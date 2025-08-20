„Fialova pomsta.“ SPOLU ukázalo program. A je zle

Tiskovou konferenci ke zveřejnění programu SPOLU zahájil premiér Petr Fiala, podle nějž je symbolické, že byl program představen v předvečer výročí příjezdu okupačních vojsk Varšavské smlouvy. „Bylo to pro naši zemi jedno z největších ponížení v dějinách a přítomnost Rudé armády na našem území po dobu více než 20 let má dodnes ten efekt, že se lidé v Kremlu dodnes dívají na Česko jako na svoji sféru vlivu a nelíbí se jim, že my jsme se vymanili a patříme nyní na Západ,“ řekl Fiala úvodem.
A právě bezpečnost Česka a zakotvení v západních bezpečnostních strukturách je prý letos ve volbách klíčovým tématem. „Je smutnou realitou, že minimálně dvě uskupení, která by mohla uspět u voleb do Poslanecké sněmovny, hlásají, že bychom měli opustit NATO i Evropskou unii. A hovoří dokonce o změně režimu, tedy fakticky o konci demokracie v naší zemi. A to by byl konec naší prosperity a bezpečnosti. Takže takzvaná neutralita je pro Česko v dnešní době přímou cestou k chudobě a zpět do sféry ruského vlivu, a to koalice SPOLU v žádném případě nedovolí,“ pokračoval Fiala.
„A řeknu ještě jednu věc, nevěřím hnutí ANO, že přes členství v NATO a EU u nich prý nejede vlak. Nevěřím jim, protože s nimi mám jinou zkušenost a vy všichni také. Je to strana založená a vedená obchodníkem, který za cestu k moci prodá cokoliv včetně budoucnosti naší země,“ prohlásil Fiala a sklidil aplaus.
Následně krátce shrnul úspěchy vlády a zhodnotil ekonomickou situaci v zemi. „Ekonomika by měla letos růst o dvě procenta, což je více než na Slovensku nebo v Maďarsku, tedy v zemích, k jejichž lídrům vzhlíží Andrej Babiš. A samozřejmě je to vyšší růst než v eurozóně, kde se očekává jedno procento,“ vysvětloval Fiala.
A při výčtu úspěchů vlády dále srovnával Česko s Maďarskem a Slovenskem. „Máme nejnižší nezaměstnanost, průměrný důchod překročil 21 000 korun, například v Maďarsku a na Slovensku je to v přepočtu nějakých 15 000, respektive 17 000 korun. Rostou u nás reálné mzdy a daří se nám kontrolovat schodky veřejných financí, kde to držíme kolem 2,5 %, zatímco u zmiňovaných Slovenska a Maďarska je to kolem pěti procent,“ srovnával Fiala.
„Inflaci jsme zkrotili a nyní se pohybuje kolem přijatelných 2,5 % a tak bych mohl pokračovat dál. Takže když to shrnu, námi nabízené recepty fungují a my kromě jasného bezpečnostního zakotvení na Západ nabízíme i moderní konkurenceschopnou ekonomiku, která umožní růst mezd a zajistí dostupnější bydlení,“ dodal premiér.
Následně byl představen program s názvem Vize 2030 s podtitulem Svoboda a prosperita, i pro budoucí generace.
Už zvolený název je podle komentátora Petra Holce výsměchem českým občanům. „Zveřejnění ‚základních pilířů programu‘ SPOLU je Fialovo finální cirkusové číslo, skutečný majstrštyk, kdy jako pomstu za nedůvěru a výsměch publika podvede úplně všechny. Navíc je klasická fialovská ironie, nebo spíš drzost, abych nešířil dezinfo, že program nazvou ‚Svoboda a prosperita, i pro budoucí generace‘, když právě ulhaný režim vedený SPOLU v Česku způsobil největší pokles prosperity i úbytek svobody,“ tvrdí Holec exkluzivně pro ParlamentníListy.cz.
Holec připomíná, že za poslední čtyři roky v Česku byla historická inflace, ekonomická stagnace, propad mezd, ztráta průmyslu, oživení funkce cenzora a jeho „právo veřejnosti na korigované informace“. Ale hlavně docházelo k permanentní delegitimizaci opozice. „To jsou skutečné základní pilíře vlády SPOLU, které bohužel všichni už dávno známe. Delegitimizace opozice, to je naše agitace, mohli by ve SPOLU hlásat,“ tvrdí Holec.
Z programu Holec cituje například pasáž o tom, že bude zavedeno euro, „až to bude výhodné“. Ale Holec se ptá, pro koho by to mělo být výhodné? „Pro investory prezidenta Petra Pavla? Nebo pro Ivu Pazderkovou, až pojede po agitaci pro Fialu k moři?“ tvrdí s dávkou humoru Holec.
