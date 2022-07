„Drahý Petře!“ „Ursulo!“ objímal se Fiala s Leyenovou. Jenže pak… „Vojín Jurečka“ strhl toto

Anketa Vláda Petra Fialy dle vašeho mínění povládne (ptáme se od 30.6.2022) do konce svého mandátu 2% do konce rusko-ukrajinské krize 3% do konce roku 2023 0% do Vánoc 95% hlasovalo: 3173 lidí



„Energetická politika je přesně příklad oblasti, ve které má Evropská unie postupovat společně a koordinovaně. Jedině když toto budeme dělat, máme šanci krizi rychle a úspěšně vyřešit,“ uvedl ministerský předseda.



Klíčem k řešení problémů států EU je podle Fialy ukončení války na Ukrajině a její obnova. „Ať už je to migrace a její důsledky, růst cen energií, potravin a všechny další věci, které jsou přímo či nepřímo s ruskou agresí na Ukrajině spojeny,“ dodal Fiala.

Pozornost kromě těchto témat budí i samotný uvítací ceremoniál. Krátce po přistání von der Leyenové na pardubickém letišti došlo na velmi srdečné přivítání šéfky Komise s českým premiérem Petrem Fialou. „Vítej v Litomyšli, Ursulo!“ vítal se Fiala s vedoucí političkou EU, načež se oba dva začali horečnatě objímat.

„Drahý Petře Fialo, vy máte Evropu v srdci!“ dojala se po přijetí v Litomyšli von der Leyenová a již předem ví, že díky Fialově „evropské vášni“ bude české předsednictví Radě EU úspěchem.

???? Glad to be in majestic Litomyšl for the start of @EU2022_CZ



Dear @P_Fiala, you have Europe at heart.



I know that your European passion and the commitment and hard work of your government will make @EU2022_CZ a success. pic.twitter.com/bgFaa37Mer