„Finální bitva“ v Jihlavě. Pět proti jednomu, smál se Babiš z pódia „hrdinství“ vlády

„Finální bitva! Hudba, guláš, klobásy, koláče, skákací hrady, pivo, neaklo, svařák zdarma. Jedeme to ve velkém, protože tahle příležitost už se nebude opakovat. Máme šanci sestřelit pětikoalici jejich 2. nejvyššího ústavního činitele v zemi. Proti jejich Miloši Vystrčilovi stojí naše Jana Nagyová. Přijďte se s námi bavit do Jihlavy a ve druhém kole senátních voleb to pětikoalici spočítáme,“ stálo na pozvánce na jihlavskou akci, která se konala krátce před druhým kolem volby do Senátu. A lidí přišlo opravdu hodně. Než se Andrej Babiš dostal přes parkoviště, kde se akce konala, na pódium, trvalo minimálně půl hodiny. Poté, co ho vyzpovídali novináři, kteří dorazili zřejmě z většiny médií, žádali Babišovi příznivci o fotky se svým politickým oblíbencem. Lidé expremiérovi potřásali rukou, přáli hodně štěstí a ozývaly se i hlasy, že ho chtějí zpátky jako premiéra.

„Za něho bylo líp, to je přece jasné. Vždyť se podívejte, co se teď děje,“ rozčilovala se starší paní, která se představila jako Květa Rázlová a dodala. „Já bohužel nejsem odtud, ale dcera i zeť budou volit paní Nagyovou.“

„Ať už jde vláda i s tím svým Fialou do háje. A to říkám dost slušně,“ smál se pán v červené kšiltovce s nápisem Silné Česko.

Na akci dorazila i skupinka odpůrců. Většinou stáli na protějším chodníku a drželi v rukou cedule, například s nápisem: Natárám všetkým, že bude líp na věčné časy, jen abych nemusel hen do tej basy, nebo: Jihlava nebude volit lháře ani obžalované. Občas se pak při Babišově projevu ozval výkřik „hanba“, troubení a pískání, jinak ale setkání v Jihlavě proběhlo v poklidu.

Lidé ukazují účty za energie. Neví, jak je zvládnou zaplatit

Mezi lidi ještě před oficiálním zahájení akce vyrazily i kandidátka do Senátu Jana Nagyová a poslankyně a exministryně Klára Dostálová. Janu Nagyovou lidé především ubezpečovali, že jí drží v „kauze Čapí hnízdo“ palce a že věří v její i Babišovu nevinu. Exministryně Dostálové pak jedna žena přinesla ukázat svou zálohu na energie, o které prohlásila, že ji prostě nedokáže zaplatit.

„To nám ukazují všude. Na jednom výjezdu jsme měli i podnikatelský sektor, kdy nám pán říkal, že platili 20 tisíc–30 tisíc měsíčně a najednou je to 200 tisíc–300 tisíc. A oni se ptají, z čeho to mají platit. Byli jsme například v Kosteleckých uzeninách, kde paní ředitelka říkala, že za energie platili zhruba 5 až 6 milionů měsíčně a najednou je to 35 milionů. Kolik ty potraviny tedy budou stát?“ ptá se poslankyně.

Pro ParlamentníListy.cz pak zhodnotila i výsledky prvního kola senátních voleb.

„Určitě to dopadlo velmi dobře, byť tedy já jsem také zastáncem toho, že jsme velmi malá republika na to, abychom měli dvoukomorový Parlament, ale když už ho máme, tak se musí bojovat. Tvrdím, že Senát má být přirozenou opozicí Poslanecké sněmovně, ale když to hrajete všechno jenom s jedněmi kartami, tak to jde opravdu velmi těžko,“ vysvětlila a dodala:

„V první kole jsme dopadli myslím výborně. Osmnáct kandidátů do druhého kola, to je výsledek, který jsme snad ani neočekávali. O to víc musíme zabojat, aby se nám co nejvíce těch kandidátů promítlo do toho skutečného Senátu.“

Vyjádřila se i k demonstracím, které se konaly v poslední době na Václavském náměstí i k negativním reakcím, které z některých míst vyvolaly.

