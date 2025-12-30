Česká pošta: Czech POINT nově nabízí vyřízení zbrojního listu

Bez zbytečného papírování, na jednom místě a s úředně ověřeným výstupem. Zbrojní list je oficiální dokument, který obsahuje údaje vedené v Centrálním registru zbraní. Slouží především k prokázání oprávnění držet, nosit nebo používat zbraň, dále k doložení oprávnění zakoupit zbraň.
Výstup z Czech POINT má stejnou právní váhu jako dokument vydaný Policií ČR. První strana výpisu stojí podle ceníku České pošty 100 korun, každá další pak 50 korun. Platit lze kartou či hotovostí. Seznam poboček se službou Czech POINT najdete na webu České pošty Czech POINT - Česká pošta (ZDE).
Při podání žádosti si klient sám zvolí, jaký typ výpisu potřebuje:
Zbrojní list se všemi údaji
- obsahuje všechny evidované údaje – identifikační informace, oprávnění i další podrobnosti.
- vhodný pro kompletní přehled nebo úřední účely.
Zbrojní list s některými údaji
- umožňuje zobrazit pouze konkrétní části záznamu.
- ideální v situacích, kdy není nutné uvádět všechny detaily.
Zbrojní list k prokázání oprávnění nakládat se zbraní
- slouží k doložení, že klient je oprávněn zbraň držet, nosit nebo používat.
- typicky při kontrolách nebo běžném ověřování oprávnění.
Zbrojní list k prokázání oprávnění zakoupit zbraň
- Potvrzuje oprávnění ke koupi nebo jinému nabytí zbraně.
- Využívá se zejména při nákupu u prodejce.
Kdo může o výpis požádat:
- fyzická osoba – držitel zbrojního oprávnění
- zmocněnec – na základě úředně ověřené plné moci
- zákonný zástupce – například rodič nebo opatrovník
