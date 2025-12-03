Za 15 tisíc smíte říct pravdu o ODS. Kateřina Dostálová ji říká zdarma

„ODS se nedá opravit,“ říká někdejší dlouholetá poslankyně občanských demokratů Kateřina Dostálová s tím, že stranu teď čeká akorát „pokračování agónie, kterou nastavil Fiala“. ParlamentnímListům.cz vysvětlila, proč nevnímá nadějně ani Martina Kubu v roli lídra nového hnutí.
reklama
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Exposlankyně ODS Kateřina Dostálová, která usedla do sněmovních lavic v roce 1998 a v Poslanecké sněmovně setrvala až do roku 2006, nevnímá konec Fialy v čele ODS jako možnou šanci k obrodě strany. „Opravit“ občanské demokraty už dle ní totiž nelze.
„ODS nepochopila, že politika, která se neopírá o členskou základnu dole, postrádá smysl,“ podotýká někdejší poslankyně strany s upozorněním na poměry provázející lednový kongres ODS, jako je poplatek za účast na něm či rozhodnutí, že k volbě stranického vedení dojde ještě před samotnou diskusí.
„Vstup na Kongres je pouze pro ty, co přežili 4 roky vládnutí s 35% inflací a jejich rozpočtem nezamává 7 tisíc na 2 dny politického rokování v Praze. Program, kde má být první zvoleno vedení a pak proběhnout diskuse, je jenom pokračováním agónie, kterou nastavil Fiala a která započala v roce 2019, když vyloučil ze strany Václava Klause ml. Proč? Měl větší podporu voličů než on,“ podotýká Dostálová pro ParlamentníListy.cz.
Právě na tyto skutečnosti upozorňuje také známý kritik současných poměrů v ODS Radim Ivan, jenž je vyzyvatelem aktuálního ministra dopravy v demisi Martina Kupky v nadcházející volbě nového předsedy partaje.
„Hosté (řadoví členové mimo delegáty) mohou být pozváni pouze členy Výkonné rady, a ještě k tomu musejí zaplatit naprosto šílený poplatek 7 000 Kč (delegáti platí 5 000 Kč). Pro některé regionální zástupce se tak i s ubytováním, dopravou a stravou můžeme bavit o částce až kolem neuvěřitelných 15 000 Kč za víkend,“ upozornil Ivan, co pro řadové členy přichystala výkonná rada ODS a kritizoval, že politická diskuse bude na programu lednového volebního kongresu až po volbách předsedy a 1. místopředsedy.
Dle Dostálové plamínek naděje na změny v ODS nelze čekat. „Martin Kupka u toho celé roky svítil jako místopředseda a Radima Ivana nenapadlo z posvátné úcty k Fialovi zatáhnout za brzdu včas,“ podotýká.
ODS se tak prý již nedá opravit. „Petr Fiala v ní uvařil demokracii. Ostatně ,Jak uvařit demokracii. Od vládní agónie k polokomunistické vládě‘, je titul jedné z mnoha jeho knih, kterou napsal a občané mu ji zaplatili. Doslova a do písmene,“ dodává s odkazem na Fialovo knižní dílo z roku 2018, v němž dosluhující šéf ODS snil o tom, jak Česko uvrhne na cestu mezi nejúspěšnější země světa.
A je tedy nadějí na „novou ODS“ nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby, jenž má na současný stav strany podobný názor? Dostálová pro ParlamentníListy.cz připomíná, že Kuba vstoupil do ODS na počátku kariéry Mirka Topolánka v roce 2003. „Začaly fungovat kraje a čekal nás vstup do EU. Tedy nástup všeho, co ODS do té doby odmítala. Vlajkové lodě socialistů. Je to ryzí pragmatik, který se po slibném začátku a peripetiích konce Nečasovy vlády stáhl do ústraní,“ vzpomíná na kariéru jihočeského hejtmana.
Sám jako lídr dle ní neobstojí. „Řadu let se držel ve výkonné radě ODS a viděl volební nevýsledky profesora v čele. Nikdy se mu nepostavil a svítil taky na volebním Kongresu, kde Fiala získal 100 % hlasů jako Kim ir-sen. Mezitím se zbavil značky ODS a udělal z Jihočeského kraje ,Slušovice‘. Uprostřed socialistického tábora SPOLU vzkřísil kapitalismus. Není lídr, ale technolog moci. Potřebuje Babiše jako Kalousek Schwarzenberga. Starého psa novým kouskům nenaučíš,“ zaznívá od bývalé poslankyně ODS.
Právě Kuba svůj konec v ODS a založení nového politického subjektu oznamoval také s podotknutím, že jeho dosavadní strana už nemá šanci na opravu. „Došel jsem k závěru, že by to nemělo smysl a že ta strana se nedá v tuto chvíli opravit,“ vysvětlil, proč nezkusil kandidovat na předsedu ODS.
„Nechci zůstávat v té straně jenom ze zvyku nebo z nějaké loajality ke značce nebo k její minulosti,“ doplnil na svém facebookovém profilu.