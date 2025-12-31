Karel Janeček a projekt gymnázia UNIQ v Kolodějích: Uvádíme fakta a nabízíme dialog, odmítáme bulvární útoky a šíření nepravd

V médiích se začaly objevovat články, které o záměru Karla Janečka zřídit soukromé gymnázium UNIQ v Kolodějích uvádějí zkreslené nebo přímo nepravdivé informace. Žádná z redakcí Karla Janečka ani vedení gymnázia UNIQ před uveřejněním nekontaktovala, jak je v článcích lživě uvedeno. Považujeme proto za důležité uvést aktuální stav projektu fakticky na pravou míru, aby nevznikaly zbytečné obavy a média přestala šířit bulvární vyznění.
Motivace Karla Janečka založit soukromé gymnázium s inovativním vzdělávacím přístupem je s ohledem na veřejný zájem rozšířit nedostatečnou kapacitu gymnázií v Praze naprosto legitimní. Nejedná se o developerský záměr. Jediným cílem projektu je podpora kvalitního vzdělávání, které se Karel Janeček v rámci svých aktivit věnuje již řadu let. Gymnázium UNIQ chce zájemcům nabídnout místa pro studium s výjimečnou interdisciplinární výukou, která je založena na multioborové syntéze a vede studenty k porozumění souvislostem. Součástí studijního programu je i dobrovolnictví ve prospěch místní komunity.
Projekt gymnázia UNIQ je nyní v řádném legislativním procesu a žádné přijímací řízení neproběhne, dokud nebudou splněny všechny zákonné, hygienické a technické podmínky. U zrodu gymnázia stojí kompetentní lidé a postupují podle zákonem daných pravidel a mimo jiné realizují opatření, která povedou k naplnění všech technických a provozních detailů tak, aby objekt mohl získat kolaudaci pro provoz školy. Po získání všech potřebných povolení plánuje gymnázium v prvním roce naplnit pouze jednu třídou (max. 21 studentů).
Vedení gymnázia UNIQ si je vědomo odmítavého postoje části vedení obce i občanů z nejbližšího okolí. Respektujeme, že změna v sousedství může vyvolávat emoce a jsme připraveni hledat praktická řešení. Jedním z kritických bodů je dopravní realita v Kolodějích – jsou zde úzké ulice a místy chybí chodníky. Je namístě vést odbornou debatu v širším kontextu, tedy jaké jsou možnosti dnes a případně jaké kroky se v oblasti úprav infrastruktury plánují do budoucna. K zajištění bezpečnosti připravujeme odpovídající opatření včetně organizace docházky od zastávek.
Jsme připraveni vést s vedením obce i veřejností otevřená, věcná a odborně podložená jednání, jakmile budou k dispozici všechna klíčová posouzení – zejména dopravní studie, provozní scénáře a další technické podklady umožňující objektivně vyhodnotit dopady projektu.
K diskutované variantě umístění školy na jiném pozemku: gymnázium UNIQ bylo s nabídkou obce seznámeno pouze rámcově, bez konkrétních parametrů. Z dostupných informací vyplývá, že pozemky nejsou ve vlastnictví městské části, což by realizaci této varianty výrazně komplikovalo. Proto nadále pokračujeme v přípravě podkladů pro rekolaudaci stávajícího objektu a pro zápis školy do rejstříku v souladu se zákonem. O krocích průběžně informujeme vedení obce.
Intenzita odporu vedená proti projektu školy je překvapivá - jde o vzdělávací instituci, nikoli o provoz, který by byl svou povahou rizikový. Projekt gymnázia UNIQ má ambici být dlouhodobým a odpovědným přínosem, nikoli konfliktním zásahem do života obce. Proto máme zájem a ochotu hledat řešení, nikoliv konfrontaci.
