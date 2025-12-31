Vidlák: Zelenskyj skončí zle, Trump už ho odepsal. Evropu z Ukrajiny rozbolí hlava

Tak tedy, letošní rok končí. Zcela upřímně, co byste v jeho průběhu udělal jinak, třeba proto, aby se STAČILO! dostalo do sněmovny?
Začal bych s hnutím o rok dřív (smích). Také bych podnítil časnější vzpouru v Sociální demokracii proti Šmardům, Petříčkům a Diestbierům. Poprosil bych KSČM, jestli by nemohla dát do zástavy větší barák, abychom měli na kampaň víc peněz, opřel bych se ještě víc o obyčejné lidi, ukecal bych Ilonu Švihlíkovou a Petra Druláka, aby kandidovali... Po vzoru SMERu bych nevydával žádný program, protože voliči přece vědí, proč nás volí a program je dobrý jen pro mééédia, aby v něm mohly hledat hnidy. Všechny tyto rady předám na konci ledna svému nástupci, abychom při příštích volbách udělali zase úplně jiné chyby a těch současných se vyvarovali.
Každopádně, pro koho letošní rok končí opravdu smutně, jsou politicky angažovaní umělci Slovenského národného divadla, kterým byly zrušeny úvazky a hrát budou dál už jen „na honorář“. A už se kolem nich strhla mela, že je to politicky účelové. Proč zrovna umělci by měli být chráněni před tím, že se prostě má šetřit?
Jen ať si umělci zkusí, jak doopravdy chutná občanská angažovanost. Ať zjistí, že odboj proti vrchnosti má následky. Proč by na kritiku režimu měla doplácet jen Martina Bednářová nebo Vladimír Kapal. Kdybych já v práci před každým pracovním dnem četl prohlášení, že můj šéf je blbec, tak bych zřejmě také zjistil, že jsem nadbytečný. Umělcům se nic nestalo. Jen se budou muset živit v soukromém sektoru. Například Lukačovič by je mohl vzít do Seznamu... on má podobné názory rád a ohlídá si, aby jeho lidi nadávali těm, na které ukáže.
Co kdyby jim třeba Fico nabídl celé SND k pronájmu za jedno euro, pokud se obejdou zcela bez státních peněz a financování si zajistí sami? To by si tam pak mohli dělat, co by chtěli, ne?
Jenže to by umřeli hlady... Prostě se změnila atmosféra a už není poptávka po liberálních kecech. Ale o angažované umělce bych se nebál. Oni se brzy zorientují a budou se angažovat zase na té vítězné straně. Máme v tomto ohledu dostatek příkladů z minulosti. Od pláče nad Heydrichem, přes nadšení ze Sovětského svazu, Pražské jaro, poučení z krizového vývoje, Antichartu, i současný zpozdilý boj proti komunistům, kterým je osmdesát let.
Voliči nové vlády čekají, že se začne kácet a sekat v liberálně-zeleném lese podobným způsobem. Kde by se mělo začít hned v lednu – nad rámec „systemizace“, kterou již na svých dvou ministerstvech připravil Petr Macinka?
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Silvestrovskou otázku si dovolím. Když vám před domem strašili oganesjanovci, proč jste na ně nenastříkal močůvku? Vždyť technicky byste to jistě zvládl.
Existuje jedna zásada – nekrm trolla. Jestliže někdo přijel vydělávat na tom, že mě natočí vyprovokovaného, tak mu v tom prostě nebudu pomáhat. Navíc, močůvky je na Pšenáka škoda. On smrdí, jako by se v ní koupal každý den.
Už poměrně nudné může někomu připadat vyjednávání mezi USA, Ukrajinou a Ruskem. Evropa už je ze hry zcela. Co poslední zápletky, kterými se hra došourala do konce roku 2025?
Poslední zápletky směřují prezidenta Zelenského přesně do role Hamída Karzáího. Ten byl také velký demokrat a americký přítel, protože bojoval proti zlým Tálibáncům. I my tam u Kábulu bojovali za Prahu. Pak to Američany přestalo bavit, protože náklady neodpovídaly ziskům a záhy byl z demokrata kleptokrat. Teď se přesně tohle děje Zelenskému. Donald Trump už prostě zjistil, že Rusko žádné reparace nezaplatí, výnosy nebudou, a tak celou ukrajinskou investici odepisuje. I se Zelenským.
Bude v roce 2026 konečně mír?
Já myslím, že ano. Ale bude to mír, ve kterém se bude střílet ostošest. Bude to mír mezi Ruskem a USA. Na Ukrajině žádný mír nebude, protože jsou nacucaní zbraněmi i warlordy. Bude to mír plný uprchlíků, atentátů, vyřizování účtů a pořádného utrpení. Bude to mír, ze kterého bude Evropu ještě řádně bolet hlava.
Ekonomové naznačují, že na Babiše může v roce 2026 spadnout nepěkný ekonomický vývoj, třeba i v rámci celé Evropy. Co v tomto směru čekat?
V roce 2026 prohraje Evropa válku proti Rusku. Jak to asi bude vypadat, že? Především se ukáže, kolik z našich peněz dal Fiala na Ukrajinu s tím, že Rusko to pak zaplatí v reparacích. V příštích měsících zjistíme, že Rusko nic nezaplatí a peníze jsou navěky fuč. Následovat bude ta fáze, kdy se všichni ti Lukačovičové pokusí ze svých ztrát zahojit na náš úkor. Babiš nás před tím buď ochrání a získá si tím naši nehynoucí podporu, anebo se k Lukačovičům přidá a vyslouží si naši nehynoucí nenávist.
Já vím, že řeknete „uvidíme, na mně to nezáleží, těžko říct“, ale jak veliká je šance, že STAČILO! půjde v nějaké formě pohromadě do komunálních a senátních voleb?
STAČILO! samozřejmě půjde do komunálních i senátních voleb. Samozřejmě, budeme se snažit postupovat koordinovaně s konzervativně smýšlejícími politickými stranami, abychom maximalizovali šanci, že vytlačíme z křesílek nějaké pravdoláskaře a změníme směřování Senátu, ale rozhodně do toho jdeme.
A nakonec tedy – co přát České republice do roku 2026?
Přeji České republice hodně štěstí, protože ho bude potřebovat. Jen se štěstím unikneme údělu západní Evropy i údělu Ukrajiny. Jen se štěstím unikneme přemrštěným americkým požadavkům na vojenské výdaje a jen se štěstím se vyhneme hospodářskému poklesu způsobenému prohranou válkou. Rok 2025 byl rokem, kdy se změnila atmosféra. Rok 2026 bude rokem rozhodnutí. Přeji všem, aby dokázali zatnout zuby i pěsti a zvládli ten nápor pravdy, který nás čeká.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.