ČSÚ: Celková důvěra v ekonomiku se v závěru roku meziměsíčně snížila

31.12.2025 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, meziměsíčně poklesl o 1,7 bodu na hodnotu 100,2, při stejném vývoji obou složek.

ČSÚ: Celková důvěra v ekonomiku se v závěru roku meziměsíčně snížila
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 1,9 bodu na hodnotu 98,0 a indikátor důvěry spotřebitelů mírně poklesl o 0,6 bodu na hodnotu 111,1. Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v prosinci zvýšila pouze ve stavebnictví (+3,5 bodu). Naproti tomu se meziměsíčně snížila ve vybraných odvětvích služeb (-2,5 bodu), průmyslu (-2,0 bodu) a mírně i v obchodě (-0,6 bodu).

graf

Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,6 bodu na hodnotu 111,1. V prosinci převažoval podíl spotřebitelů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Meziměsíčně se příliš nezměnil podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích dvanácti měsících. Podíl respondentů, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích dvanácti měsících, zůstal stejný jako v listopadu. Počet respondentů, kteří neplánují v příštích dvanácti měsících pořizovat velké nákupy, se podruhé v řadě mírně snížil.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
5%
2%
hlasovalo: 20850 lidí

„Přestože prosincový konjunkturální průzkum přinesl pokles ekonomického sentimentu, celková důvěra v ekonomiku se udržela těsně nad svým dlouhodobým průměrem. Po tříměsíčním výraznějším růstu se meziměsíčně mírně snížila důvěra spotřebitelů. Mezi podnikateli ve srovnání s listopadem poklesly všechny dílčí indikátory s výjimkou indikátoru důvěry ve stavebnictví, který vzrostl zejména v důsledku lepšího hodnocení aktuální poptávky po stavebních pracích a i očekávání růstu zaměstnanosti v prvních měsících nového roku,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Detailnější informace o vývoji podnikatelské a spotřebitelské důvěry naleznete v doplňující informaci k RI konjunkturálních průzkumů ZDE.

Psali jsme:

ČSÚ: Celková důvěra v ekonomiku se v závěru roku meziměsíčně snížila
ČSÚ: Růst české ekonomiky vlivem aktivní bilance zahraničního obchodu zrychlil
ČSÚ: Produkce odpadu vloni vzrostla o šest procent
ČSÚ: Listopadový vývoj cen opět výrazně ovlivnily potraviny

Zdroje:

https://csu.gov.cz/docs/107532/7b94ea5e-e6a9-0f03-1fbd-ee2e53d5d3a9/ckpr122325_komentar.pdf

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČSÚ , důvěra , ekonomika , TZ

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Neunáhlujme se a hodnoťme pana ministra Zůnu dle reálných skutků.

Vážně očekáváte, že ministr obrany Zůna bude něco jiného říkat do médií a něco jiného dělat? Neumím si představit jak nyní připraví vypovězení smlouvy o nákupu F35, zruší za Českou republiku zasílání munice na Ukrajinu, podpoří mírové snahy Maďarska, Slovenska, USA a dalších zemí, kdy a jak zruší ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Překyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutkuPřekyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutku Pozdější mateřství je klíčem k dlouhověkostiPozdější mateřství je klíčem k dlouhověkosti

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČSÚ: Celková důvěra v ekonomiku se v závěru roku meziměsíčně snížila

13:21 ČSÚ: Celková důvěra v ekonomiku se v závěru roku meziměsíčně snížila

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, meziměsíč…