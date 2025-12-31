Mašek (ANO): Lidé nejsou padlí na hlavu. Vidí rozdíl mezi dravcem a slepicí

31.12.2025 18:09 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na tvrzení Víta Rakušana, že mu v EU říkají migrační jestřáb

Mašek (ANO): Lidé nejsou padlí na hlavu. Vidí rozdíl mezi dravcem a slepicí
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Migrační jestřáb. Tak si říká Vít Rakušan. Člověk by čekal dravce, co mlátí křídly, brání hranice a nenechá si na hlavu víte co. Místo toho ale vidíme ukecanou migrační kvočnu, co lítá po Evropě, kdáká, objímá se s úředníky, a domů pak přiveze účet, který máme zaplatit my všichni!

Rakušan v televizi machruje, že Andrej Babiš je slabý premiér. Jenže když přijde řeč na migraci, slabost z něj teče proudem. V Lucemburku předvedl své slavné vystoupení - ne tvrdé vyjednávání, ale kvokání, jaké Evropa dlouho neslyšela. A ještě se tím chlubí.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
5%
2%
hlasovalo: 21398 lidí

Prý byl tak hlasitý, že si ho všimli všichni. Když někdo řve jako slepice na dvoře, taky si ho všimne celá vesnice. Ten výsledek je nezapomenutelný!

Zatímco jiné státy si hlídají svoje hranice a říkají jasné NE, Rakušan nás ochotně připravil na tisíce migrantů ročně, nebo aspoň na to, že budeme posílat peníze cizím státům, aby si ty svoje problémy řešily za naše prachy. Evropské hodnoty, říká. Jenže obyčejný člověk slyší něco jiného: Plať a mlč.

V4? Tam už si s ním nikdo ani neplácne. Zůstal tam sám, bez spojenců, zato s plnou pusou řečí. A přesto se bije do prsou, jak je hrdý na migrační pakt. Hrdý na to, že Česko buď přijme cizí lidi, o které tu nikdo nestojí, nebo pošle peníze. Skvělý obchod. Pro všechny, jen ne pro české rodiny, obce a města.

A teď to nejlepší: Rakušan si sám říká migrační jestřáb. To už není vtip, to je výsměch. Jestřáb neprosí. Jestřáb neplatí výpalné. Jestřáb nelže. Jestřáb chrání svoje hnízdo. Vy ale chráníte koho? Pane Rakušane! Českým rodinám pak vysvětlujete, že to vlastně děláte pro jejich dobro?

Svatá prostoto! Tak si kvokejte dál. Ale neříkejte nám, že jste jestřáb. Obyčejní lidé nejsou padlí na hlavu. Vidí rozdíl mezi dravcem a slepicí. A hlavně - poznají, kdo stojí na jejich straně a kdo je klidně prodá za potlesk. Jestřábe!

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mašek (ANO): Tak se nám úředníci urazili a začali vyhrožovat
Mašek (ANO): Tohle je nouzová záplata na průšvih
Mašek (ANO): Armáda, která se nehýbe ani nevzlétne
Mašek (ANO): Kdo je za tím Bruselem schován?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Mašek , migrace , Rakušan , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je Vít Rakušan bojovný dravec jako jestřáb?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Neunáhlujme se a hodnoťme pana ministra Zůnu dle reálných skutků.

Vážně očekáváte, že ministr obrany Zůna bude něco jiného říkat do médií a něco jiného dělat? Neumím si představit jak nyní připraví vypovězení smlouvy o nákupu F35, zruší za Českou republiku zasílání munice na Ukrajinu, podpoří mírové snahy Maďarska, Slovenska, USA a dalších zemí, kdy a jak zruší ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Překyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutkuPřekyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutku Po padesátce se žije ženám mnohem lehčejiPo padesátce se žije ženám mnohem lehčeji

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): Lidé nejsou padlí na hlavu. Vidí rozdíl mezi dravcem a slepicí

18:09 Mašek (ANO): Lidé nejsou padlí na hlavu. Vidí rozdíl mezi dravcem a slepicí

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na tvrzení Víta Rakušana, že mu v EU říkají migrační je…