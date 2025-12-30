Česká pošta: Czech POINT nově nabízí vyřízení zbrojního listu

31.12.2025 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Od ledna 2026 budou pobočky se službou Czech POINT nabízet možnost vyřídit si agendu, týkající se zbrojního listu.

Česká pošta: Czech POINT nově nabízí vyřízení zbrojního listu
Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Bez zbytečného papírování, na jednom místě a s úředně ověřeným výstupem. Zbrojní list je oficiální dokument, který obsahuje údaje vedené v Centrálním registru zbraní. Slouží především k prokázání oprávnění držet, nosit nebo používat zbraň, dále k doložení oprávnění zakoupit zbraň.

Výstup z Czech POINT má stejnou právní váhu jako dokument vydaný Policií ČR. První strana výpisu stojí podle ceníku České pošty 100 korun, každá další pak 50 korun. Platit lze kartou či hotovostí. Seznam poboček se službou Czech POINT najdete na webu České pošty Czech POINT - Česká pošta (ZDE).

Při podání žádosti si klient sám zvolí, jaký typ výpisu potřebuje:

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
5%
2%
hlasovalo: 20474 lidí

Zbrojní list se všemi údaji

  • obsahuje všechny evidované údaje – identifikační informace, oprávnění i další podrobnosti.
  • vhodný pro kompletní přehled nebo úřední účely.

Zbrojní list s některými údaji

  • umožňuje zobrazit pouze konkrétní části záznamu.
  • ideální v situacích, kdy není nutné uvádět všechny detaily.

Zbrojní list k prokázání oprávnění nakládat se zbraní

  • slouží k doložení, že klient je oprávněn zbraň držet, nosit nebo používat.
  • typicky při kontrolách nebo běžném ověřování oprávnění.

Zbrojní list k prokázání oprávnění zakoupit zbraň

  • Potvrzuje oprávnění ke koupi nebo jinému nabytí zbraně.
  • Využívá se zejména při nákupu u prodejce.

Kdo může o výpis požádat:

  • fyzická osoba – držitel zbrojního oprávnění
  • zmocněnec – na základě úředně ověřené plné moci
  • zákonný zástupce – například rodič nebo opatrovník

Psali jsme:

Česká pošta: Zásilky Balíkovny na vás na poště počkají do Vánoc
Česká pošta: Úprava poplatku za hotovostní výplatu důchodů od 1. ledna
Česká pošta: Aktuální hospodaření
Česká pošta: Na pobočkách lze nově vyzvednout i balíky PPL

Zdroje:

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česká pošta , služby , TZ

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Neunáhlujme se a hodnoťme pana ministra Zůnu dle reálných skutků.

Vážně očekáváte, že ministr obrany Zůna bude něco jiného říkat do médií a něco jiného dělat? Neumím si představit jak nyní připraví vypovězení smlouvy o nákupu F35, zruší za Českou republiku zasílání munice na Ukrajinu, podpoří mírové snahy Maďarska, Slovenska, USA a dalších zemí, kdy a jak zruší ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní vodaPlíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní voda Pozdější mateřství je klíčem k dlouhověkostiPozdější mateřství je klíčem k dlouhověkosti

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Česká pošta: Czech POINT nově nabízí vyřízení zbrojního listu

10:17 Česká pošta: Czech POINT nově nabízí vyřízení zbrojního listu

Od ledna 2026 budou pobočky se službou Czech POINT nabízet možnost vyřídit si agendu, týkající se zb…