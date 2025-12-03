Ivan Hoffman: ODS na konkurenci vypouští média. Teď už to nepomůže

V ODS si dlouho mysleli, že jejich problémem je konkurence. Podaří-li se konkurenci znemožnit, očernit a vymýtit, tehdy strana, které se to podaří, voličům zbude. Nepřekvapuje, že v úspěšném očerňování konkurence si nejlépe vedou strany, které samy příliš nemají co nabídnout. Kdo nepoužívá mozek k něčemu pozitivnímu, má volnou kapacitu k intrikování, podrazáctví a zákeřnostem všeho druhu. A praxe, jak známo, dělá mistra.
Existuje již slušný seznam konkurentů, na které ODS vypustila své „hlídací psy demokracie“. Nejprve to byli komunisté, a obecně levice. Když média vyčistila politickou scénu od levice, dostala za domácí úkol odklidit občanským demokratům z cesty středového Babiše. S odstraňováním Babiše je práce jako na kostele, a do toho ještě vadí liberální Piráti, národní SPD a potenciálně i pravicový motorista Turek. Aby tedy ODS voličovi zbyla, je zapotřebí generální čistka, na kterou už mejnstrýmu chybí lidi, a musí doufat, že jí trn z paty pomůže vytrhnout umělá inteligence.
S čím ovšem bude mít ODS větší problém, než s vnější konkurencí, bude konkurence vnitřní. Jeden jihočeský Kuba, který se právě udělal pro sebe, aby spolustraníkům s jiným názorem nestál v cestě do propasti, vydá za dva Babiše. Potíž je v tom, že tento vlídný zrádce, který vyhrává krajské volby, nemíní vytunelovat pouze jihočeské straníky. Jeho know-how, nepoužívat v názorné agitaci logo provařené firmy, je vyzkoušené v praxi a funguje.
Fialová ODS sice rebelii populárního Kuby bagatelizuje, ale jistá rozmrzelost je na občanských stranících patrná. Nejhorší zrádce je takový, který se nerozčiluje, nýbrž věcně konstatuje, že v projektu, kterému nevěří, nemůže být užitečný. Nepráskne dveřmi, ale nechává je za sebou otevřené, aby ho ti, co s ním souzní, mohli následovat. S Kubou se ODS nemá jak poštěkat. Nelze ho překřičet, protože se nehádá. A nelze ho přemlouvat, aby zůstal, protože mu ODS nemá co nabídnout. Kuba od ODS nic nechce, protože si ověřil, že ODS nepotřebuje.
Video, ve kterém se jihočeský hejtman loučí s ODS, necílí jenom na dnes již bývalé spolustraníky, nýbrž především na jejich voliče. Není to video o programu, nýbrž video ve vlastní věci. Kuba se nabízí coby politik, který se neprofiluje sporem, nýbrž prací pro občany. Neprodává žádné nové zboží, ale působí dojmem, že nebude šidit. Stylizuje se do politického obchodníka ze staré školy, co ctí zásadu „náš zákazník, náš pán“. Kuba slibuje voliči, že mu bude naslouchat i poté, co už má jeho hlas v kapse. Mezi řádky ujišťuje: „Nebudu vám lhát, nejsem Fiala ani Stanjura.“ A v politickém marasmu, co tu vládne, to z něj dělá frajera.
To nejvarovnější, co si v ODS od Kuby poslechli, je jeho reklama na politický subjekt, který nemá být pouze pro lidi, kteří nečekají, že se o ně postará stát. Smrtící je jeho prozření, že společnost je tak silná, jak silní jsou v ní ti nejslabší. To už kdysi dávno říkal Antonio Gramsci. Když individualisté objeví kouzlo solidarity a nabídnou kapitalismus s lidskou tváří, jedná se o revizionismus nejhrubšího zrna. A důvod k panice.
ODS, která by ráda voličům zbyla, dnes neví, co z ní zbude, když jihočeský Kuba celostátně vyvede z upadající firmy zbylá aktiva. Než se přijde na to, že Kuba není vizionář, ale v nejlepším případě jenom krizový manažer, je dobře možné, že z ODS už zůstane jen společnost v likvidaci, po které se bude vozit berňák.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Ivan Hoffman