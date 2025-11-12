„Duka zemřel na následky útoků.“ Známý kněz šokoval

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
„Dominik Duka vstoupil do naší historie jako pilný a důmyslný dělník dějin. Bezpočtukrát se ujal prací na akcích k povznesení národní morálky, uhasínajícího národního sebevědomí a cti mezi druhými národy. Byl větším představitelem státu a diplomatem než většina našich politiků. Vzpomenu jen jednoho případu, Roku sv. Anežky Přemyslovny v roce 2011, na němž jsem s ním nejúžeji spolupracoval,“ podotkl Piťha.
Zdůraznil též moment odpuštění. „Je důležité, zda řekneme, že nebožtík nám nikdy neublížil, tj. odpustíme mu. Zároveň se mu omluvíme. Kromě obecného vyjádření zabudovaného do liturgie musí to každý v soukromí svého srdce udělat sám. Problém ovšem vyvstane, když uvážíme, jak si odpustit mezi námi. Tento problém tkví v tom, že můžeme odpouštět jen, co bylo učiněno nám, nikoli jiným. Církev to řeší svátostí smíření. Ta ale vyžaduje přiznání a vyznání viny. Důsledkem je, že nevím, jak se postavit k těm, kdo žijí v domnění, že konali dobro,“ uvedl a odkázal na útoky na Duku, jež podle lékařů měly vést k podlomení jeho zdraví.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
„Všichni nezaujatí lékaři mi řekli, že Dominik Duka zemřel na následky neomalených útoků, které psychicky ustál a patrně svým pomlouvačům odpustil, ale stres, kterým procházel, se somaticky prosadil a zavinil jeho zbytečné úmrtí,“ zmínil Piťha, co se měl dozvědět po úmrtí kardinála Duky od lékařů.
Dodal, že si s tímto vědomím sám neví rady, avšak nikoho neodsuzuje. „Pravím důrazně, že nikoho neobviňuji, natož abych někoho odsuzoval, protože nevím dost, sám potřebuji Božího milosrdenství a plně se podřizuji jedinému legitimnímu soudci, Ježíši Kristu,“ připojil.
Kardinál Duka čelil výpadům například i jen za to, že sloužil zádušní mši za zavražděného amerického aktivistu Charlieho Kirka. „Přišli jsme sem nejen vyjádřit smutek, ale také naše rozhodnutí, že nemůžeme a nechceme souhlasit s tím, že se názorové rozdíly budou řešit atentátem a vraždami. Víme, že to není první případ, předcházel útok na katolickou školu v Minnesotě. Patří sem i ubodání ukrajinské exulantky ve Spojených státech. Je dost důvodů, abychom dali najevo, že toto není cesta a že svět je ohrožen. Odezva na vraždu Charlieho Kirka je celosvětová a může nás povzbudit k tomu, že je dost především mladých lidí, kteří jsou si tohoto nebezpečí vědomi. Obracím se s prosbou, aby Bůh přijal odvážného mladého muže, který se hlásil ke své víře. Ať Bůh potěší a podrží jeho manželku a matku jeho dvou dětí. Vzpomeňme především na ty, kteří v současné době bojují za svobodu. Není to jen svoboda slova, ale je to i svoboda žít,“ řekl Duka během mše, za niž čelil kritice od několika aktivistů, kteří dorazili i před Týnský chrám.
Před dvěma lety se kardinál Duka musel popasovat s kritikou za proslov v Koclířově, kde pronesl: Je hrozné utrpení těch, kdo jsou vydáni vojenské agresi. Ale nejohroženější na světě není ukrajinský voják, ale dítě, které nemá oporu v matce a otci. Židé a křesťané jsou opět, jako za nacismu a komunismu, pod tlakem, protože hájí manželství muže a ženy.“
A někteří lidé své nenávistné komentáře šířili také v souvislosti se zprávou o úmrtí kardinála. Internet zaplavily reakce na kardinálovo úmrtí ve stylu „ať shoří v pekle“, a to zejména mezi proukrajinskými aktivisty z takzvaného hnutí NAFO, kteří odkazovali na dřívější výrok Duky o ruských vojácích a znásilňování. „Poslední pomazání a už je Duka v pekle,“ přidala se Anežka ze stejného hnutí. „Už ho vítají v pekle…,“ zaznělo například v jedné z reakcí, které byly mnohdy doplněné i vulgaritami či obviněními Duky z „proruských základů“.
„Musí být přihlédnuto, že pachatel, příslušník ozbrojených sil, je často také obětí těch nejsilnějších emocí a vášní, kdy hrůza z boje, strach a nenávist ho přivádí doopravdy až k úrovni jakéhosi amoku,“ napsal kardinál Duka ve svém komentáři, který vyvolal velmi silné kontroverze zejména u proukrajinských aktivistů.
Útokům za své výroky čelil také sám Piťha. Za výroky o takzvané Istanbulské úmluvě čelil i trestnímu oznámení od České ženské lobby, které však nakonec bylo vyhodnoceno jako nedůvodné.
Kontroverze vyvolaly Piťhovy výroky, v nichž varoval před zákony, jež jsou podle něj mířeny proti tradiční rodině. Zmínil se, že to povede k dění, kdy rodiny podle něj budou roztrhávány, že si děti budou moci zvolit pohlaví a rodiče jim ani nebudou moci dát jméno, či varoval, že budou homosexuálové prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu.
„Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby a ani hmyz zaváděné zákony neplatí,“ pronesl kněz před sedmi lety během bohoslužby při příležitosti svátku svatého Václava 28. září v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radek Kotas