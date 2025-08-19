„Armádní politruky“ už řeší orgány. Máme vyrozumění

Armádní velení kybernetických a informačních sil se mělo dopouštět sledování opozice a občanů, kteří veřejně vyjadřují názory odlišné od linie vlády a velení armády v čele s generálem Karlem Řehkou. Čeští vojenští kyberspecialisté měli dokonce vstupovat do veřejných politických diskusí pod falešnou identitou, a tím ovlivňovat veřejné mínění. Všechno to vyplývá z již dříve zveřejněných dokumentů, o čemž ParlamentníListy.cz podrobně informovaly.
Dosud se v celé věci žádné vyšetřování dle veřejně dostupných informací nerozeběhlo. Vyšetřovat se začalo pouze to, jakým způsobem citlivé armádní dokumenty unikly a kdo z vojáků je poslanci a členu sněmovního výboru pro obranu Pavlu Růžičkovi poskytl. Armádní šmírování jako takové předmětem šetření nebylo.
Na samém počátku, když vojáci informace spolu s dokumenty poslanci Růžičkovi předali, zástupce hnutí ANO nic na veřejnost vypouštět dle svých slov nechtěl a také to nedělal. Hodlal vše projednat právě ve výboru pro obranu, kde by o věci debatovali jen příslušní poslanci z výboru spolu s velením armády. Takové jednání klidně mohlo být v utajeném režimu. Daný bod byl v červnu zařazen na jednání branného výboru, jenže těsně před začátkem byl vyškrtnut.
„Nezbylo mi nic jiného než jít se vším na veřejnost. Jiné dostupné mechanismy byly vyčerpány. Vládní poslanci to prostřednictvím pana Fleka (poslanec za hnutí STAN) zarazili, sněmovna už končí, nebudou žádné interpelace. Jediným řešením proto bylo vše zveřejnit. Ani tehdy se však nerozeběhlo žádné vyšetřování, proto jsem přistoupil k podání trestního oznámení,“ sdělil serveru ParlamentníListy.cz poslanec Pavel Růžička.
Trestní oznámení není podáno na neznámého pachatele, ale míří přímo na Armádu ČR, Velitelství informačních a kybernetických sil a 91. skupinu informačního boje.
Nyní k obsahu trestního oznámení, jehož celé znění má redakce k dispozici. „Při výkonu svého mandátu získal oznamovatel torza dokumentů, které jsou výsledkem vojenských akcí ‚Karel‘ a ‚Volby 2025‘. Vykonavatel těchto vojenských akcí a současně i zpracovatelem dokumentů z nich vyplývajících, je VeInKys a 91. skupina. Z dokumentů vyplývá, že VeInKys a 91. skupina prováděla v letech 2024 a 2025 vojenské akce, jejichž cílem bylo na základě současné politické situace a nálad ve společnosti identifikovat a navrhnout témata, na která by mohly jednotlivé skupiny voličů slyšet, přiřadit témata působení na voliče dle charakteru jednotlivým aktivním volebním aktérům a dle analýzy cílových skupin identifikovat kanály, jejichž prostřednictvím budou aktéři na jednotlivé skupiny voličů působit, s cílem dosažení maximální efektu,“ popisuje oznámení podrobně, čeho se vojáci měli dopustit.
„VeInKys a 91. skupina prováděla v rámci vojenské akce Volby 2025 sběr osobních údajů (jména a příjmení fyzických osob a jejich politické názory) získaných ze sociálních sítí diskusních fór. Za tímto účelem využívala fiktivní profily i specializované softwarové nástroje (hovoří se i o softwaru Gerulata, který byl zneužit k dehonestaci politiků na Slovensku). Získané informace, včetně politických názorů konkrétních osob na činnost Ministerstva obrany ČR, Armády ČR a válku na Ukrajině, byly dále zpracovány a ukládány ve formě seznamů v cloudovém úložišti (např. Microsoft OneDrive). Takovéto jednání však může být v rozporu se zákonem, např. se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 110/2019 Sb.),“ stojí dále v podání.