Uvedla, že ty reakce ji opravdu mrzí. „Neustále škatulkovat lidi a spojovat to s nějakým ruským nebo proruským režimem, mi přijde skoro až ubohé. Vždyť ti lidé tam přišli proto, že mají strach o svou budoucnost, nevědí, jestli zaplatí energie, jestli maminky vůbec budou mít na léky pro své děti, na výživu a podobně. To jsou prostě ty skutečné problémy, kvůli kterým tam přišli. Ty opravdu vůbec nekorespondují s nějakou zahraniční politikou nebo s nějakým jiným vnímáním. Přišli bojovat za svoji vlastní budoucnost,“ uzavřela.

Babiš: Koho je voda? Proč dovolili prodávat půdu cizincům? Co nám tady zůstalo?

„My jsem přišli podpořit paní Nagyovou a novináři se ptají, kdo vlastně kandiduje do Senátu. Ano, kandiduje paní Nagyová. Ale naše hnutí tady stojí proti tomu polistopadovému kartelu,“ uvedl pak na jevišti Andrej Babiš a vysvětlil: „Co to je ten polistopadový kartel? No to jsou všechny ty strany, které tady vládly. ODS nejdřív, kuponka, lehké topné oleje…“ vrátil se do dřívějších let a pokračoval: „Potom jste šli k volbám a měli jste si vybrat mezi ODS a ČSSD. Ale podvedli vás. Opo smlouva a zase dělali spolu kšefty a všechno rozprodali. Za hubičku. Proto dnes, co nám tady patří?“ zeptal se lidí pod jevištěm a hned si také odpověděl. „Zásobníky plynu jsou německé, velké roury – kanadská firma… Koho je voda? No většinou Francouzů. Zemědělství – proč dovolili prodávat půdu cizincům? Komu patří řetězce? No cizincům. Takže co nám tady vlastně zůstalo, když rafinerie jsou polské a čerpačky maďarské, rakouské a polské, co nám tady zůstalo?“ zeptal se opět a z davu se ozval výkřik – „Nic!“

Dostal se i do současné doby. „Porazili nás, pět proti jednomu. A teď všichni vidíte, jak to funguje. Máme nejhorší vládu od vzniku ČR. Tahle vláda kašle na lidi!“ sdělil rázně a ozval se hlasitý potlesk.

„Senát má být opozice. Proto mluvím o malé totalitě, je to kartel. Mají vládu, Sněmovnu, Senát a už si chystají i prezidenta,“ uvedl pak také Babiš.

Na závěr své řeči se smíchem podotkl.

„Posmívají se mi, že mluvím jak tatar, ale mně to nevadí. Já doufám, že jste mi rozuměli,“ zažertoval a opět se ozval hlasitý potlesk.

Varování od kandidátky do Senátu Nagyové

Jana Nagyová ve svém proslovu pak mimo jiné uvedla, jak by jako senátorka chtěla pracovat.

„Ráda bych byla senátorkou, která bojuje za lidi, která bojuje za ty, kteří mi věří, a kteří mi hlas dali, ale i za ty, kteří mi hlas nedali, pokud to budou potřebovat a budou o to stát. Prostě považuji to za správné a takto má politik fungovat,“ uvedla na úvod a pokračovala:

„Dále chci bojovat proti bezpráví, protože jak už jsem mnohokrát řekla, není přece normální, aby v 21. století bez mrknutí oka člověka neprávem obvinili, tahali ho po médiích, pak obžalovali, zničili mu život, zničili mu dobrou pověst, rozpadla se rodina… Nikomu to vůbec nevadí. Nějaká presumpce neviny se absolutně nerespektuje. Velice mě zamrzelo, že ji nectí ani pan předseda Senátu, jelikož v těchto dnech v rozhovoru řekl, že – není podle mě dobře, aby se stal senátorem někdo, kdo je obžalovaný.

