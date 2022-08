„Dostane lekci!“ Je zle. Válka uvnitř EU. Polsko chce srazit Leyenovou. Verhofstadt konflikt přiostřuje

„Schválení tohoto plánu je spojeno s jasnými závazky Polska ve věci nezávislosti justice, což bude muset splnit předtím, než bude možné provést jakékoli platby,“ žádala von der Leyenová v červnu.

Jako podmínky pro vyplacení finančního balíku šéfka Evropské komise uvedla zrušení disciplinární komory při nejvyšším soudu, změny justičního disciplinárního systému a opětovné jmenování soudců, kteří byli kvůli kontroverzní změně pravidel odvoláni.

Původní zdroj ZDE.

Podle polských politiků v čele s Jarosławem Kaczyńským Evropská komise porušila dohodu a je načase, aby „dostala lekci“, řekl provládnímu zpravodajskému serveru Sieci.

Belgický politik a bývalý premiér Belgie Guy Verhofstadt, který je vlivným poslancem Evropského parlamentu, zase tlačí na Ursulu von der Leyenovovou, pakliže by ve svých postojích couvla, že sesazení přijde z druhé strany.

„Kaczyński se chce zbavit von der Leyenové, pokud nezaplatí. My v Evropském parlamentu se jí chceme zbavit, pokud zaplatí,“ napsal ve svém tweetu v reakci na polské výhrůžky ohledně sesazení šéf eurokomise. A konstatoval „duše Evropy je v sázce“.

