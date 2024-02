„Fialova“ Nutella opět straší. Ani nemusel nikam jet

reklama

Světový den Nutelly se 5. února slaví už od roku 2007. Tento rok byly oslavy o to větší, že Nutella oslavila své 60. výročí.

Den Nutelly původně založila americká blogerka a milovnice Nutelly Sara Rosso, která byla toho názoru, že Nutella si celosvětový oslavný den zkrátka zaslouží. Na tom se následně shodla většina fanoušků oříškové pomazánky.

Nutellu lze oslavovat uspořádáním Nutella party, darováním Nutelly blízkému, napsáním písně o Nutelle nebo i sdílením obrázků, nápadů a receptů na sociálních sítích.

Německý novinář, který je hlavním ekonomickým redaktorem pro deník Die Welt, Holger Zschaepitz namísto receptu sdílel na X cenové srovnání Nutelly v Rakousku a Německu.

Anketa Má zákon omezit držení střelných zbraní? Má 17% Nemá 81% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1561 lidí

Zschaepitz zjistil, že v Rakousku stojí 700gramová sklenice Nutelly 4,99 eura, tedy v přepočtu přibližně 125 korun českých.

V Německu si pak lidé pochoutkovou pomazánku mohou pořídit za 4,59 eura – 115 korun.

Novinář Zschaepitz ceny obou sklenic Nutelly přepočítal na cenu za kilo a porovnáním parity kupní síly Nutelly porovnal německé a rakouské euro. Pokud kilo Nutelly v Rakousku vyjde na 7,13 eura a v Německu na 6,12 eura, rakouské euro je oproti německému dle jeho výpočtů nadhodnocené o 16 %.

„Dobré ráno z Rakouska, kde je rakouské euro vůči německému euru o 16 % nadhodnocené, měřeno paritou kupní síly Nutelly (cena za homogenní produkt Nutella): V Rakousku stojí 700g sklenice 7,13 EUR za kg, zatímco v Německu 6,12 EUR za kg, takže rakouské euro je o 16 %...“ informoval novinář na sociální síti X den po Světovém dni Nutelly.

Good Morning from #Austria where the Austrian Euro is 16% overvalued vs. the German Euro when measured by Nutella purchasing power parity (Price for homogeneous product Nutella): The 700g jar costs €7.13 per kg in Austria vs €6.12/kg in Germany, so the Austrian Euro is 16%… pic.twitter.com/flO5HOSBul — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 6, 2024

Zschaepitz Nutellu jako měřítko pro srovnání měn dvou zemí použil již minulý rok v létě. Tehdy se zaměřil na Nutellu z Maďarska a Německa. V létě stála v Maďarsku 400gramová sklenice pomazánky 11,2 eura a v Německu 7,32 eura. Z toho vyšlo, že maďarský forint byl oproti německému euro o 24,5 % podhodnocen a ceny potravin v Maďarsku jsou „šíleně drahé“.

Good Morning from #Hungary where the Hungarian Forint is 24.5% undervalued vs. German Euro when measured by Big Mac Index. But when measured by Nutella purchasing power parity (Price for almost homogeneous product Nutella): The 400g jar costs about €11.2 per kg in Hungary vs… pic.twitter.com/24h33at8Kr — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 24, 2023

V ČR je Nutella proslavená svým premiérem, který se vydal na cestu do přeshraničních obchodů a zjistil, jako jeden z posledních, že je tam opravdu Nutella levnější. Tím odstartoval vlnu posměšků na svou adresu, která trvá v podstatě dodnes. Důkazem může být, že Fialovi stále někteří přezdívají „nutelliér“. Nicméně jak je to s Nutellou v českých obchodech? Ve slevě stejně jako v Rakousku či v Německu. Aktuální leták Kauflandu má 350gramové balení za 59,90 Kč, tedy za 700 gramů je to v podstatě 120 Kč, což je přímo mezi cenou v Německu a v Rakousku. Jenže sleva platí jen do 13. 2. A pokud je přeškrtnutá cena směrodatná, bez slevy stojí Nutella v Kauflandu 86,90 za 350 gramů.

On-line obchod Tesco má 600 gramů Nutelly za 165,50 Kč. Tedy stejně jako při Fialově výletu více peněz za méně Nutelly.

Psali jsme: Nová bouda na důchodce. Kroužkovat slevy? Za chvíli možná nebude v čem „Jak v blázinci. Vyrobí levně, prodají do ciziny, draze koupí zpět a stát to doplatí.“ Elektřina za Fialy „Oslizlé zelené maso. Lež, že české. Falšované sýry, otrávené těstoviny.“ Útok na ČR z EU 69 Kč řízek s přílohou. Potraviny? Směšné ceny. Než zjistíte tohle

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE