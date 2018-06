„Fakt? Tak proč jsou o dvě stránky dál úplně jiná čísla?“ Jaroslav Plesl se pozastavil nad údaji v Bakalových novinách. A to nebylo vše, co dnes vytáhl na světlo

Jaroslava Plesla zaujala kupříkladu zpráva agentury Bloomberg, že politická kariéra německé kancléřky Angely Merkelové je kvůli vnitropolitickému německému sporu o migranty ohrožena. Na sociální síti Facebook k tomu šéfredaktor deníku toho času uloženého ve svěřeneckém fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) poznamenal, že to přece nemůže být pravda, když lidé jako Bohuslav Sobotka (ČSSD), politolog Jiří Pehe či lidé z Evropských hodnot za Merkelovou tak pevně stáli.

„Tak to určitě ne. Sobotka, Pokorný, Poche, Pehe, Deník Referendum, Evropské hodnoty a celá Hate Free Kalča stojej pevně za tetkou už déle než tři roky,“ napsal doslova Plesl ke zprávě agentury Bloomberg, že se Angela Merkelová ocitla v obtížné pozici.

V diskusi pod svým příspěvkem dodal, že Němci se dokážou hloupého politického směru držet velmi dlouho. Učebnice dějepisu údajně dokazují, že občas až do hořkého konce. I v případě Merkelové si prý Němci procházejí „fascinací vůdcem“ a teď se z toho budou sedmdesát let vzpamatovávat, alespoň podle Plesla.

Vratkost politické pozice Angely Merkelové prý už pochopil i v poslední době mnohokrát zmiňovaný europoslanec Miroslav Poche (ČSSD), kandidát na ministra zahraničí, kterého prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat.

Plesl však nevěnoval pozornost jen Angele Merkelové. Nedělní Otázky Václava Moravce České televize označil za „šílenou debatu“ a čtenáře serveru Forum24.cz varoval, že při sdílení tamních článků na sociálních sítích hrozí pokles IQ. V diskusi pod příspěvkem dostal otázku, jak je to v případě sdílení článků serveru ParlamentníListy.cz, a odpověděl na ni. „Co se týče informační hodnoty, jsou na tom dnes PL mnohem lépe než třeba Seznam zprávy.cz,“ vyjádřil svůj názor šéfredaktor.

Následně se také pozastavuje nad textem v Hospodářských novinách věnovaný hospodaření společnosti ČEZ. Podle Plesla jsou na jedné straně uvedené určité údaje, jenže po otočení stránky je na stránkách téhož deníku k vidění graf, který ukazuje jiná čísla. A právě nad tím se pozastavuje. „Fakt? Tak proč jsou o dvě stránky dál úplně jiná čísla?“ ptá se šéfredaktor s přiloženým příslušným grafem.

Na přetřes ale přišla i kniha paní Jitky Vodňanské – milenky prvního českého prezidenta Václava Havla. Tato kniha by se podle šéfredaktora mohla také jmenovat „Portrét dokonalého slabocha“. Knihu považuje za dobrou. Získal z ní dojem, že současný ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský byl vlastně jakýmsi řídícím důstojníkem prvního českého prezidenta. Položil si také otázku, která z milenek Václava Havla byla vlastně větší „zrůda“, zda to byla Jitka Vodňanská nebo Irena Obermannová. Šéfredaktor Plesl má zato, že by se na to dal vypsat grant.

Literární vsuvku obohatil novinář o obrázky dalších knih v sousedství knihy Jitky Vodňanské. Ve stejné skupině s milenkou prezidenta Havla lze najít např. rozhovor s čestným předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem nebo zamyšlení teologa Tomáše Halíka nad životem.

Pár slov přidal Plesl také na konto šéfredaktora časopisu Respekt Erika Taberyho. Reagoval na část textu knihy Erika Taberyho, v němž je řečeno, že šéfredaktor MF Dnes píše ve prospěch Andreje Babiše, který před několika lety list koupil. Důkazem má být Pleslova úvaha o spojení Miroslava Kalouska (TOP 09) a Bohuslava Sobotky (ČSSD) proti Babišovi, které však podle Plesla přijde divné voličům oběma stran. Kalousek a Sobotka se podle Plesla spojili, aby si uchránili své mocenské pozice.

Šéfredaktor MF Dnes k tomu poznamenal, že zatímco jeho předpovědi se naplňují, úvahy Erika Taberyho jsou odsouzeny k tomu se nenaplnit už ve chvíli, kdy jdou do tisku.