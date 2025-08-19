ČT hasí průšvih, který by proti ní poštval Donalda Trumpa

Ohledně Donalda Trumpa koluje řada konspiračních teorií o spolupráci s Moskvou. Z účtu Marcy Wheelerové, novinářky zabývající se lidskými právy a národní bezpečností, v neděli zaznělo, že v Nizozemí mají informace, tedy složky SVR (ruské civilní rozvědky) z roku 2016, které by „hodně napomohly tomu, aby Putin nedržel Trumpa pod krkem“. A že by tyto informace měly být zveřejněny.
K tomu se vyjádřil americký „expert“ na tajné služby, autor několika knih Malcolm Nance. „Ve skutečnosti je to česká StB, komunistická rozvědka podřízená KGB, kdo má nejstarší databázi ohledně Donalda Trumpa. Začíná od roku 1977 manželstvím Ivany Trumpové,“ prohlásil. A ještě dodal: „A Česká televize má všechny tyhle složky.“
Actually it’s the Czechs StB, the communist intelligence that was the KGB subordinate agency who have the oldest database on Donald. Starts in 1977 under Ivana Trump’s marriage.— Malcolm Nance (@MalcolmNance) August 17, 2025
And Czech TV has all of the files.
Příspěvek byl hojně sdílený, s dalšími požadavky na zveřejnění. Velice záhy se k němu vyjádřil Michal Kubal jakožto vedoucí redaktor zahraničního zpravodajství. A to s prohlášením, že Česká televize žádné složky nemá. „Snaha v roce 2016 se dozvědět, co měla StB na manžele Trumpovy, skončila konstatováním faktu, že to měla pod palcem zahraniční rozvědka a jejich materiály nebyly ještě odtajněny,“ sdělil v přímé reakci na Malcolma Nance.
Czech TV does not have any files. The effort in 2016 to find out more about what the StB had on the Trump couple ended with the fact that it was managed by foreign intelligence, and their materials had not been declassified yet.— Michal Kubal ???? (@MichalKubal) August 17, 2025
Pro jistotu ale udělal ještě samostatný příspěvek. „Ještě, než sedne SEAL Team Six do vrtulníků směrem Kavky, bych rád řekl, že ČT žádnou složku na DJT nemá! Jestli se nemýlím, snaha zjistit v 2016 víc o tom, co vedla StB na manžele Trumpovy, končila u toho, že ji spravovala zahraniční rozvědka a její materiály odtajněné nebyly,“ uvedl znovu. A o chvíli pozvěji poznamenal, že se asi měl vyvarovat hovorového výrazu „Kavky“, protože umělá inteligence ho přeložila jako „Kavkaz“. Což je ironické mimo jiné i proto, protože v oblasti Kavkazu se nachází Čečensko, jehož anglický název Chechnya si Američané občas pletou s názvem Czechia.
Nance na příspěvek nereagoval.
Možná jsem kvůli mezinárodnímu dosahu neměl psát “Kavky”… pic.twitter.com/9OPeyHvBwN— Michal Kubal ???? (@MichalKubal) August 17, 2025
Nance proslul v roce 2022, kdy se přihlásil do ukrajinské dobrovolnické legie a figuroval v americkém vysílání o konfliktu jako komentátor. O rok později o něm vyšel dosti nelichotivý článek v New York Times, podle kterého Nance lhal o svých bojových zkušenostech, byl osočen, že v cizinecké legii vyvolával chaos, paktoval se s podvodníky, kteří vybírali peníze pro Ukrajinu a osočoval ostatní z toho, že pracují pro Rusko, aniž by pro to měl nějaké důkazy.
ParlamentníListy.cz se ČT dotázaly, kde vidí původ tohoto hoaxu a zda výmysl, že Česká televize má složky na Donalda Trumpa, nešířil některý ze zaměstnanců ČT. „Nemáme informaci, že by se na šíření vámi zmiňovaného hoaxu měl podílet některý z našich zaměstnanců,“ přišla odpověď od Radka Konečného z tiskového oddělení, který zároveň upozornil na snahy Michala Kubala tento výmysl na sociálních sítích vyvrátit.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Šebesta
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.