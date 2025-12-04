Václav Klaus prezidentem mezinárodního hnutí proti „zeleným“. Velké plány

Clintel, delším názvem Climate Intelligence Foundation, je nadace založená v Holandsku, snažící se přinášet méně dramatický pohled na klimatické změny. Založil ji vědec Guus Berkhout a novinář Marcel Crok.
Proslavila se deklarací Klimatická nouze neexistuje, kterou podepsala tisícovka vědců z celého světa. Zaměřuje se na kritický rozbor argumentace klimatického panelu IPCC, který OSN a mezinárodní organizace přejímají jako jediný zdroj klimatických dat a informací, a rovněž upozorňuje na zkreslující interpretace ze strany politiků, médií a neziskového sektoru.
Chce nabídnout kritický pohled na to, co je prezentováno jako „vědecký konsenzus“.
Proto je nálepkován jako „klimaskeptici“.
Letos po volbách česká pobočka organizace napsala dopis Andreji Babišovi. Byla to reakce na dopis jiných vědců, kteří potenciálního premiéra žádali, aby nevybral za ministra životního prostředí Petra Macinku.
„Tato skupina lidí sice není malá, ale zdaleka nereprezentuje celou vědeckou obec. Snaží se ale o vytvoření takového dojmu. Dopis ale ukazuje, jakým způsobem je ideologie Green Dealu prosazována, tedy formou účelového přidělování dotací, na kterých je řada vědeckých pracovníků, ale i celých vědeckých pracovišť, existenčně závislá. Často jsou tedy ve zjevném střetu zájmů vědy a ideologie,“ stálo v dopise.
Prezidentem Clintelu byl od roku 2019 jeho zakladatel Guus Berkhout, v letošním roce jej střídá Václav Klaus. Druhý prezident České republiky se tématu věnoval už v minulosti, když do tématu přinášel argumentaci politika a ekonoma, upozorňujícího na celosvětový experiment s bojem proti klimatické změně, ovlivňující ekonomiku i celý život.
Prezident Klaus byl jedním z nejvýznamnějších a nejotevřenějších kritiků klimatického alarmismu v Evropě. Jako politik viděl, co to je: ekonomicky škodlivá a svobodu omezující ideologická agenda. Již v roce 2007 v komentáři ve Financial Times napsal: „Jako někdo, kdo většinu svého života prožil v komunismu, se cítím povinen říci, že největší hrozbu pro svobodu, demokracii, tržní ekonomiku a prosperitu nyní vidím v ambiciózním environmentalismu, nikoli v komunismu. Tato ideologie chce nahradit svobodný a spontánní vývoj lidstva jakýmsi centrálním (nyní globálním) plánováním.“ Tato slova by se dala snadno napsat i dnes. Což také ukazuje, jak malého pokroku bylo dosaženo v debatě o klimatu, píše se v tiskové zprávě.
„Je naší povinností postavit se iracionálnímu, populistickému a zjevně nevědeckému klimatickému alarmismu,“ uvedl Klaus ve svém inauguračním projevu. Chce rozšiřovat a posilovat aktivity nadace na globální úrovni i v jednotlivých zemích. „Plánujeme být aktivnější ve veřejných debatách. Plánujeme najít nové podporovatele,“ vysvětloval. Největší prostor ale mají dostat organizace v jednotlivých zemích.
Klaus byl rozhodnutím, že má být novým prezidentem Clintelu, poctěn a cítí se jím zavázán. Poděkoval svým kolegům. Dodal, že očekávání minulého prezidenta budou těžko naplnitelná.
Pravil, že doktrína globálního oteplování dříve nebývala zpochybňována a zelení aktivisté vládli bez odporu. V té době právě profesor Berkhout vydal své prohlášení, za což je mu Klaus vděčný, deklaraci podepsal jako jeden z prvních. Připomenul, že je „veteránem“ tohoto boje.
Je si prý vědom, že není na vítězící straně a že je nutné si to přiznat. A že všichni dohromady i zvlášť musejí najít nové cesty, jak to změnit.
