„EU chce vytvořit nějakého Evropana. Já jsem vlastenec, nacionalista!“ Výbušná slova na akci Zahradníkové a spol. A co tam prohlásil Hejma?

„Když jsem se rozhodoval, koho budu volit, trvalo mi to dvě a půl vteřiny,“ konstatoval v Liberci na předvolebním mítinku politické formace Trikolora Svobodní Soukromníci frontman kapely Žlutý pes Ondřej Hejma. „Jsem rád, že jsem se rozhodl, ulevilo se mi a budu pro ně hrát až do roztrhání těla,“ prozradil těsně před koncertem své kapely, na který dorazilo několik desítek lidí. Nechyběla mezi nimi poslankyně a předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková, ale i lídr kandidátky tohoto uskupení v Libereckém kraji, vysokoškolský pedagog Otto Jarolímek, jehož primárním tématem je školství, které dle jeho názoru trpí dlouhodobou krizí.

Ten se ještě před koncertem podělil o své názory s ParlamentnímiListy.cz. „Naše školství je v krizi, která byla zaviněná zneužitím koronaviru k různým často nesmyslným opatřením. Ale naše školství trpí dlouhodobou krizí. Vyučuji už dvacet let na vysoké škole a vidím, jak klesá všeobecná vzdělanostní úroveň studentů,“ konstatoval s tím, že vyučuje fyziku a je odchovaný exaktními vědami. „Zjišťuji, že studenti mají problémy s logickým myšlením. Naše koncepce výuky matematiky je strašlivá. V této době, kdy má každý kalkulačku, věnujeme v podstatě celou základní školu početnímu drilu. Neučíme lidi matematickému myšlení, což je trénink pro všechny ostatní obory. Schopnosti analytického myšlení,“ uvedl.



Otto Jarolímek (vlevo). FOTO: Oldřich Szaban Otto Jarolímek (vlevo). FOTO: Oldřich Szaban

„Chybí také všeobecná vzdělanost, co se týče historie, geografie a podobně. Lidé se spoléhají na to, že si všechno najdou na internetu. Nic si v mozku neukládají. Jsem odpůrce pamětního učení. Ale každý potřebuje pár informací, aby je mohl spojovat do logických sítí. Pokud je nemáte, tak melete prázdnou slámu. Koncepčně je to úplně špatně," myslí si Jarolímek. Jaká je cesta k nápravě? „Tady je zásadně vadný trend, že se snažíme naše školství úplně nivelizovat. Všude na stejnou úroveň. Musíme si nalít čistého vína. Pokud budeme školství přizpůsobovat méně inteligentním, či nejméně inteligentním, tak se dopouštíme obrovské chyby vůči dětem, které mají nějaké nadání či schopnosti. Nemyslím ty vrcholově nadané, génius si najde cestu vždycky. Ale průměrně nadaní žáci tímto strašlivě trpí. Ve školách se často věnují těm nejposlednějším," řekl vysokoškolský pedagog.

„Začíná to na základních školách. K určité diferenciaci by mělo docházet už někde v páté třídě. Samozřejmě, ale vždycky to musí být postupné. Lidé se vyvíjí, mají různou motivaci. Ale už v této době musíme dát příležitost těm nadanějším, aby se rozvíjeli,“ domnívá se. K tomu by měla sloužit víceletá gymnázia. „Jsem jejich příznivcem. Když se ale podíváte do plánů ministerstva školství, tak tam je plánovaný jejich postupný útlum. Druhou věcí je, jakým způsobem se na víceletých gymnáziích postupuje. Vím to z vlastní zkušenosti, protože můj nejmladší syn teď nastupuje do primy na víceleté gymnázium. Oni používají stejné učebnice jako na druhém stupni základních škol. Jediný rozdíl je, že gymnaziální učitelé k tomu přistupují trochu jinak. Mají rychlejší tempo, ale základ je stejný,“ povšiml si. Otto Jarolímek je také odpůrce plošné inkluze. „Naprosto jednoznačně. Je to ubíjení práce pedagoga. Zvláště u mentálně hendikepovaných je to nesmysl. U těch tělesně hendikepovaných to možné je, ale zase je to věc financí té školy, jak jsou technicky vybavení,“ upozornil.



Šéfka hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková. Šéfka hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková.

