu důležité, aby tady vznikla jako určitá forma, aby se formovala ta společnost ruku v ruce s kulturou a s umělci tak, jako se to stalo při sametové revoluci, kdy lid, ten pracující lid pochopil, co se ti umělci snažili různými cestami k nim dostat.“

Doufá, že „mladých cvoků“ bude víc. Jeho kolegy prý nedrží strach. „Jenom nám ta doba dala na zadek a vážíme každé slovo z toho důvodu, abychom se měli ke komu vrátit. Protože já jsem asi zdárným příkladem toho, že když se pustíte na tento tenký led komentování politiky, tak to skutečně znamená roztříštění fanouškovské základny, ne-li odliv lidí, kteří vás mají rádi za to, jak a co zpíváte, ale nedávají to, co říkáte,“ vysvětlil a dodal, že se tak děje i přesto, že v každém vyjádření říká, že je mu jedno, kdo koho volí, ale má být schopen odargumentovat proč. Vadí mu, že v Česku se z nějakého důvodu nediskutuje o tom, kdo koho volí.

Také by rád viděl, aby lidé přestali volit dle pravidla „menšího zla“. „Ať už je to strana, která bude mít jenom váš hlas, to je jedno. Ten není ztracený. Vy rezonujete s tímhletím směrem, dejte to najevo. Nevolme menší zlo. Pak tady bude furt menší zlo a s menším zlem se pracuje stejně špatně jako s velkým zlem,“ apeloval. Babiš a Zeman prý nejsou „démoni“, ale znamení doby. „Andrej Babiš konkrétně je výsledkem činění Václava Klause a Miloše Zemana,“ prohlásil. Ale věří, že až odejdou, tak „bude líp“.

Co se týče současné politiky, chybí mu schopnost postavit se za nějakou pravdu. „Vždycky si tak říkám, když se někdo vaří v nějaké šlamastyce, jako třeba teď pan Hamáček, tak si říkám, tak už se na to vykašli, přestaň hrát tu hru. Řekni to, jak to je. Prozraď ty zákulisní hry. A to bude ta odvaha,“ popsal své pocity ze současné kauzy rozpoutané SeznamZprávami. Doufá, že se Hamáček pod tímto tlakem „nechá zmáčknout“.

Podle něj předseda ČSSD udělal hodně věcí, které mu vadí, ale nepovažuje ho za „podlého vlastizrádce“, který by vyrazil prodat Česko za „nejasnou kapalinu ve zkumavkách“. „Věřím tomu, že se nechal dotlačit někým daleko schopnějším a významnějším,“ mínil Klus a dodal, že je zvědavý, zda je to správná teorie. Má za to, že „vítr fouká“ od Hradu. „Miloš Zeman je asi nejschopnější politik v rámci politického intrikaření, vždycky byl,“ řekl.

