„Fiala mi zvedá tlak.“ Občan Babišovi řekl, že už to nezvládá

Stánek, u kterého stál Andrej Babiš, už dlouho před oficiální akcí obléhaly skupiny lidí. „Pane premiére, pro mě jste pořád premiér,“ zaznělo například od jednoho z příznivců. Ti se chtěli s Andrejem Babišem fotit, žádali ho o podpis na fotky, na knížky i na kšiltovku s nápisem Silné Česko. Andrej Babiš se usmíval, žádnou společnou fotku neodmítl a s každým, kdo přišel, si také potřásl rukou.
„Už doma stříháme metr. Nemůžeme se dočkat, až budou z vlády pryč. Ti z vlády, co předvádějí, to je opravdu neštěstí,“ nešetřila současnou vládu manželská dvojice.
„Budu volit ANO, rozhodně. Nelíbí se mi naše současná vláda, vlastně můžu s čistým svědomím říct, že od roku 89 jsem žádnou vládu takhle strašně nesnášel,“ krčil rameny starší muž, který si s pyšným úsměvem odnášel podepsanou fotku.
„Já když vidím toho Fialu, musím přepnout. Zvedá mi to tlak,“ přitvrdil další návštěvník českobudějovické akce ANO. Nebylo výjimkou, a to i přímo během oficiální části akce, že někteří příznivci Babiše naprosto spontánně objali.
Na nezájem lidí si rozhodně nemohli stěžovat ani další známí politici z ANO. Hloučky se tvořily i kolem Karla Havlíčka, Adama Vojtěcha i Roberta Plagy.
Babiš: Ti, co jsou u vlády, ať vám dají výkaz práce, co udělali za čtyři roky
Jako první pak na mikrofon promluvil Andrej Babiš. „My jsme jediné politické uskupení, které historicky vám tady skládalo účty. Toto je výkaz práce naší vlády 2017 až 2021. Tam je uveden program, který jsme měli. A my jsme ho plnili. I když přišel covid. I když byl propad HDP šest procent a když jsme zachraňovali naši ekonomiku,“ ukazoval brožuru s tím, že vše je podloženo čísly.
Vysvětlil také, že hnutí ANO zveřejní svůj program až v září, a to proto, aby si jejich nápady a plány nikdo nemohl přivlastnit. „Navíc někteří novináři dělají vše pro to, aby náš program zpochybňovali,“ zmínil také s tím, že hnutí ANO slibuje mimo jiné vyrovnaný státní rozpočet. „Důležité je také, abychom vás ubránili před emisními povolenkami. Protože to na každého z vás může padnout,“ připomněl. A na adresu současné vlády Babiš vzkázal: „Ti, co jsou u vlády, ať vám dají výkaz práce, co udělali za čtyři roky. My to určitě uděláme.“
Karel Havlíček: Emisní povolenky? Půjdeme do střetu!
Exministr Havlíček začal vzpomínkou na České Budějovice, kde se narodil. „Chodil jsem tady na základní školu, pak na stavárnu… Tamhle v rohu, v tom žlutém baráku, prodávali hranolky. Vzpomínáte si na to?“ vzpomenul nostalgicky, a následně už vážným tónem pokračoval. „Pan Babiš řekl, že první den vlády, pokud tam budeme, tak představíme konkrétní řešení věcí, které vás trápí. Nepochybně vás trápí emisní povolenky na domácnosti.
Tak je důležité si připomenout jednu věc. V listopadu 2021 Senát, tedy ještě když byla naše vláda, se postavil proti emisním povolenkám na domácnosti na základě doporučení naší vlády. Do Bruselu putovala depeše, že jsme kategoricky proti. Tím skončila naše vláda. Přišla vláda nová, která řekla, že něco s těmi emisními povolenkami udělá. A rok poté, v prosinci 2022 odhlasovala vláda zvednutím ruky pro, v rámci českého předsednictví EU, emisní povolenky pro domácnosti. Co odhlasovala… Nechala se za to pochválit a ještě se tím chlubila. 19. 12. 2022 Marian Jurečka pronesl v rozhovoru, že se podařilo českému předsednictví – dobře poslouchejte – zpřísnit trh s emisními povolenkami. Tak! Šmitec!“ kroutil hlavou ještě teď v úžasu Karel Havlíček.
A pokračoval. „A teď jsme o pár let dále, vláda pochopila, že je zle a začíná tvrdit, že vlastně nic takového přijmout nechce. Ale paralelně už funguje pracovní mezirezortní skupina, která připravuje systém, jak se budou přerozdělovat peníze, které z těch emisních povolenek budou. Vláda říká, že už s tím ani nic udělat nejde,“ krčil rameny Havlíček.
„Tak my vám říkáme, že v první den naší vlády bude putovat dopis na Evropskou unii, kde se proti tomu kategoricky vymezíme. Půjdeme do střetu, bude to ostrý střet. Ale dokud to není v naší legislativě, tak to nezavedeme,“ slíbil. A vysvětlil: „Protože by se jednalo o to, že by se zvýšily ceny pohonných hmot. A teď je otázka, o kolik. V lepším případě o nějakých šest až osm korun, ale taky to může být o 10 až 15 korun za litr benzínu či nafty. Bude to záležet na ceně emisní povolenky, která se už v prvních týdnech obchodování úplně utrhla ze řetězu, a neobchoduje se za 45 eur za tunu CO2, ale za 70 až 85 eur za tunu,“ připomněl Havlíček a v této souvislosti varoval například před velkým zdražením vytápění domácností.