Musíme být hrdí na náš národ, na naše tradice, na naši tisíciletou historii

Jarolímek též považuje za důležité výchovu k vlastenectví. „Musíme být hrdí na náš národ, na naše tradice, na naši tisíciletou historii. Tady je úloha školy nezastupitelná. Základ má být samozřejmě v rodinách, kde se má předávat úcta k předkům. Což se vytrácí. Škola musí tomuto pomoci,“ domnívá se, a věnoval se i mateřskému, tedy českému jazyku. „Vidím to bohužel i u některých žurnalistů, že mají s prací s českým jazykem problémy. Český jazyk patří k nejdokonalejším na světě, bohatstvím slovní zásoby i možností pro vyjádření jemných významových odstínů předčí všechny takzvané světové jazyky. Nekultivuje se však na základních školách. Lidé mají problém jak s psaným projevem, tak ještě horší je to s mluveným. Jsou mnozí maturanti, kteří nedokáží předstoupit před třídu a říci jim během pěti minut o něčem v souvislých větách. Vyjadřují se v esemeskách,“ vypozoroval.



Na mítinku vystoupila kapela Žlutý pes. Na mítinku vystoupila kapela Žlutý pes.

Lídr uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci v Libereckém kraji se považuje za vlastence, dokonce se nebojí použít slovo nacionalista. „Český nacionalismus totiž nikdy nebyl útočný, narozdíl od nacionalismu velkých národů. My v sobě musíme mít nacionalismus a nesmíme ho potlačovat. Jestli si máme z někoho vzít příklad, tak se můžeme podívat do sousedství na Maďarsko a Polsko,“ poukázal. Nepotlačuje však Evropská unie vlastenectví jednotlivých národů v zájmu jakéhosi evropanství? „Jednoznačně je to tak. Je tu ideologický vliv udělat tu jakýsi tavící kotel a vytvořit nějakého Evropana. Myslím, že je to naprosto zhoubné. I z toho důvodu, že tlak vždy budí protitlak. Pokud se bude tímto způsobem tlačit, tak můžou v některých zemích vzniknout radikální nacionalistické snahy, které už nebudou mírumilovné,“ obává se.

„Já jsem český vlastenec a nacionalista, ale uznávám identitu a tradice všech ostatních národů. A budu je vždycky bránit, aby jim je nikdo nebral. To je koncept, který by v Evropě měl převládnout, tedy soužití svobodných národů. Nesnažit se o jednotného člověka, jednotného Evropana. Navíc je to umocněno levicovou ideologií. Takže máme problém v pohledu na ekonomiku, tak i na rodinu. Bohužel musím říci, že ideologický vliv z Evropské unie je velmi zhoubný a nacházím tam velmi málo pozitivního. Nějaká forma kooperace by tu však být měla. Vraťme se k Evropskému hospodářskému společenství,“ doplnil Otto Jarolímek. „V této chvíli z ryze pragmatických důvodů nevoláme po jednostranném vystoupení z Evropské unie. Musíme se ale emancipovat, snažit se, aby naše zákony byly nadřazeny direktivám Evropské unie. Máme heslo - naše země, naše pravidla. O to se musíme snažit ve spolupráci s jinými, opět musím jmenovat Poláky a Maďary. To jsou naši spojenci,“ uzavřel.



Petiční stánek na mítinku uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci. Petiční stánek na mítinku uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci.

Green Deal bude hrůza

O Green Dealu se rozhovořil pro ParlamentníListy.cz Petr Taranda, který je dvojkou kandidátky v Libereckém kraji. „Bude to hrůza. Vnímám to jako spotřebitel, protože se skokově zdraží elektřina. Hlavní problém jsou emisní povolenky. Bohužel nám Evropská unie zezelenala. Ekologie je nade vše, ale zapomíná dodat jednu podstatnou věc. Že to taky něco stojí. Neslyšel jsem v oficiálních médiích nějaké srozumitelné vysvětlení pro obyčejné lidi, co přijde, co z toho bude. Naše vláda bohužel neudělala nic. Lidi na to jsou nepřipravení, bude to šoková terapie,“ domnívá se.

To už se chopila mikrofonu předsedkyně Trikolory a poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. „Jsme jediná pravice v České republice, protože bývalé pravicové strany už pravici opustily do středolevého kruhu. Prioritně bojujeme za svobodu našich lidí, vymahatelnost práva. Za to, aby naše země prosperovala, zvláště občané. V neposlední řadě nám není lhostejné, co se děje s dětmi v našich školách a kam se ubírá výuka a vzdělávání v této zemi. I proto jsme v neděli měli demonstraci na Staroměstském náměstí za návrat dětí do škol bez podmínek, protože co je důležitější než naše děti,“ pronesla. A pak už začal koncert Žlutého psa.

