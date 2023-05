„Cože, Ivane?“ Bartošovi to u Pirátů hoří. Padlo to nejhorší

Předsedovi Ivanu Bartošovi u Pirátů hoří půda pod nohama. Poté, co se výrazná členka strany Jana Michailidu zúčastnila akce Dny antikapitalismu, její účast Bartoš kritizoval jako provokaci. „Cože prosím?“ brání se Michailidu. A na její obranu se staví další straníci. Nejhorší, co na Bartošovu adresu padlo, byl termín „dement“.

Neotřelé postoje Jany Michailidu (již v minulosti na sebe strhávala pozornost svými výroky o sympatiích k ideálům komunismu) jsou opět v popředí zájmu. Velký poprask tentokrát vyvolala svým reportem z letošních Dnů antikapitalismu, které se konaly v pražském klubu Cross. Na sociální síti Twitter sdílela program třídenní akce s podtitulem „Prodloužený víkend marxistických přednášek a debat“.

„Dnes jsme se byli vzdělávat na Dnech antikapitalismu spolupořádaných SocSol (Socialistická solidarita) a podporou nadace Rosy Luxemburgové“, informovala pirátka Michailidu během druhého dne akce. „Progresivní levicové iniciativy nabývají dle mého názoru na významu a budou stále důležitější s prohlubující se ekonomickou, klimatickou i geopolitickou krizí a na ni navázanými krizemi demokracií a nástupu podpory fašizujících hnutí a stran,“ dodala v dalším tweetu.

Progresivní levicové iniciativy nabývají dle mého názoru na významu a budou stále důležitější s prohlubující se ekonomickou, klimatickou i geopolitickou krizí a na ni navázanými krizemi demokracií a nástupu podpory fašizujících hnutí a stran?? pic.twitter.com/D5EdBYHvDg — michaiNELIDu janka, datová dryáda (@malajankaa) May 20, 2023

„Program byl vpravdě úžasný už na papíře, ale to, co nás čekalo doopravdy, předčilo veškerá má očekávání,“ uvedla nadšeně Michailidu řadící se do levého křídla České pirátské strany. Zaujaly ji také přednášky zahrnující například překlady analýz Leninových textů.

Nebo přednášky socialistické opozice v dnešním Polsku a Maďarsku: „Následovala dvoupřednáška zástupců demokratické levicové opozice z Polska a Maďarska, kde zažívají tužší časy, které nás možná v budoucnu čekají. Ekonomický populismus úspěšně maskující osekávání lidských práv a oportunistické autoritářství se nevyhnul ani jedné z těchto zemí,“ sdílela informace z přednášek v rámci antikapitalistické akce.

Kromě toho vypíchla rovněž přednášku Sezgina Boynika z Rab-Rab Press: „Mně jako totálnímu barbarovi přinesla úžasný průlet partikuláriemi významu avantgardy v revoluci, levicových hnutích a vůbec progresivním smýšlení,“ uvedla někdejší kandidátka na šéfku Pirátů.

Za zmínku stojí

– komentovaný překlad Karla Teigeho (The Marketplace of Art)

– Punk Suprematism (Rastko Močnik, Slavoj Žižek, Zoja Skušek)

– překlad analýz Leninových textů včetně předmluvy by Sezgin nebo afterword od Darko Suvina – Lenin and Language pic.twitter.com/Wu7KsPj0hQ — michaiNELIDu janka, datová dryáda (@malajankaa) May 20, 2023

Nadšení pirátky Michailidu zanedlouho zchladila studená sprcha, která na sociální síti následovala.

Od aktivit Michailidu dal okamžitě ruce pryč šéf Pirátů Ivan Bartoš. Uvedl, že jde o její soukromé aktivity a vyjádření, které rozhodně nereprezentují názory Pirátů.

A aby nezačal příliš zostra, vyzdvihl nejdříve v jakých oblastech Michailidu vyniká. „Janka Michailidu je bezesporu odbornice na otázky týkající se psychotropních látek, či jejich regulace a využití ve společnosti. To nic nemění na tom, že její soukromé aktivity a řada veřejných vyjádření, které rozhodně nereprezentují názory České pirátské strany, vnímám z pozice předsedy jako zcela nevhodné,“ vyjádřil se k aktivitám své stranické kolegyně.

„Hrůzy komunistické diktatury dvacátého století v řadě zemí světa včetně České republiky nelze relativizovat nebo dokonce adorovat. Nechci Jance Michailidu nic podsouvat, ale měla by se, byť stále věřím, že významnou část v jejich úvahách hraje trochu hloupá a prvoplánová provokace, zamyslet a přehodnotit své fungování ve veřejném prostoru. Komunismus i fašismus jsou stejně zhoubné ideologie. Jejich naplňování v historii a bohužel i dnes stálo životy milionů lidí, skrze tyto ideologie byly a jsou pošlapávány hodnoty, které naše strana od svého vzniku reprezentuje,“ zdůraznil ve svém tweetu, kterým reagoval na šířící se dotazy lidí, zda se od aktivity Michailidu budou Piráti distancovat, nebo to tolerovat.

„Cože prosím?“

Svým odmítavým postojem a slovy o provokaci rozpálil Michailidu do běla. Během chvíle jeho tweet reflektovala. „Cože prosím? Viděl jsi vůbec, na jakých přednáškách jsem tam byla? Týkaly se role avantgardního umění v revolučním hnutí a ukrajování lidských práv v současném Polsku a Maďarsku. Můžeš mi laskavě říct, co z toho je PROVOKACE? A proč tady zas jedeš nějakou antikomunistickou ódu?“ odepsala však Michailidu dotčeně Bartošovi.

