„Doba je šílená“. Byli jsme v Trutnově, než ho o půlnoci zavřou

REPORTÁŽ Z okresu Trutnova a do něj jen za prací nebo do školy. Na první pohled se život v Trutnově den před začátkem platnosti opatření nezměnil. Člověk bez roušky na ulici tu až na výjimky vidět není, většina lidí má dokonce respirátor, i když uzavírka okresu platí teprve od půlnoci na pátek. Zdejší starosta není z uzavírky v této podobě nadšený, podle něj ještě více zkomplikuje už tak dost těžkou situaci podnikatelů na horách. Redakce ParlamentníchListů.cz také přímo na místě zjišťovala, co si o nařízení vlády, které je uzavře v okrese, vlastně jeho obyvatelé myslí. Nadšení nejsou ani oni.

„Je to zřejmě všechno velice komplikované, nezávidím zdravotníkům, nezávidím vládě, protože je to válečný stav. A nikdo neví, kde se nepřítel zase objeví a jakým způsobem,“ řekl osmasedmdesátiletý Venca, jak se představil redakci, který bydlí v Trutnově přímo na náměstí. Václav má za sebou nemoc covid-19 a podle svých slov virus přežil. Momentálně je prý po nemoci o hodně slabší, protože covid dělá neplechu v celém těle a každému trochu jinak. Stále se cítí unavený.

Kravina a blbost

Popsal i pocity z nemocnice: „Všichni zdravotníci jsou zamaskováni, jsou v těch mundúrech, člověk neví, kdo to je, zda je to sestra, nebo doktor. Opatření nutná jsou, jinak se promoříme všichni. Smekám pomyslný klobouk před zdravotníky, co dokážou, a obávám se, že bude ještě hůře.“ Venca také řekl, že podle něj ve vládě rozhoduje až příliš mnoho lidí, zatímco jednota v názorech chybí. Vencovi bude osmdesát až za dva roky, takže nepatří mezi prioritně očkované, ale až to prý bude možné, očkovat se nechá. To koneckonců dělá pravidelně i proti chřipce.

Mezi dotazovanými Trutnováky však převažuje spíše negativní postoj: „Mě to neomezí, ale je to všechno kravina. Blbost podle mě,“ řekla stručně maminka s malým synem v náručí kousek pod náměstím, která se o uzavření dozvěděla až na dotaz redakce a podle které nepomůže. Informována naopak už byla seniorka, která vycházela s taškou z místního obchodu, ale ani ona s opatřeními nesouhlasí a nepovažuje je za nápomocná. „Myslím, že problém je v továrnách mezi zaměstnanci. Ty hory na to nemají tolik vliv.“

Virus se neptá, kam má letět

Vlasta z místního řeznictví má názor ještě ráznější: „Stojí to za hovno, protože to stejně nemá smysl. Virus je ve vzduchu. Pán, co tu byl před chvílí, žije na samotě u lesa, nikam nejezdí, s nikým se nestýkal, a stejně to chytil. Virus se určitě nebude ptát, jestli má přiletět sem, nebo tam. To je opravdu jen past k ničemu a ekonomika půjde do hajzlíku,“ prohlásila Vlasta. Její kolegyně Alena to vidí podobně: „Když zavřou Krkonoše, tak se to vyskytne v Beskydech. Až se zavřou Beskydy, bude to na Šumavě. Viry, které se šíří vzduchem, hranice neznají, ani dopravní předpisy, takže se budou šířit dál. V žádném případě nezlehčuji situaci, a kdo je nemocný, měl by do izolace, ale na druhou stranu pro lidi, kteří chodí do práce, mají hypotéky a musejí děti udržet ve škole, platit inkaso… někde si na to vydělat musejí. Hrubě se mi nelíbí, když to pak dělají načerno, tajně a přes podvody. Jsem pro nechat to tak, jak to je, promořit obyvatele, jak byl původní záměr. Vím, že je spousta lidí, kteří mohou zemřít, proto opakuji, že nezlehčuji situaci. Tím, že se zavřou okresy, situaci nevyřeší,“ popsala svůj postoj Alena.

Opatření odnášejí celé rodiny

Ani jedna z nich se očkovat nenechá, právě Alena by apelovala na otužování, vitamíny a zdravý životní styl včetně pobytu dětí venku. Tedy aby neseděly u počítače, ale šly raději sáňkovat na kopec. Nelíbí se jí ani zavřené školy, děti prý přijdou o celý rok, studenti v pubertálním věku nemají motivaci se učit a rodiče na ně nemají čas. Opatření tak odnášejí celé rodiny.

Život lidem v okrese to značně zkomplikuje i podle trutnovského starosty Ivana Adamce, který spolupracuje s hejtmanem: „Život to komplikuje hlavně podnikatelům, protože když omezíte pohyb osob s pracovními výjimkami a navíc uzavřete celou východní část Krkonoš, bude to pro ně velmi těžké. Problém je, že vláda nechce platit kompenzace a už teď se hlavně nahoře (v horách) pohybují na hraně přežití. Bude to pro ně velmi těžké,“ řekl starosta redakci. Argument ministra zdravotnictví Jana Blatného, že je v kraji velký pohyb osob v souvislosti právě s horami, jako platný nebere kvůli srovnání se Šumavou, kde je stejné množství turistů jako v Krkonoších.

