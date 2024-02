„Co se to sakra děje?“ Opilí nelegálové za volantem pryč z USA. Musk v šoku z hlasování

Sněmovna reprezentantů Kongresu USA opatření schválila poměrem hlasů 274 ku 150. Proti byli pouze demokraté. Návrh zákona pochází z dílny republikána Barryho Moorea, který jej zdůvodnil tím, že každých 45 minut v USA někdo zemře při nehodě, na níž se podílí řidič pod vlivem alkoholu.

„Angela a Jeremy jeli společně na motocyklu, když do nich narazil nelegální přistěhovalec v pickupu pod vlivem alkoholu. Je smutné, že podobné tragédie nejsou v naší zemi neobvyklé,“ řekl mimo jiné jeden z příběhů.

„Co se to sakra děje?“ okomentoval rozhodování Sněmovny reprezentantů podnikatel Elon Musk.

What the heck is going on!? https://t.co/7wbNrzt2R6