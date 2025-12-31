Mašek (ANO): Lidé nejsou padlí na hlavu. Vidí rozdíl mezi dravcem a slepicí

Migrační jestřáb. Tak si říká Vít Rakušan. Člověk by čekal dravce, co mlátí křídly, brání hranice a nenechá si na hlavu víte co. Místo toho ale vidíme ukecanou migrační kvočnu, co lítá po Evropě, kdáká, objímá se s úředníky, a domů pak přiveze účet, který máme zaplatit my všichni!
Rakušan v televizi machruje, že Andrej Babiš je slabý premiér. Jenže když přijde řeč na migraci, slabost z něj teče proudem. V Lucemburku předvedl své slavné vystoupení - ne tvrdé vyjednávání, ale kvokání, jaké Evropa dlouho neslyšela. A ještě se tím chlubí.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Prý byl tak hlasitý, že si ho všimli všichni. Když někdo řve jako slepice na dvoře, taky si ho všimne celá vesnice. Ten výsledek je nezapomenutelný!
Zatímco jiné státy si hlídají svoje hranice a říkají jasné NE, Rakušan nás ochotně připravil na tisíce migrantů ročně, nebo aspoň na to, že budeme posílat peníze cizím státům, aby si ty svoje problémy řešily za naše prachy. Evropské hodnoty, říká. Jenže obyčejný člověk slyší něco jiného: Plať a mlč.
V4? Tam už si s ním nikdo ani neplácne. Zůstal tam sám, bez spojenců, zato s plnou pusou řečí. A přesto se bije do prsou, jak je hrdý na migrační pakt. Hrdý na to, že Česko buď přijme cizí lidi, o které tu nikdo nestojí, nebo pošle peníze. Skvělý obchod. Pro všechny, jen ne pro české rodiny, obce a města.
A teď to nejlepší: Rakušan si sám říká migrační jestřáb. To už není vtip, to je výsměch. Jestřáb neprosí. Jestřáb neplatí výpalné. Jestřáb nelže. Jestřáb chrání svoje hnízdo. Vy ale chráníte koho? Pane Rakušane! Českým rodinám pak vysvětlujete, že to vlastně děláte pro jejich dobro?
Svatá prostoto! Tak si kvokejte dál. Ale neříkejte nám, že jste jestřáb. Obyčejní lidé nejsou padlí na hlavu. Vidí rozdíl mezi dravcem a slepicí. A hlavně - poznají, kdo stojí na jejich straně a kdo je klidně prodá za potlesk. Jestřábe!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.