„Co to mele za hovna, poslat ho k nim.“ Obrovské selhání Českého rozhlasu. Co z toho bude?

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Martin Rozumek poskytl interview zpravodajskému serveru iRozhlas. Svěřil se, že má velké pochybnosti o plánech na zřízení center pro vyřizování azylů mimo Evropu.

„Třeba v hotspotech na řeckých ostrovech je to pořád katastrofální, lidé tam žijí v opravdu otřesných podmínkách. Myšlenka nějakých afrických center je pro politiky jistě lákává. Taky to ochotně občanům prodávají, je ale velmi obtížně proveditelná. Nemáme totiž jediného partnera, který by si na svém území migranty, kromě Turecka, rád nechal,“ řekl Rozumek.

A Rozumek kritizoval i český pohled na imigrační krizi: „Český pohled je krátkozraký. Máme nedostatek pracovních sil a potřebujeme každého, kdo umí řemeslo, nebo má vzdělání. Už dnes existují systémy, které jednotlivé potřeby států propojují. Proč je nevyužít? Byli bychom klidně schopni přijmout i pět set, tisíc prověřených migrantů s požadovaným profilem a spokojeni bychom byli nakonec všichni,“ myslí si ředitel OPU.

Právě tato věta vzbudila poprask. Původně v ní totiž chyběla čárka a tak se zdálo, že Martin Rozumek by chtěl přijmout jedno a čtvrt Brna imigrantů. Ohlasy na sociálních sítích na sebe nenechaly dlouho čekat.

Dana Bočková napsala: „Jenom? To se tedy drží při zdi, Faltová z neziskovky Sdružení pro integraci a migraci, které je plný rozhlas a televize, by považovala za únosné pro ČR 800 000 uprchlíků a skandalista Kohout dokonce 1 000 000. Žádný z nich však neprozradil, jak by to měla pak ČR řešit, kdyby i na ně už jich tady bylo dost a museli by říct ostatním stop. To nějak očekávají, že by se samo asi pak zastavilo.”

Někteří byli mnohem méně výřeční:



A jiní o něco vulgárnější:

Pak se ale ukázalo, že původní počet 500 000 byl ve skutečnosti o poznání menší, „pouhých 500, 1000“. Rádio iRozhlas vydalo tuto omluvu: „OMLUVA. V původním titulku a v textu článku jsme uvedli, že by podle pana Rozumka bylo možné přijmout 500 tisíc lidí. Ovšem celá věta zněla jinak: ‚Byli bychom schopni přijmout pět set, tisíc lidí.‘ Za chybu se omlouváme.“

V rámci zmírnění napáchaných škod se iRozhlas rozhodl napsat omluvu zveřejněnou na twitteru a na síti facebook pod každý příspěvek v diskusi, která Rozumkovi příliš nepřála.

Omluva povzbudila lidovou tvořivost. Pavel Stárek vzpomenul na radio Jerevan.

A nechal se slyšet i režisér Jan Hřebejk, který komentoval příhodu citátem z Cimrmana: „Nebude tvář lidu jasná... Promiňte: Ne! Bude tvář lidu jasná.“

Hynek Swoboda se směje iRozhlasu: „@iROZHLAScz jsou dobří komici. Nedokáží rozlišit, jestli je sekretářka na svého šéfa „občas milá“, anebo drzá:

- "Co? Zase chcete?"

- "Co zase chcete."



Ale našli se i takoví, kteří Rozumkovi „jeho“ 500 000 neodpustili ani po omluvě.





autor: kas