Podstatné je, že příslušné armádní útvary sice mohou vytvářet přehledy o civilní situaci v případě výskytu nežádoucích vlivových faktorů, které by mohly negativně ovlivnit vojenskou činnost Armády ČR. Taková činnost však předpokládá existenci reálného a konkrétního podezření, že například určité osoby vykonávají činnost směřující např. k oslabení obranyschopnosti ČR nebo narušení vojenských operací ozbrojených sil naší země.
„V případě, že se jednalo (a z mediálních vyjádření Armády ČR je to tak prezentováno) o pouhé vojenské cvičení bez existence konkrétních podezření, neexistoval ke zpracování osobních údajů civilních osob žádný právní základ. Ze strany VeInKys a 91. skupiny měla být využita k nácviku analytických schopností fiktivní či anonymizované datové sady, nikoli údaje reálných osob. Takovýto sběr a zpracování osobních údajů reálných fyzických osob nebyl v pravomoci VeInKys a 91. skupiny, mohl představovat neoprávněný zásah do práva na ochranu osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., současně mohl zasáhnout do kompetencí Vojenského zpravodajství, které je v souladu se zákonem č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, jediným oprávněným subjektem v rámci Ministerstva obrany ČR k utajenému zpravodajskému sběru informací o osobách, pokud k tomu existuje zákonný důvod. Nadto došlo ze strany VeInKys a 91. skupiny k porušení základní zásady orgánů veřejné moci, a to čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, kdy je možné uplatňovat státní moc jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Je nepřijatelné, aby Armáda ČR (VeInKys a 91. skupina) bez opory v zákoně svévolně rozšiřovala své pravomoci. Oznamovatel upozorňuje i na dopis příslušníků Střediska informační podpory ze dne 20. 5. 2024, adresovaný Skupině kybernetických sil a informačních operací, kterým žádali o vyjádření, zda mají zákonné oprávnění k plnění úkolů spojených s výkonem služby (zpracování a uchování osobních údajů, zřizování fiktivních identit na sociálních sítích atd.). Oznamovatel se domnívá, že i tento dopis může být signálem toho, že ne všechny kroky VeInKys a 91. skupiny, potažmo Armády ČR jako celku, byly činěny v rámci zákonných pravomocí jim svěřených a vyžadují tak prověření,“ napsal poslanec Růžička v trestním oznámení.
Dále uvádí, že dle jemu dostupných informací se na výše uvedených akcích, u kterých by mohlo být podezření ze spáchání trestného činu, podíleli zejména vojáci v pozici operátorů informačních systémů obsluhující falešné identity z 91. skupiny, na nejvyšší úrovni pak rozhodoval a rozdával rozkazy brigádní generál Ing. Radek Haratek, M.S., velitel VeInKys a armádní generál Ing. Karel Řehka, náčelník Generálního štábu Armády ČR. Zjistil také, že podstatná část komunikace příslušníků Armády ČR týkající se akce Karel a Volby 2025 probíhala prostřednictvím aplikace Signál. „Dokumenty byly ukládány na veřejná cloudová úložiště, aby k nim příslušníci Armády ČR měli přístup i ze svých soukromých zařízení a obešli tak bezpečnostní opatření nastavená v rámci resortu Ministerstva obrany ČR,“ uvádí se v trestním oznámení.
Vojáci se tak mohli dopustit hned několika trestných činů. Trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji, trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a trestného činu porušení služební povinnosti vojáka. Státní zastupitelství bylo zároveň vyzváno k zajištění pracovních a soukromých PC, notebooků, mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení zainteresovaných příslušníků Armády ČR, neboť má obavy z možné ztráty či zničení důkazů, zejména smazání relevantních dat.
Trestní oznámení zamířilo na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které již podniklo první kroky. Trestní oznámení neshodilo ze stolu, ale svěřilo jeho přezkoumání do rukou Okresního státního zastupitelství v Olomouci. Text vyrozumění mají ParlamentníListy.cz k dispozici.
autor: Radim Panenka