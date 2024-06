„Čím déle protesty odložíte, tím budou slabší.“ Výzva po úspěšných volbách

Co dál, kdo se bude za české zemědělce bít, aneb hledá se takový… Bude to premiér, kdo se snad bude zajímat o potravinovou bezpečnost České republiky? Nebo ministr amatér, pardon teolog, který ví, o co jde? A konečně, bude to sám prezident Agrární komory Jan Doležal, který kličkuje jak zajíc na honu – kolik mu ještě věří členů? A co veřejné mínění občanů, kteří by rádi viděli na pultech obchodů zdravé české potraviny za rozumné ceny? Zatím vrcholným kouskem se jeví jeho poděkování za „pevnou a nerozbornou odhodlanost“ k ohlášeným mohutným, leč dalším neuskutečněným zemědělským protestům 22. května. Kdy to bude do třetice a jak bude v praxi vylepšena sociologická teorie reziduí a derivací Vilfreda Pareta (1848–1923)? Ta říká, že člověk je jedinec, individualita a má mozek na to, aby pro sebe vymyslel a naplánoval to nejlepší řešení. A jazyk má, aby svoje okolí a lidi vůbec přesvědčil, že to je pro ně. V lidovém žargonu řečeno, aby je zkrátka oblbnul.

Ale vraťme se od Pareta do současnosti. Tak vážení, až na tu poslední to nejsou jenom otázky moje, coby čestného prezidenta Agrární komory, druhou kvalifikací sociologa se zaměřením na venkov. Další svoje pozice neuvádím, neboť je mně stydno. Záměrně jsem ale předchozí dva řádky o sobě napsal, když knihu úspěchů samu o sobě, aby mě auditorium vypískalo, tak promiňte, ale to normální člověk nemůže udělat. Pro osvěžení paměti, řeč je o vypískání, toho času stále ještě premiéra Fialy, který 27. května v knihkupectví na Václavském náměstí představil svoji knihu.

Profesor Hron, „Bohyně úrody“ a madam Nerudová…

Pojďme ale k věci a představme řešení. Zaprvé, je třeba mít objektivní informace, umět je prezentovat veřejnosti a postavit se k věcem čelem. Což ale znamená někdy narazit, a to čelo si rozbít. Maně si vzpomínám na svého zesnulého přítele, profesora Jana Hrona, který šířil úctu k Chodům a Jiráskovým Psohlavcům, rozšiřováním pozoruhodné pověsti, že tito dávní strážci slovanských hranic na západě (14. a 15. století) mají silnější čelní kost. Proto, aby přežili při přímých bojích muž proti muži při ochraně naší západní hranice. Nevím, jak silnou čelní kost měl vážený profesor Jan Hron, ale intelekt, vědomosti a znalosti, přirozené nadání a lidskost mu umožnily vystoupat ve svém oboru na stupeň nejvyšší – byl rektorem České zemědělské univerzity v Praze a reprezentantem ztělesněného selství. Svědčí o tom „Bohyně úrody“, nejvyšší vyznamenání, které škola udílela, nese jeho podpis. Byl to člověk, na kterého si vždy vzpomenu, když se v médiích objeví madam Nerudová, rektorka mé alma mater, Mendelovy univerzity v Brně, toho času neúspěšný lídr uskupení Starostové a osobnosti do Evropského parlamentu.

Čas nazrál… Do čela zemědělců někdo s pomyslnou silnou čelní kostí

No a zadruhé, čas nazrál a je třeba, aby se do čela zemědělců postavil někdo s onou pomyslnou silnou čelní kostí. Někdo, kdo nebude předstírat masívní demonstrace, kdo se nebude distancovat od těch, kdo mají odvahu a sílu je jako blesk z čistého nebe skutečně 19. února, s téměř tisícovkou traktorů v Praze udělat. Někdo, kdo nebude jednat až se „ujedná“ a bez výsledku, respektive s výsledkem, kdy staré sliby jsou přebity novými a kdo už dokonce svoje jméno zaměnil za poloanonym „Úřad AK ČR“! Aby mně bylo rozuměno, jedná se o informaci členům Agrární komory, kde na téměř třech stránkách onen „Úřad AK ČR“, bez podpisu, posílá dvouapůlstránkový zápis označený „Z jednání s ministrem financí“, byl tam ovšem i ministr zemědělství Marek Výborný, které proběhlo 4. června. Tedy po zrušení ohlášené masové protestní jízdy 2000 traktorů, připravené na 22. května do Prahy. Tehdy v informaci členům, ještě šéfem Agrární komory podepsané, se připravení účastníci na poslední chvíli 19. 5. mimo jiné dočetli – „Společně deklarovaným požadavkem je, v této napjaté době, upřednostnit další jednání s ministrem zemědělství s cílem situaci společensky nevyhrocovat a upřednostnit klidnou sílu a diplomacii“.

Další sliby ministra… A dotace z minulého roku až v červnu?

No a pak následovala ona klidná síla a diplomacie a dopadla, jak se dalo předpokládat (Sečteno a podtrženo) – další sliby ministra zemědělství posílené ministrem financí, že v příštím roce bude podpora resortu vyšší o dvě miliardy korun. Ty už máme de facto předplaceny navýšením daně z nemovitostí… Když si přečtu „Z jednání s ministrem financí“ od „Úřadu AK ČR“, tak musím konstatovat, že se jednalo o asi sedmi okruzích problémů a požadavků, že vše je vlastně jejich soupis následovaný sliby ministrů, s tehdy jediným cílem – nedopustit žádné demonstrace před volbami, což se jim bez větší námahy podařilo. To v situaci, kdy dotace za rok 2023 z evropských peněz jsou zadržovány a budou vyplaceny až do konce června 2024. Minulé vlády dokázaly tyto dotace vyplatit mnohem dříve a takovýto stav je v českém zemědělství poprvé.

Sílí odpor z řad členů AK a slova o zradě…

Po volbách do Evropského parlamentu se ovšem podstatným způsobem změnila situace ministrů a vlády. Konkrétně ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) nebude schopen ve vládě nic prosadit, protože jeho strana v eurovolbách pohořela a její předseda Marian Jurečka se chystá neobhajovat na podzimním volebním sjezdu funkci předsedy této strany. To samozřejmě zeslabí ve vládě vliv ministra zemědělství Marka Výborného. Navíc sílí odpor z řad členů Agrární komory, kteří dnes už otevřeně mluví na adresu vedení Agrární komory ČR plus Zemědělského svazu ČR o zradě a nevěří, že jsou schopni prosadit jejich oprávněné požadavky.

Jandejsek z 21. místa na místo páté!

Závěrem ocituji z reakce významného člena našeho Klubu 2019: „Pokud mají zástupci zemědělců hájit jejich zájmy a vyjednávání nepřináší výsledky, není jiné cesty než demonstrace síly. Čím déle se budou razantní protesty odkládat, tím budou slabší. Naopak nekoordinované aktivity radikálních jednotlivců budou nabírat na síle. V čele zemědělských protestů by měly stát AK (Agrární komora), ZS (Zemědělský svaz) a ASZ (Asociace soukromého zemědělství), protože jde o přežití úplně všem.“ A že už lidé naše problémy takto vnímají, svědčí například posun kolegy Zdeňka Jandejska z 21. místa na kandidátce STAČILO! o 16 míst dopředu na místo páté! Takže přemýšlejme a konejme…

Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019