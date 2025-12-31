Ludwig obvinil Klause a Motoristy. Šíření ruské propagandy. To, co říká Putin

31.12.2025 12:23 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Datový vědec Peter Ludwig zhodnotil rok 2025. Ke sněmovním volbám, které vyhrál šéf hnutí ANO Andrej Babiš, poznamenal, že „šlo o nejtěžší volby, které zažil“. V osobní rovině prý rok 2025 považuje za dobrý, ale geopoliticky to podle jeho názoru nebyla hitparáda. „Trumpova omezenost se ukázala v plné nahotě,“ konstatoval. Česko teď podle jeho názoru musí odvést velký kus práce. Zvlášť, když Motoristé zákeřně a skrytě šíří ruskou propagandu. Ludwig o tom nepochybuje.

Ludwig obvinil Klause a Motoristy. Šíření ruské propagandy. To, co říká Putin
Foto: Radek Kotas
Popisek: Petr Ludwig na demonstraci Milionu chvilek

Petr Ludwig, známý datový analytik a jeden ze zakladatelů Štítu demokracie pár slovy zhodnotil rok 2025. Na sociální síti Facebook oznámil, že se na čas opět vrací do Asie, protože v Česku to v poslední době bylo opravdu divoké. Podzimní volby do sněmovny, ve kterých jasně zvítězil šéf hnutí ANO Andrej Babiš a ukončil vládu Petra Fialy (ODS), označil za „asi nejtěžší volby, co jsem zažil“.

V osobní rovině považuje rok 2025 za dobrý rok, ale z politického a geopolitického hlediska už zdaleka tolik spokojen není. Spíš naopak.

„Trumpova omezenost se ukázala v plné nahotě. Před rokem bych nevěřil, že Okamura bude předsedou Poslanecké sněmovny u nás – Česko, nešťastné, kam jsi dalo rozum... Ukrajina se hrdinně drží, bojím se ale zrady ze strany USA, jejich potenciálním zárukám nevěřím ani nos mezi očima. Putin chce bojovat, chce Ukrajinu celou – je to už věc jeho stařeckého ega, jeho svatá válka. A do toho se přiostřuje na Dálném východě. Čína je vítěz všeho, slabá a chaotická americká administrativa hraje Číně nejvíce do karet. A Tchaj-wan je kousek. Trump neměl vyhrát podruhé, je to globální tragédie, ze které se demokratický svět bude sbírat desítky let. Možná se do těch ‚zlatých let‘ severoatlantické spolupráce nevrátíme už nikdy,“ prohlásil Petr Ludwig.

Při pohledu na stávající českou vládu pociťuje Ludwig obavy. SDP Tomio Okamura podle Ludwiga šíří ruskou propagandu naprosto otevřeně a Motoristé Petra Macinky prý činí v podstatě totéž. Jen skrytě.

„Když se podíváme na prohlášení členů SPD, tak to je ruská válečná propaganda, naprosto neskrývaná. Kdybyste se jich zeptal, tak oni budou chtít, aby vyhrálo Rusko, respektive, aby Ukrajina přijala kapitulaci, které se snaží říkat mír,“ vyložil postoje SPD Ludwig.

Podobně kritický byl i k Motoristům.

„A pak jsou Motoristé, což je zajímavé. Motoristé šíří ruský vliv přechroupaný pro to americké publikum, šíří tu MAGA propagandu. A zároveň za Motoristy stojí Institut Václava Klause. A my jsme jako Štít demokracie udělali podrobnou analytickou práci a zanalyzovali jsme posledních deset let výroků Václava Klause staršího a ten jedna ku jedné šířil veškeré narativy válečné ruské propagandy. Ať už to bylo, když Rusko obsadilo poprvé Krym, ať už to bylo před začátkem plné invaze, po začátku plné invaze, prostě Václav Klaus zaručeně vždycky šíří to, co říká Putin, a to, co říká ruská válečná propaganda. A shodou okolností je Institut Václava Klause přímo napojen na Motoristy. Protože jejich předseda Petr Macinka byl dlouhá léta manažerem Institutu Václava Klause a ty dvě organizace jsou spolu prostě propojeny personálně, vlivově, finančně, vším. Je to takový spin-off Institut Václava Klause, a právě proto si myslím, že Motoristé dneska taky jednoznačně šíří ruský vliv. Ale trochu jinak než SPD. Trochu skrytě,“ varoval Ludwig.

Vedle toho je tu ještě fenomén umělé inteligence. Ta z Ludwigova pohledu udělala velký skok a s její pomocí lze mnoho dokázat, a to i v negativním smyslu slova. Umělá inteligence může být zneužita a důsledky takového zneužití podle Ludwiga důrazně pocítíme.

Rok 2026 se podle Ludwiga může vyvinout i pozitivně. Datový analytik by za pozitivní považoval, kdyby republikáni prohráli doplňovací volby do Kongresu, což by Donalda Trumpa oslabilo. Za pozitivní by považoval, kdyby EU jasně podpořila Ukrajinu a kdyby Fico s Orbánem prohráli příští volby, což by znamenalo, že by v Bruselu dělal ostudu už jen český premiér Babiš.

„Drazí přátelé, pokud jste dočetli až sem, díky. Nemusíte se mnou vždy souhlasit, ale snažím se autenticky žít a šířit své hodnoty. Cítím, že se mnoho věcí teď láme a asi musíme všichni dělat ještě o krapet víc. Tak snad rok 2026 bude ten, kdy se to po havlovsku začne obracet k lepšímu. Krásný nový rok všem,“ uzavřel svůj komentář.

Názorový souputník Petra Ludwiga Tony Pášma se přidal a konstatoval, že pokud budou Češi držet pospolu, zvládnou i nelehké časy, které nás čekají.

„Sváteční útlum pomalu ale jistě končí. Trochu jsem si po tom náročném roce 2025 odpočinul, načerpal síly, dobil se. A doufám, že se to povedlo i vám. Upřímně nevím, co nás s novou vládou v nadcházejícím novém roce všechno čeká. Připravuju se na to nejhorší. Když ale budeme držet spolu, tak to zvládneme. Česká republika to zvládne. Nedáme jim nic zadarmo!“ zdůraznil.

