„Co ta Fridrichová řekla v ČRo?! Já myslel, že mám něco s ušima!“ Holec to rozpálil v XTV. A Xaver přiložil: Když se na Radě ČT přihlásí Lipovská, Dvořák zbledne

Komentátor serveru Info.cz Petr Holec usedl k povídání s členem Rady ČT Lubošem Xaverem Veselým. Debatovali spolu na internetové televizi XTV.cz. Holec to vzal od podlahy. Prozradil, co přijde, až „ten s dredama“ neboli Ivan Bartoš bude premiérem, vychválil exprezidenta Václava Klause, konstatoval, že média selhala a speciálně udeřil na moderátorku ČT pořadu 168 hodin Noru Fridrichovou. A zmínil také „hysterického šílence“ doktora Milana Kubka.

Holec hned v úvodu rozhovoru udeřil na Piráty a prozradil, že se jich bojí podobně jako premiér Andrej Babiš (ANO).

„Já se jich bojím taky. Pro jistotu se pořád dívám na hodinky a na peněženku, jestli je pořád mám, protože kluci rádi loupí. Oni neuznávají soukromej majetek. Transparentnost. Všechno bude všech, všichni uvidíme všechno,“ rýpl si s odkazem na kdysi dobře známá hesla komunistů o společném vlastnictví majetku.

Navrch dodal, že až se šéf Pirátů Ivan Bartoš stane premiérem, lidem se budou hodit drogy. „Až tady ten s těma dredama bude premiér, tak já myslím, že se nám ta tráva hodí, protože to přežijeme jen s jointem v puse. Možná bych zlegalizoval i extázi, abychom si to trošku užili,“ poznamenal Holec s tím, že vůbec nechápe, čím Piráti dokázali okouzlit českou společnost.

„Bartoš je určitě inteligentní chytrej člověk, navíc politickej talent, má i sociální inteligenci, na rozdíl od těch ostatních,“ pokračoval v palbě do Pirátů s tím, že ho děsí jak Mikuláš Ferjenčík, tak další pirát Vojtěch Pikal. „Oni mi připadaj jak nějaký chodící sfingy. Takovej ten Pikal, ten mi přijde jako z nějakýho hororu,“ zaznělo z úst komentátora.

Až se k moci dostane šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek, tak z něj se podle Holce stane nový Josef Urválek.

Josef Urválek byl komunistický prokurátor, který po uchvácení moci komunisty v roce 1948 poslal řadu lidí do vězení na mnoho let a některé z údajných odpůrců zrůdného režimu i na smrt.

Holec nešetřil ani pirátského primátora Prahy Zdeňka Hřiba. „Proboha, co dělal za dva roky v Praze? Vyvěsil duhovou vlajku na magistrát, zrušil novoroční ohňostroj a pravda, koupil si k sobě kávovar za sto tisíc. Já jenom doufám, že si v něm nevaří taiwanskej čaj, co má prej tak rád. Já bych mu poradil, proboha, ať se začne věnovat tý Praze, ať se jí věnuje aspoň ty zbývající dva roky, když si ho za to platíme,“ rýpl Holec do primátora.

Jak kritický byl vůči Pirátům, tak milý byl na exprezidenta Václava Klause. Pochválil ho za parádu nazvanou „kovidismus“. „Já myslím, že už by měl vyjít nějaký slovník jeho slov, kovidismus je paráda. On má samozřejmě v lecčems pravdu. To, že média selhala během celého toho covidu. Já jsem včera poslouchal rozhovor na Českém rozhlasu. Byla tam i Nora Fridrichová. A víte, co ona řekla?“ ptal se Holec Xavera Veselého.

Ten jen kroutil hlavou.

„Já jsem si myslel, že mám něco s ušima. ‚U nás bylo bizarní, že se ke covidu vyjadřovali politici, třeba premiér a ministr zdravotnictví, místo toho, aby se vyjadřovali odborníci.‘ A já jsem si říkal, že to snad není možný, protože politici za to nesou odpovědnost,“ řekl Holec.

A tím to neskončilo.

„Ještě my novináři jsme stvořili odborníky typu hysterického šílence doktora (Milana) Kubka (prezidenta České lékařské komory), kteří by zavírali nejradši furt všechno. Oni vůbec nevědí, co to jsou soukromý peníze, oni vlastně pracují s našimi daněmi a vůbec jim nedochází, že když všechno zavřete na furt, tak žádné peníze na zdravotnictví nebudou. A ty lidi jsme stvořili my během toho koronáče, takže to je ohromný selhání médií,“ sdělil Holec.

Jedním dechem dodal, že na pandemii koronaviru nepochybně pořádně vydělá farmaceutický průmysl, což tvrdí i Klaus, ale to podle Holce napadne asi každého, i jeho samotného a Luboše Xavera Veselého.

„Já jsem chtěl říct, že to napadne i blbce, a vy jste řekl nás dva,“ okořenil rozhovor moderátor Veselý. A také zmínil Noru Fridrichovou. „Vy jste se do ní zamiloval,“ vpálil na Holce.

„Já se zamiloval do té její kamery, která běží nonstop,“ prozradil Holec.

„Vy jste se zamiloval do těch jejích rezavejch vlásků,“ kontroval Veselý.

„Tak jste mě prohlídl,“ padlo vzápětí od Holce. „Je to tak. A já doufám, že s tou kamerou jednou přijde i za mnou,“ dodal komentátor.

Poté konstatoval, že pokud se dneska někdo snaží ovlivňovat Českou televizi, tak to jsou senátoři, kteří kritizují odvolání původní dozorčí komise Rady ČT a tvrdí, že se tam děje něco nelegálního, a kteří by nejraději změnili složení Rady ČT. „A spousta médií to přebírá opačně, než to je,“ kroutil hlavou Holec.

Xaver Veselý poté pozval Holce na jednání Rady ČT. Prý se pobaví. Zmínil i svou kolegyni z Rady ČT ekonomku Hanu Lipovskou a generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, který bývá na jednáních Rady ČT přítomen.

„Kdykoli se přihlásí (členka Rady ČT Hana) Lipovská, tak jako spořádaně, tak ten Dvořák zbledne,“ poznamenal Xaver Veselý.

„Já se mu nedivím, hele, to je přísná ženská,“ reagoval Holec. „On to ještě nezažil, ne, někoho takového v Radě ČT?“ zeptal se vzápětí.

„On tam měl doteď... ta parta, co tam byla, tak oni tam poslušně zvedali ručičky pro sto procent bonusu (pro pana ředitele). Bůhví, proč to dělali,“ poznamenal k tomu Xaver Veselý.

Fotogalerie: - Autodemonstrace před ČT

Poté přehodil diskusní výhybku k výstavbě dálnic v Česku a konstatoval, že nové dálnice se budou stavět draho, protože se za velké peníze budou vykupovat už pozemky, po kterých v budoucnu povede dálnice. Holec obratem dodal, že by na tyto drahé české dálnice vozil zahraniční turisty, aby viděli, co všechno je v České republice možné.

Nakonec si pánové vzájemně popřáli hezké Vánoce a rozloučili se.