Holce zaujala také pasáž, že chce SPOLU reformovat Evropskou unii nebo zajistit, aby byla i po roce 2035 v prodeji auta se spalovacími motory. „Fiala taky slibuje reformovat EU, na což je fakt ten pravý: jako premiér do Bruselu jezdí zásadně v hodnotovém předklonu, aby všechno odkýval a pak doma lhal, že už maká na zrušení toho, co tam odkýval. Nejradši vždycky na oko reformuje to, co sám domluví. To se samozřejmě týká i slibu SPOLU zrušení zákazu prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035, který Fialova vláda v EU odkývala dokonce za našeho předsednictví EU. Fiala je skutečný titán, který zkouší být žalobcem i obhájcem, zatímco je jen mizerným lhářem,“ je přesvědčený Holec.
Jediné, co prý můžeme koalici SPOLU věřit, je slibované zvýšení výdajů na zbrojení. „Protože už je dávno zvyšují. A sice tak, že nesmyslně utrácejí za předražené zakázky bez výběrových řízení a často pro své kamarády. Proto SPOLU věřím, že takhle vytáhne výdaje na zbrojení klidně i na dvacet procent HDP. Nakonec i proto, že utrácí naše peníze. A jak víme z Ukrajiny, SPOLU to umí fakt roztočit, když platí z cizího,“ říká Holec.
„Jinak ale můžeme být v klidu. Je totiž úplně jedno, jaké ‚základní pilíře programu‘ SPOLU voličům hodilo. Po posledních volbách totiž ukázalo národu, že základním pilířem programu SPOLU je zrada všech základních pilířů programu SPOLU a následné lhaní o tom. Takže proč vlastně marnit čas?“ dodává Holec.
Konkrétně se program SPOLU zaměřuje na osm klíčových oblastí. Zásadním pilířem programu je bezpečnost Česka. V tomto bodě programu se koalice zaměřuje na posílení obrany a bezpečnosti, modernizaci armády a podporu českých firem vyrábějících obranné technologie.
Do roku 2030 plánuje stát vynakládat na obranu minimálně tři procenta HDP s cílem splnit do roku 2035 závazek 3,5 % HDP na obranu a 1,5 % HDP na výdaje související s bezpečností. „Česká republika bude aktivně posilovat alianční závazky v rámci NATO i mimo něj, rozvíjet moderní vojenské kapacity a podporovat evropský pilíř NATO,“ stojí v programu.
Důležitou součástí bezpečnostní strategie je podle koalice SPOLU také odolná a připravená společnost, proto bude vyvinuta iniciativa k motivování společnosti k převzetí branné povinnosti. Ať už půjde o vstup do armády nebo aktivní zálohy či dobrovolný výcvik.
V oblasti zahraniční politiky by se Česko mělo zavázat k aktivní roli ve světě, podporovat osoby perzekvované nedemokratickými režimy a prosazovat zájmy českých občanů v EU. „Česká republika se bude podílet na reformě EU s důrazem na konkurenceschopnost průmyslu, bezpečnost a efektivní regulace, přičemž se zachová výroba spalovacích motorů a přijme euro pouze za ekonomicky a politicky výhodných podmínek,“ uvádí se v programu.
Vnitřní bezpečnost je dalším klíčovým pilířem programu, zahrnujícím bezpečné hranice, boj proti nelegální migraci, efektivní policii, modernizaci vybavení pro policisty a hasiče, podporu bezpečných komunit a rozvoj kybernetické bezpečnosti. Program počítá i s integrací uprchlíků z Ukrajiny a posílením ochrany proti hybridním hrozbám.
Ekonomika a podnikání prý budou podporovány menší byrokracií a digitalizací, například prostřednictvím jednotného Portálu občana, modernizace daňového systému a chytrých technologií pro obce.
Koalice SPOLU v programu dále tvrdí, že zajistí stabilní růst ekonomiky nad dvě procenta HDP ročně, odpovědné veřejné finance, investice do strategických projektů a efektivní využití veřejných prostředků.
Program rovněž klade důraz na dostupné bydlení a kvalitní život. Uvádí například projekty na klíč, zjednodušené stavební řízení, podporu družstevního bydlení a využití státních pozemků k výstavbě dostupného bydlení. „Obce a města budou podporovány ve výstavbě nájemních a družstevních bytů, zejména tam, kde je jejich nedostatek,“ píše se v programu.
Vzdělávání a věda prý budou modernizovány tak, aby připravovaly žáky a studenty na současný i budoucí svět. „Celoživotní vzdělávání bude dostupné všem, stát se stane efektivním partnerem škol, podpoří pedagogický personál, vzdělávání s praxí a zavedeme kariérní systém pro učitele,“ uvádí program SPOLU. Česko prý bude prosperující zemí i díky důrazu na výzkum, vývoj a inovace včetně AI a vesmírného průmyslu.
Zdraví a životní prostředí jsou další prioritou. Zdravotnictví prý bude dostupné, individualizované a moderní, s důrazem na prevenci a digitální řešení, bude zajištěna dostupnost léčiv, sníženy fronty a podpořen zdravý životní styl.
„Zajistíme stabilitu a nezávislost médií veřejné služby, aby zůstala klíčovým pilířem demokratické společnosti. Zajistíme bezpečný prostor pro činnost influencerů a tvůrců na digitálních platformách, přičemž budeme chránit principy demokratického právního státu přiměřenými nástroji proti masivnímu šíření dezinformací,“ dodává program.
