ČT hasí průšvih, který by proti ní poštval Donalda Trumpa

19.08.2025 18:12 | Zprávy

„ČT žádnou složku na Donalda Trumpa nemá!“ Michal Kubal musel v neděli vyvracet hoax vzešlý od amerického „experta“, který tvrdil, že Česká televize má materiály StB ohledně současného amerického prezidenta. Dotyčný expert Malcolm Nance totiž tvrdí, že Trumpa ovládají Rusové.

ČT hasí průšvih, který by proti ní poštval Donalda Trumpa
Foto: Youtube
Popisek: Donald Trump

Ohledně Donalda Trumpa koluje řada konspiračních teorií o spolupráci s Moskvou. Z účtu Marcy Wheelerové, novinářky zabývající se lidskými právy a národní bezpečností, v neděli zaznělo, že v Nizozemí mají informace, tedy složky SVR (ruské civilní rozvědky) z roku 2016, které by „hodně napomohly tomu, aby Putin nedržel Trumpa pod krkem“. A že by tyto informace měly být zveřejněny.

K tomu se vyjádřil americký „expert“ na tajné služby, autor několika knih Malcolm Nance. „Ve skutečnosti je to česká StB, komunistická rozvědka podřízená KGB, kdo má nejstarší databázi ohledně Donalda Trumpa. Začíná od roku 1977 manželstvím Ivany Trumpové,“ prohlásil. A ještě dodal: „A Česká televize má všechny tyhle složky.“

 

Příspěvek byl hojně sdílený, s dalšími požadavky na zveřejnění. Velice záhy se k němu vyjádřil Michal Kubal jakožto vedoucí redaktor zahraničního zpravodajství. A to s prohlášením, že Česká televize žádné složky nemá. „Snaha v roce 2016 se dozvědět, co měla StB na manžele Trumpovy, skončila konstatováním faktu, že to měla pod palcem zahraniční rozvědka a jejich materiály nebyly ještě odtajněny,“ sdělil v přímé reakci na Malcolma Nance.

 

Pro jistotu ale udělal ještě samostatný příspěvek. „Ještě, než sedne SEAL Team Six do vrtulníků směrem Kavky, bych rád řekl, že ČT žádnou složku na DJT nemá! Jestli se nemýlím, snaha zjistit v 2016 víc o tom, co vedla StB na manžele Trumpovy, končila u toho, že ji spravovala zahraniční rozvědka a její materiály odtajněné nebyly,“ uvedl znovu. A o chvíli pozvěji poznamenal, že se asi měl vyvarovat hovorového výrazu „Kavky“, protože umělá inteligence ho přeložila jako „Kavkaz“. Což je ironické mimo jiné i proto, protože v oblasti Kavkazu se nachází Čečensko, jehož anglický název Chechnya si Američané občas pletou s názvem Czechia.

Nance na příspěvek nereagoval.

 

Nance proslul v roce 2022, kdy se přihlásil do ukrajinské dobrovolnické legie a figuroval v americkém vysílání o konfliktu jako komentátor. O rok později o něm vyšel dosti nelichotivý článek v New York Times, podle kterého Nance lhal o svých bojových zkušenostech, byl osočen, že v cizinecké legii vyvolával chaos, paktoval se s podvodníky, kteří vybírali peníze pro Ukrajinu a osočoval ostatní z toho, že pracují pro Rusko, aniž by pro to měl nějaké důkazy.

ParlamentníListy.cz se ČT dotázaly, kde vidí původ tohoto hoaxu a zda výmysl, že Česká televize má složky na Donalda Trumpa, nešířil některý ze zaměstnanců ČT. „Nemáme informaci, že by se na šíření vámi zmiňovaného hoaxu měl podílet některý z našich zaměstnanců,“ přišla odpověď od Radka Konečného z tiskového oddělení, který zároveň upozornil na snahy Michala Kubala tento výmysl na sociálních sítích vyvrátit.

Psali jsme:

Žvásty a pohádky. Schůzka v Bílém domě pokračovala masakrem v ČT
Trump si dělal ze Zelenského srandu kvůli zrušeným volbám
Triumf Orbána? Putin a Zelenskyj se mohou setkat v Maďarsku
Já a Motoristé? Václav Klaus kroutí hlavou, on by jim program napsal jinak

 

Zdroje:

https://t.co/9OPeyHvBwN

https://twitter.com/MalcolmNance/status/1957169468355801219?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MichalKubal/status/1957186854437953727?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MichalKubal/status/1957190026065756209?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.nytimes.com/2023/03/25/world/europe/volunteers-us-ukraine-lies.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČT , StB , konspirační teorie , x , Kubal , Trump , Nance

autor: Karel Šebesta

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Miroslav Kavij byl položen dotaz

Jak chcete přimět Putina uzavřít mír?

A uvědomujete si vůbec, že hlavním viníkem války je Rusko, které na Ukrajinu zaútočilo? Nebo vy ten útok schvalujete?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chůze do kopce spaluje více tuku než běhChůze do kopce spaluje více tuku než běh Šťáva z červené řepy normalizuje tlak bez nutnosti lékůŠťáva z červené řepy normalizuje tlak bez nutnosti léků

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČT hasí průšvih, který by proti ní poštval Donalda Trumpa

18:12 ČT hasí průšvih, který by proti ní poštval Donalda Trumpa

„ČT žádnou složku na Donalda Trumpa nemá!“ Michal Kubal musel v neděli vyvracet hoax vzešlý od ameri…