Starosta: Na horách už se pohybují na hraně přežití

Starosta Adamec navíc sdělil, že se s vysokou pravděpodobností jedná o britskou mutaci koronaviru, která se nejvíce šíří v zaměstnáních. „Zavřít okres turistům, na to je pozdě. Navíc existuje spousta výjimek, které činí nařízení dost nesrozumitelná. Nařízení vlády už byla celá řada, ale nevidím vyhodnocení, jak vlastně fungují. Přijdou mi trochu jako chytrá horákyně. Lidé pak opatření porušují vědomě i nevědomě. Sám všem říkám, aby se chovali zodpovědně a omezili návštěvy mezi sebou,“ dodal.

Martin ze zdejší trafiky sice komplikace s uzavřením okresu mít nebude, ale podobné nápady, které ve vládě vymýšlejí, raději nekomentuje: „Je to tak hnusný období, že nemám ani chuť to číst, nebo na to něco říkat.“ Další důchodkyně označila dobu za šílenou: „Já říkám, že doba je šílená a že se uzavírá… nevím, jestli to pomůže, vy to stoprocentně víte?“ ptala se redakce a pokračovala: „Já myslím, že to trochu pomůže. Vezměte lidi, co migrují na hory, to také není dobře. Nakažený člověk, který tu chodí, třeba přežije, ale jiní třeba ne,“ uvedla.

Nemůžu jet na kontrolu ani k zubaři

Jako další odpovídal Honza, který pracuje v oboru gastronomie: „Asi je takové opatření potřeba, mohlo by pomoci. Nemocnice jsou přetížené, takže může pomoct hlavně jim. Nedokážu posoudit, jestli měli na nákazu vliv turisté, na čerstvém vzduchu se nákaza tolik nešíří,“ řekl. Honzu udržoval zaměstnavatel nějakou dobu v práci na příspěvky přes takzvaný kurzarbeit, teď už ale musel personál poslat na pracovní úřad. Zpátky všechny přijme, až bude moci otevřít, a zatím se stará, zda mají všechno potřebné. Podle Honzy si zaměstnanců váží.

Postarší Miloš musí jezdit do Hradce Králové na vyšetření po operaci a zubaře má až v Pardubicích. Uzavírka mu zabrání vycestovat. „Asi mi můžou políbit něco, co pak můžu dělat? Já nemám žádný papír, že musím jet do hradecké nemocnice na kontrolu. V pondělí to prostě zkusím a policajty pošlu do prdele,“ řekl se smíchem. Opatření označil za blbost a nesmysl s tím, že záleží na lidech a jejich odpovědnosti. Sám je původně z obce Úpice nedaleko Trutnova, odkud přijel se ženou k místnímu lékaři. Jak sám podotkl, to je naštěstí na území okresu.

Turisté se nechali testovat v trutnovské nemocnici a čísla nakažených stoupala

„Nadšený z toho rozhodně nejsem, jelikož holka má jet k tátovi na jarní prázdniny, přítelkyně dělá ve zdravotnictví, má za týden asi šest dvanáctek. Já mám jet v neděli pracovně do Německa, takže komplikace,“ popsal svoji situaci Tomáš procházející centrem města. Sám jezdí na testy skoro každý víkend, tedy vždy, když musí pracovně vycestovat ze země. Uzavření okresu vidí jako možné řešení: „Určitě se to sem nebude dál tahat. Šíří se to, ale když se to porovná se Šumavou, kam lidi jezdí taky, a virus se tolik nešíří… člověk už z toho má hlavu v pejru.“ Na druhou stranu vidí Tomáš zákaz turistů jako poslední ránu pro místní podnikatele, kteří dosud prodávali alespoň přes okénko.

Ale zároveň popisuje, co viděl ve Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou. Všichni měli pronajaté chaty, apartmány třeba i za sto tisíc na víkend, najížděli tam prý desítky karavanů. „Ve Vrchlabí na benzínce jsem měl brigádu a viděl jsem, kolik se tam toho otáčelo, kolony aut, které mířily do hor. Pražáci jsou tu ubytováni týden, čtrnáct dní, kašlou po všech obchodech, a když jim je špatně, tak se jde polovina z nich testovat do trutnovské nemocnice. Polovina nahlášených pozitivních nemá podle mých informací ani bydliště v trutnovském okrese,“ sdělil, čím si vysvětluje vysoká čísla nakažených.

Prokazovat se bude muset každý den po cestě z práce i do práce Hanka z trutnovské galanterie: „Lidé o tom ještě ani nevědí. Kdo má možnost sedět doma u televize, tak to poslouchá, já jsem se to dozvěděla od syna. Myslím, že se to stejně přes nás prožene ať tak, nebo tak. Stejně bych řekla, že už dost omezení bylo, protože na horách všichni zavírali. Jednoduché to pro ně není ani s pronájmy a podobně, teď už je to asi úplně jedno. Já se budu muset denně prokazovat, protože dojíždím z okresu Náchod,“ podotkla.