Cože prosím? viděl jsi vůbec, na jakých přednáškách jsem tam byla?

týkaly se role avantgardního umění v revolučním hnutí a ukrajování lidských práv v současném Polsku a Maďarsku.

můžeš mi laskavě říct, co z toho je PROVOKACE? a proč tady zas jedeš nějakou antikomunistickou ódu? — michaiNELIDu janka, datová dryáda (@malajankaa) May 21, 2023

O slovo se přihlásila také Jana Komrsková, členka Pirátů a také náměstkyně primátora s gescí životního prostředí a klimatického plánu, zastupitelka a bývalá místostarostka Městské části Praha 10, která svou stranickou kolegyni odeslala ke komunistům.

„Ne, nejsme komunisti. A nikdy nebudeme, paní Michailudu by se neměla zviditelňovat přes naši stranu, ale měla by hledat si štěstí jinde. Mladí komunisti by ji určitě rádi uvítali.“

Nad slovy Ivana Bartoše se pozastavila i publicistka Michaela Pixová. „Jsem v šoku, jak je Ivan Bartoš neinformovaný, když považuje kritiku kapitalismu za komunismus. Nic tak hloupého jsem už dlouho nečetla. Přeji Janka Michailidu hodně sil, aby takovou omezenost ustála. A moc nechápu, proč si Pirátská strana do svého institutu Pii zve zrovna mě?“ ptala se Pixová.

Jsem v šoku, jak je @PiratIvanBartos neinformovaný, když považuje kritiku kapitalismu za komunismus. Nic tak hloupého jsem už dlouho nečetla. Přeji @malajankaa hodně sil, aby takovou omezenost ustála. A moc nechápu, proč si @PiratskaStrana do svého institutu Pii zve zrovna mě ??? https://t.co/dlDiybHpmy — Michaela Pixová (@MPixova) May 21, 2023

„Předseda přešel rovnou k veřejnému lynči. Komentář je mimo, přístup Bartoše ovšem našel další politické dno. Byl to dement, a to se léčit nedá. Časem se to zhoršuje, jak je vidět. A to je pokrok. Amen H0ven,“ uvádí někdejší dávný pražský předseda Pirátů Martin Brož.

Pořádání Antikapitalistických dní

Pirátka Michailidu se nad situaci snažila povznést a kritikům vrátila úder: „Pravicový twitter moment: Týpci dají follow sociální demokratce, a pak jsou pohoršení, že vidí report z levicových přednášek. Bratři v simulaci, proč si to děláte?“ dodala Jana Michailidu.

Pravicový twitter moment:

týpci dají follow sociální demokratce, a pak jsou pohoršení, že vidí report z levicových přednášek.

bratři v simulaci, proč si to děláte? — michaiNELIDu janka, datová dryáda (@malajankaa) May 20, 2023

Na to, kdo Antikapitalistické dny pořádá, se zaměřil novinář Michal Půr. „Slušnou bouři na twitteru vyvolala účast pirátské členky Janky Michailidu na takzvaných Antikapitalistických dnech. Upřímně řečeno je mi celkem jedno, kam chodí, nebo nechodí. Nicméně je dobré podobné události vnímat v kontextu. Antikapitalistické dny mimo jiné financuje Nadace Rosy Luxembourg. Už jsem to napsal, že se podílí i na financování platformy Re-set či A2larm. Nikoho to příliš nevzrušuje, ale pro připomenutí je to nadace extremistické Die Linke, která je otevřeně proruská a podle čerstvého investigativního materiálu Washington Post ji Kreml chce využít k vybudování proruské koalice v Německu,“ napsal následně na svém twitterovém účtu novinář Půr.

„Společně s extremistickou AfD, protože, jak známo, extrémy se přitahují. Za pozornost rovněž stojí poslední publikace, kterou česká pobočka nadace vydala. Je to pamflet, který po ruské invazi na Ukrajině bojuje proti militarizaci Evropy. Asi vám nemusím říkat, komu se taková rétorika náramně hodí,“ sdělil dále Půr.

„Tohle je můj oblíbený citát: ‚EU se musí odklonit od tradičního vojenského přístupu k bezpečnosti, z něhož pouze zbrojní a bezpečnostní společnosti. Jedná se o bezpečnostní koncepci založenou na přípravě na válku místo přípravy na mír. EU musí zvolit bezpečnost zaměřenou na člověka, která nahradí chybné sekuritizační paradigma.‘ Znalost nepřekvapí, že koordinátorem této publikace byl Jan Májíček. Jedna z nejviditelnějších postav hnutí Ne základnám, která nám způsobila problém na generaci. Je skutečně s podivem, že třeba veřejnoprávní média považovat za normální spolupracovat, nebo zvát respondenty médií či organizací, které platí extremistická strana s jasnou proruskou orientací,“ uvádí Půr.

Tentokrát čtení k večerní, nikoliv ranní kávě

Antikapitalismus je to nejmenší

Slušnou bouři na twitteru vyvolala účast pirátské členky Janky Michailidu na takzvaných Antikapitalistických dnech. Upřímně řečeno je mi celkem jedno, kam chodí, nebo nechodí. Nicméně je dobré podobné… — Michal Půr (@michalpur) May 21, 2023

