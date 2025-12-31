Roman Roun: Jsem komunista a výhrůžky trestním stíháním mě neumlčí

31.12.2025 16:46 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Od čtvrtka vstupuje v platnost novela trestního zákoníku, která kriminalizuje propagaci komunistického hnutí. Nově hrozí i tresty odnětí svobody. Komunisté se setkávají s výhrůžkami, že na ně bude podáno trestní oznámení. Člen ÚV KSČM Roman Roun se ohradil, že jeho ani jiné komunisty umlčet nemohou. Své víry v lepší svět se nevzdá.

Roman Roun: Jsem komunista a výhrůžky trestním stíháním mě neumlčí
Foto: KSČM
Popisek: Roman Roun

Od 1. ledna nabývá účinnosti novela trestního zákoníku, která zavádí přísnější postihy za propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, přičemž výslovně definuje komunistickou ideologii jako jednu z nich. Tato právní úprava staví veřejnou propagaci, schvalování nebo popírání zločinů komunismu na stejnou úroveň, na jaké se dosud nacházela propagace nacismu. Nově hrozí tresty odnětí svobody, přičemž soudy budou posuzovat, zda jde o projev svobody slova, nebo o cílené podněcování k nenávisti a nesnášenlivosti.

„Kdo založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické a jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let,“ uvádí odst. 1 § 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

Roun: Lidé umírají kvůli větším ziskům hrstky nejbohatších

Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem, spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, spáchá-li takový čin jako voják, nebo spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Příprava je trestná.

„Za poslední dva týdny mi přišly desítky výhrůžek – od klasických fantazií o popravách komunistů až po vzkazy od těch, kteří si již dávno v kalendáři zakroužkovali 1. leden 2026 a těší se, že na mě podají trestní oznámení,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Roman Roun, člen ÚV KSČM a tiskový mluvčí.

Roman Roun

  KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Připomíná, že v platnost vstupuje novela trestního zákoníku, která kriminalizuje propagaci komunistického hnutí. Její součástí je paragraf 403, který je podle Rouna pokusem o umlčení těch, kdo se nehodlají smířit se zločinným kapitalistickým systémem produkujícím války, chudobu a sociální nespravedlnost.

„Systémem, kde lidé umírají kvůli větším ziskům hrstky nejbohatších; systémem, který proměnil naši zemi v levnou montovnu a dojnou krávu nadnárodních korporací. Systémem, kde bohatí mají k dispozici nejmodernější zdravotní péči a ostatní musí žebrat o sbírku na léčbu svých blízkých,“ míní člen ÚV KSČM.

Důstojný život není jen výsadou bohatých

Expanze kapitalistických velmocí a jejich imperialistické ambice byly podle Rouna jedním z klíčových faktorů, které vedly k nejhorším katastrofám moderních dějin, včetně dvou světových válek a novodobého kolonialismu.

„A teď se ti, kteří kapitalismus pro svůj osobní profit brání, rozhodli kriminalizovat samotnou myšlenku, že by svět mohl fungovat na beztřídním principu rovnosti a sociální spravedlnosti. Jsem komunista a ctím vizi ‚Marxova komunismu‘, který pro mě není diktaturou ani touhou po minulosti. Je to vize budoucnosti, kde člověk není položkou, kde práce není moderním otroctvím a kde důstojný život není jen výsadou bohatých,“ zdůraznil Roun.

Dále uvedl: „Prostoduché antikomunistické kňučení Zdechovského, Hellera, Mejstříka, Hrušínského, Nerudové, Němcové a dalších fanatiků zůstane jen jejich vlhkým snem, protože mě ani ostatní skutečné komunisty umlčet nemohou. Ostatně byl to jejich guru Václav Havel, který vykřikoval slova o nutnosti politické a názorové plurality. Můžete tvořit nové paragrafy. Můžete zakazovat. Můžete vyhrožovat. Můžete plodit další a další represivní nástroje. Ale já se své víry v lepší svět nevzdám. Jsem a vždy budu komunista. A budu slyšet víc než kdy dřív.“

Zdroje:

https://www.e-sbirka.cz/sb/2025/270?zalozka=text

