Prezident Pavel jako názorový chameleon. Zde je Kellerovo pozorování

Množí se apely na prezidenta republiky, aby změnil svůj názor a přestal zdržovat ustavení vlády pod vedením vítěze říjnových parlamentních voleb. Podobné výzvy jsou ovšem hlubokým nedorozuměním. Vycházejí totiž z předpokladu, že Petr Pavel nějaký názor má a že si za ním stojí. Pokud si vypracujeme časovou osu jeho prohlášení, zjistíme, že nic takového jako pevný názor u něho neexistuje.
Ještě koncem září 2019 Petr Pavel prohlašoval, že nemá ani ty nejmenší ambice vstupovat do politiky. Podle jeho tehdejších slov by na prezidenta měl kandidovat člověk, který politiku reálně vykonávat chce, což rozhodně není jeho případ. Na vysvětlenou dodal: „Chybí mi k tomu nátura. Aby se člověk uměl pohybovat v českém politickém prostředí, musí mít hodně odolnou náturu. Jako voják jsem spíš přímočařejší, v politickém prostředí bych se asi dlouho pohybovat nedokázal.“ Jen o něco málo později se jeho nátura proměnila natolik, že počátkem září 2022 oznámil svoji kandidaturu na prezidenta.
V souvislosti s válkou na Ukrajině se jeho názory měnily ještě dynamičtěji, než situace na bojišti. Počátkem prosince 2022 už jako prezidentský kandidát prohlásil v rozhovoru pro časopis Reflex, že Ukrajina může válku vyhrát, neboť západní země přecenily sílu ruské armády a jednat s Putinem nemá smysl. Kam až by chtěl Rusy zahnat, tehdy nespecifikoval.
Počátkem února následujícího roku coby nově zvolený prezident ještě přitvrdil, když v rozhovoru pro francouzskou agenturu AFP vyzval spojence, aby projevili více odvahy a dodávali Ukrajině konvenční zbraně bez ohledu na jakékoliv limity. K tomu dodal, že po zahnání ruských vojsk by se Ukrajina měla bezodkladně stát členem NATO i EU. Hodnotové i vojenské a technické podmínky pro to již splňuje.
V září roku 2024 zastával vůči dění na Ukrajině zcela jiný názor. V rozhovoru pro americký deník New York Times vyjádřil své nové pevné přesvědčení, že Ukrajinci by měli už konečně začít uvažovat realisticky a měli by přijmout fakt, že část území by mohla alespoň dočasně zůstat pod ruskou kontrolou. O zahnání Rusů a o tom, že sílu ruské armády Západ zbytečně přeceňoval, se už ani slovem nezmínil.
Pak se dále názorově vyvíjel, takže o necelý rok později už byl ochoten uvažovat o tom, že by se s Ruskem mělo začít „upřímně jednat“ o míru. V červenci 2025 proto vyzval k naprosto upřímnému jednání se státem, který v květnu téhož roku přirovnal k nacistickému Německu.
Pokud bychom se pokusili stanovit časovou osu vývoje názorů Petra Pavla v oblasti vnitropolitické, museli bychom začít v září roku 2022, kdy oznámil svoji kandidaturu na prezidenta. V rozhovoru pro Seznam Zprávy se jednoznačně vyjádřil k tomu, jak by postupoval v případě, že by měl jmenovat vládu vzešlou z demokratických voleb. Tehdy se ještě domníval, že „primárně by snaha o výměnu ministrů neměla pocházet od prezidenta, to je věcí premiéra. Ten zodpovídá za výkon vlády“. K tomu dodal: „Pokud bude situace, že by navrhovaná vláda měla ve sněmovně většinovou podporu, pak samozřejmě není důvod takovou vládu nejmenovat.“ A pro větší srozumitelnost vše shrnul: „Důležité je, aby jmenování proběhlo transparentně, a pokud možno rychle.“ V té době mu ještě bylo naprosto jasné, že „prezident by neměl jít proti vůli většiny občanů“.
O tři roky později se tentýž člověk chová tak, jako by byl přesvědčen, že jmenování či nejmenování ministrů je primárně věcí prezidenta. Otálí se jmenováním vlády, která má ve sněmovně většinovou podporu. Protahuje jednání, jež by měla podle jeho dřívějšího přesvědčení proběhnout pokud možno co nejrychleji. I když tím vším jde fakticky proti vůli většiny občanů vyslovené ve svobodných volbách, zdůvodňuje své obstrukce potřebou vnímat názor veřejnosti.
Časové osy ukazují, že náš pan prezident je názorově neobyčejně dynamický a od nátury dokonale pružný. Svá stanoviska dokáže měnit naprosto plynule, nijak mu přitom nevadí, pokud si navzájem odporují. Apelovat na něj, aby si stál za svým názorem, se zdá být zbytečné. Stál pevně a neochvějně už za tolika názory, že si je snad nemůže všechny ani pamatovat.
autor: Jan Rychetský