Dostal se i k elektrické energii. „Asi nikdo z nás není nadšen, zvlášť když tady máme za humny Temelín, že navzdory tomu, že vyrábíme elektřinu velmi levně, navíc ji exportujeme, tak ji máme dnes v přepočtu na kupní sílu nejdražší z EU. Je to zdrcující pro domácnosti, velmi nepříjemné pro firmy,“ upozornil a zdůraznil, že je důležité, aby stát ovládl stoprocentně produkci energie společností ČEZ. „Třicet let se o tom mluví, nikdo na to neměl odvahu. My se do toho pustíme a budeme to vykupovat za zdroje společnosti ČEZ,“ vysvětlil Havlíček.
„Druhá věc – možná to nevíte, ale polovičku ceny, kterou platíte za elektřinu, tak dnes platíte za takzvanou regulovanou složku. To je distribuce, přenos atd. A ta je v rukou státu. Není pravda, že stát nemá vliv na cenu elektřiny. Přibližně z padesáti procent ano. A to je věc, kterou bychom okamžitě začali řešit. Jinými slovy – musí to být férově přerozděleno nejenom na zákazníky, ale rovněž na stát. A z čeho to ten stát bude platit? No, bude to platit ze strukturálních fondů a z fondů EU. Jinými slovy – méně dotací pro konkrétní instituce, a více dotací do té infrastruktury nad námi, což ve finále bude znamenat, že se nám sníží cena všem,“ poznamenal Havlíček.
Adam Vojtěch: Zdravotnictví z hlediska financování míří do zdi...
Hned po něm promluvil i další rodilý Budějčák, exministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Jsem připraven se znovu věnovat rezortu zdravotnictví, který doufám, se opět stane prioritou. Protože tak, jak to vidíme v těch posledních letech, tak mám obavu, že skutečně zdravotnictví prioritou této nynější vlády nebylo. Za ty poslední roky zdravotnictví ztrácí peníze, rezervy zdravotních pojišťoven se ztenčují, některé zdravotní pojišťovny už dnes nemají na to, aby hradily péči, a další už varují, že se do toho mohou dostat v příštím roce. Takže zdravotnictví, z hlediska financování, míří do zdi– a to musíme zastavit, protože jinak skutečně nebude na péči o pacienty,“ varuje Adam Vojtěch.
Zdůraznil důležitost podpory prevence a digitalizace ve zdravotnictví a systému vzdělávání lékařů i dalších zdravotníků. „Tak, abychom měli více zdravotníků do budoucna. Za naší vlády se podařilo navýšit kapacitu lékařských fakult. Společně s Robertem Plagou jsme připravili program; teď už, po šesti letech, budou vidět výsledky. Budou absolvovat silnější ročníky, budeme mít více lékařů, kteří absolvují medicínu. A chceme kapacity navyšovat,“ slíbil. A promluvil i o tom, že je potřeba zahájit také reformu péče o duševní zdraví, aby byla dostupnéá i v ambulantní sféře.
Robert Plaga: Bezplatné školství, dostupnost mateřských škol...
O nutnosti podpořit vzdělávání zdravotníků promluvil i exministr Plaga. A zmínil i přijímací řízení na střední školy, na které si v posledních letech stěžuje nemálo rodičů i studentů.
„Mám jasný plán, jak zlepšit přijímací řízení na střední školy, aby bylo mnohem přístupnější lidem, kteří nemají peníze na to, aby svým dětem zaplatili drahé kurzy. Úplně stejný problém je i ve studiu na vysokých školách. A to co zmínil Adam Vojtěch u lékařů, tak samozřejmě musíme dělat u všech dalších celospolečensky potřebných profesí. Takže nemůže to být tak, že si vysoké školy jenom vybírají, co budou vypisovat. Chceme, aby jasně naplnily poptávku této společnosti. Je například málo dětských psychiatrů, málo dětských psychologů. Technické obory, to je další kapitola sama pro sebe. To znamená, je potřeba ten systém řídit i co se týká vysokého školství,“ zdůraznil. „Pokud dostaneme silný mandát, tak co můžu slíbit, tak je kvalitní, dostupné a bezpečné školství. A ještě jedno slovíčko – bezplatné školství! To znamená, žádné školné na vysokých školách, žádné poplatky, které jsou tou bariérou u školství základního nebo středního. Potřebujeme kvalitní školství, dostupnost mateřských i základních škol,“ dodal Plaga.
Na co se lidé ptali politiků, především Andreje Babiše, a co jim na jejich otázky odpověděli, se dozvíte zítra, v druhé části reportáže. Mluvilo se například o tom, s kým Andrej Babiš rozhodně nechce jít do vlády, nebo jestli se nebojí zmanipulování voleb.
autor: David Hora