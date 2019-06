„Co by řekl Havel?“ Emma Smetana a Tomáš Klus: Babišův volič zpozorní

Emma Smetana zpovídala během demonstrace na Letné Tomáše Kluse v tričku s obrázkem Václava Havla. Toho si redaktorka hned všimla a zajímalo ji, co by Václav Havel na letenskou demonstraci řekl.

„Byl by potěšen, že se u nás znovu aktivizuje občansky uvědomělá společnost,“ myslí si Klus. Tím se podle něj rozvíjí dialog, který je pilířem demokratické společnosti.

Pak Emma Smetana přísným hlasem vyzvídala, jestli byl Klus přítomen na všech demonstracích Milionu chvilek pro demokracii. Klus rychle ujistil, že nechyběl. A má radost, že kromě těch, na kterých vystupoval, si mohl užít i další, na kterých byl v davu. „Procházeli jsme s dětmi tím zaplněným Václavákem a musím říct, že mě baví a naplňuje nadšením, jaký druh lidí se setkává na těchto demonstracích. Jsou to lidé ohleduplní,“ vysvětloval. Má prý radost, že může být právě v takové společnosti.

Pak se Smetana ptala, když Klus hovoří o dialogu, tak jak často jej vede s voliči hnutí ANO. Klus uvedl, že docela často, i když už upustil od agitování do mikrofonu. „A proč?“ nechápala Smetana. Podle Kluse to není fér debata, protože on má mikrofon, a oni ne. Při autogramiádách a jiných přímých setkáních ale je prý vždy k dispozici k diskusím.

„A jsou to zajímavý věci, který se dozvídám,“ přiznal. „Já těm lidem rozumím. To Babišovo PR a rétorika, kterou Andrej Babiš a jeho klaka volí, je pro mnoho lidí uspokojující a budí naději,“ říká Klus.

Je ale rád, že na Letné se potkává s lidmi, kteří nabízejí jiné pohledy. „Tady ti lidé poslouchají, co jim kdo říká, takže se v těch jeho vypiplaných řečech najdou velké díry,“ všiml si.

„A kolika lidem jste tedy dokázal tu volební preferenci hnutí ANO rozmluvit?“ ptala se Smetana po výsledcích jeho mise. Klus namítal, že takovou ambici vůbec nemá. S lidmi prý hovoří proto, aby si konfrontoval svůj pohled na věc.

„Já nemám nic proti hnutí ANO. Mně jen vadí Voldemortův střet zájmů,“ vytáhl příměr, který potom použil i na pódiu.

Evidentně zklamaná Smetana si dala ruku v bok a ptala se jej, jak tedy pozná, že jeho promluva zabrala, když si nepočítá počty přemluvených. „Já to tak neberu. Já to dělám hlavně kvůli sobě,“ vysvětloval. Kdyby to prý neřekl, tak by měl pocit, že se udusí. „Já se nesnažím nikoho přemlouvat,“ ujistil. Jediné, co občas dělá, že doplňuje informace, respektive svými básnickými slovy „vnáší světlo“.

Nespokojenost má podle něj být zaměřena na Andreje Babiše, ne na lidi, kteří ho volí.

A právě proto klade takový důraz na letenskou demonstraci. „Je to velký přínos pro budoucnost demokracie,“ vysvětloval. Právě taková setkání a aktivity lidí, kteří sledují politiky, podle něj představují „padesát procent demokracie“.

„Politika musí být sledovaná. Lidé, kteří dělají politiku, musí vědět, že na ně koukáme,“ vyzýval. Politici podle něj musí cítit, že když udělají chybu, tak si ji budou muset odpykat.

Slova o pykání politiků redaktorku zjevně potěšila a hned se ptala, co si tedy kdo odpyká po demonstraci na Letné.

Klus si myslí, že demonstranti musí být trpěliví, protože hroší kůže Andreje Babiše je mocná. „Ale věřím tomu, že se na něj chystá řeč, která funguje. A to je řeč zákonů,“ vyjádřil naději. Lidmi podle něj Andrej Babiš pohrdá, ale „direktu v rámci legislativy“ se tento mocnář skutečně obává.

Pak Smetanu zajímalo, zda Klus někdy mluvil s Andrejem Babišem. Klus uvedl, že ne, i když v roce 2013, když zpěvák ve svých písních kritizoval korupci vlád ODS, jej prý tehdy ještě podnikatel Babiš na kávu opakovaně zval.

Navíc si myslí, že si s Babišem vlastně nemá co říci, protože za premiéra dostatečně hovoří jeho činy.

„Já nejsem politik, já jsem občanský aktivista a písničkář,“ zakončil Klus rozhovor.

autor: jav