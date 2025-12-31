Válek (TOP 09): Vrátím se ke své milované medicíně

31.12.2025 19:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánům po odchodu z ministerstva zdravotnictví

Válek (TOP 09): Vrátím se ke své milované medicíně
Foto: Daniela Černá
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Jak se blíží konec roku, tak člověk nejen bilancuje, ale také plánuje, co ho čeká v roce příštím. I na sociálních sítích se mě řada z vás ptá, co chystám po ministrování. Za mě je to jasné. Po čtyřech letech, kdy jsem z různých důvodů fakticky nemohl vykonávat lékařskou praxi, jak jsem byl zvyklý desítky let, se ke své milované medicíně a radiologii opět vrátím. Ale samozřejmě nejen to!

Jsem i nadále poslancem za TOP 09, takže mě čeká práce, politická i odborná, ve zdravotnickém výboru Sněmovny. A plánuji se věnovat i vzdělávání nastupujících lékařů, výzkumu a psaní knih. Jako profesor medicíny mám své doktorandy, knihy k dopsání a těším se i na zkoušení studentů. Je toho mnoho a moc se na to těším!

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • poslanec
