„Měl chc*pnout ve vězení.“ Konečné zemřel otec a Etzler se rozjel

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Publicista Tomáš Etzler, jenž je znám i tím, že se nezdráhá ve veřejném prostoru používat i drsnější výrazy, napsal k úmrtí Karla Konečného pár slov. Slov, u kterých se nedržel klasického rčení, že o mrtvých se má mluvit jen dobře.
„Komunistická ku*va, která ublížila a zničila životy mnoha lidem. Měla chcípnout ve vězení,“ napsal Etzler bez obalu na sociální síti X.
A hned přišla reakce.
Připomenutí, že v prezidentské kampani Etzler podpořil Petra Pavla. Petra Pavla, který byl před rokem 1989 členem stejné komunistické strany jako Karel Konečný. A jako příslušník komunistické lidové armády se připravoval na dráhu špiona. Pokud by režim v listopadu 1989 nepadl, pravděpodobně by získával informace u západních protivníků a předával je své komunisstické vlasti.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
„Prezident Pavel je dekorovaný válečný hrdina. Byl jeden z top generálů NATO. Bránil demokracii tady i v zahraničí desítky let. Ty jsi strachy posr*ná nula, která je tak zes*aná strachy, že se bojí podepsat pod své názory. I ta komunistická zrůda Konečná, je odvážnější než ty,“ vmetl Etzler jednomu z diskutujících.
Prezident Pavel je dekorovaný válečný hrdina. Byl jeden z top generálů NATO. Bránil demokracii tady i v zahraničí desítky let. Ty jsi strachy posraná nula, která je tak zesraná strachy, že se bojí podepsat pod své názory. I ta komunistická zrůda Konečná, je odvážnější než ty.— Tomas Etzler (@tvtomas) December 30, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.