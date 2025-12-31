„Měl chc*pnout ve vězení.“ Konečné zemřel otec a Etzler se rozjel

31.12.2025 15:28 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Před pár dny zemřel komunistický politik a otec šéfky současné komunistické strany Kateřiny Konečné. Publicista Tomáš Etzler napsal k úmrtí dlouholetého komunisty pár slov. Velmi ostrých slov. A vyzdvihl počínání současného prezidenta Petra Pavla po roce 1989.

„Měl chc*pnout ve vězení.“ Konečné zemřel otec a Etzler se rozjel
Foto: Repro Youtube
Popisek: Tomáš Etzler, novinář, bývalý zpravodaj v Číně

Karel Konečný se narodil v roce, kdy komunisté uchvátili moc. V roce 1948. Sám se členem komunistické strany stal v roce 1973, kdy už normalizace běžela na plné obrátky. Absolvoval mimo jiné Akademii společenských věd v Moskvě, kde získal titul RSDr. V roce 1989 chtěl na demonstranty poslat příslušníky Lidových milicí. Z Nového Jičína na severní Moravě s milicionáři ku Praze vyjel autobus, ale na vyšších místech bylo nakonec rozhodnuto, že tyto síly nebudou využity. Již jako zastupitel Moravskoslezského kraje, kterým byl v letech 2000 až 2012, kritizoval disidenty a bývalé politické vězně za to, že na středních školách otevřeně hovoří o tom, co zažili v dobách vlády komunistů. Konečný prohlásil, že historii by se měli věnovat historici.

Publicista Tomáš Etzler, jenž je znám i tím, že se nezdráhá ve veřejném prostoru používat i drsnější výrazy, napsal k úmrtí Karla Konečného pár slov. Slov, u kterých se nedržel klasického rčení, že o mrtvých se má mluvit jen dobře.

„Komunistická ku*va, která ublížila a zničila životy mnoha lidem. Měla chcípnout ve vězení,“ napsal Etzler bez obalu na sociální síti X.

A hned přišla reakce.

Připomenutí, že v prezidentské kampani Etzler podpořil Petra Pavla. Petra Pavla, který byl před rokem 1989 členem stejné komunistické strany jako Karel Konečný. A jako příslušník komunistické lidové armády se připravoval na dráhu špiona. Pokud by režim v listopadu 1989 nepadl, pravděpodobně by získával informace u západních protivníků a předával je své komunisstické vlasti.

Jenže Etzler to nenechal být a upozornil na to, jak se Petr Pavel choval v demokratické zemi, v demokratickém Československu a posléze v České republice.

„Prezident Pavel je dekorovaný válečný hrdina. Byl jeden z top generálů NATO. Bránil demokracii tady i v zahraničí desítky let. Ty jsi strachy posr*ná nula, která je tak zes*aná strachy, že se bojí podepsat pod své názory. I ta komunistická zrůda Konečná, je odvážnější než ty,“ vmetl Etzler jednomu z diskutujících.

 

 

Článek obsahuje štítky

Pane Etzlere, , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseloula , 31.12.2025 16:22:42
rodice ve vysokych funkcich v KSC mel i soucasny prezident Pavel, stejne jako mlada a krasna Danuse Nerudova. A mnoho jinych dneska politicky exponovanych lidi, kteri po roce 1989 hbite odhodili stranickou legitimaci, prevlekli kabat a stali se nejtvrdsimi kritiky socialismu. Petr Pavel je jiste velmi odvazny clovek, schopny slouzit jakemukoliv rezimu a polozit za jakykoliv rezim zivot. Ano, zachoval se hrdine v byvale Jugoslavii, ma vysoke vynamenani z Francie a oddane slouzil ve strukturach NATO. A nepochybuji o tom, ze kdyby se nezmenil rezim v 1989, tak by se podobne hrdinne zachoval v Cecne, byl by Hrdinou Sovetskeho svazu a mel by za sebou uctyhodnou sluzbu ve strukturach Varsavske smlouvy.

|  9 |  0