Jenomže takováto situace, kdy se nectí presumpce neviny, tak otevírá obrovský prostor pro likvidaci nepohodlných politických oponentů, ale i pro likvidaci nepohodlných lidí. Protože dneska jsem v tom já, zítra to může být kdokoliv z vás,“ varovala.

Jak dál uvedla, Senát prý nesmí být loutkou vládních stran. „Vláda podle mne nefunguje v poslední době dobře. Je pomalá, chaotická, více se ohlíží na svoje vlastní public relations než na pomoc lidem. Když to budu kritizovat jako obyčejná ženská s dětmi z Jihlavy, tak to nikoho nebude zajímat. V momentě, kdy toto bude říkat senátor, tak už to nějakou váhu mít bude,“ vysvětlila Jana Nagyová.

Vzkaz pro Markétu Pekarovou Adamovou. Nebudeme stát v rohu a šoupat nohama…

Později na akci dorazil i bývalý ministr a nynější poslanec Karel Havlíček. „Byl jsem ještě ve Sněmovně, kde se projednával rozpočet a nepřál bych vám, abyste u toho byli. Nedozvěděli jsme se prakticky nic, co se týká podpory v oblasti energií a ta situace už je velmi vážná. Určitě to sledujete a celý slavný energetický úsporný tarif, který se půl roku připravuje, tak jsme se dnes dozvěděli, že bude platit jen tři měsíce. Od ledna už platit opět nebude. Co se týká zastropování cen, tak k tomu se snad ani nevyjadřuji, protože jednou je to na 80 procent spotřeby, pak na celou, pak zase na 80… A co se týká podpory podnikatelů, tak to je úplné fiasko,“ pokýval a připomněl, jak Babišova vláda pomáhala za covidu.

Dostal se i k senátním volbám. „Když bude v Senátu více lidí, kteří budou schopni oponovat to, co se dnes děje na té vládní úrovni a nebude ten Senát pouze průtočákem toho, že tam přijde nějaký zákon a automaticky se schválí, nebo se udělají nějaké kosmetické úpravy, ale vždy ku prospěchu této vlády, potom se nám budou lépe dělat změny,“ vysvětlil.

Na závěr přidal vzkaz pro šéfku Sněmovny. „Nebudeme stát v rohu a nebudeme šoupat nohama, jak nám vzkazuje paní předsedkyně Parlamentu Markéta Pekarová Adamová. Ona to tedy neříká nám, ale vám. Protože my nejsme nic jiného než vámi zvolení zástupci,“ uvedl a slíbil.

„Budeme tvrdou opozicí, náročnou opozicí. Nedarujeme jim vůbec nic. Ale na druhou stranu budeme konstruktivní v tom slova smyslu, že nebudeme jenom kolovrátkově říkat, co se nám nelíbí. Budeme říkat, co se nám nelíbí a také k tomu vždy řekneme, jaké máme řešení, kde bychom na to vzali peníze a současně ukážeme lidi, kteří jsou schopni tyto změny udělat.“

Bohuš Matuš: Rozhodl jsem se podpořit pana Babiše i paní Nagyovou

Na akci vystoupil i zpěvák Bohuš Matuš. „Rozhodl jsem se podpořit pana Babiše i paní Nagyovou. Víte, když je někdo šikovný a je nahoře, tak tam vždycky fouká. To jsem zažil také. I proti mně šla spousta lidí. A já to nemám rád. Já si jich obou vážím, takže proč ne, přišel jsem zazpívat,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz s úsměvem zpěvák a dodal:

„Myslím, že některá média tady v Česku si můžou psát a ubližovat komu chtějí. Dělat cokoliv. Já jsem proti tomu a určitě bych přál této krásné ženě, aby byla úspěšná a aby se jí všechno povedlo,“ sdělil na adresu Jany Nagyové.

Toho, že by se proti němu obrátili někteří kolegové z branže, kteří často podporují spíše „druhou stranu“, se prý nebojí.

„Já si jedu sám na sebe celý život. Dělám si to tak, jak sám chci. Nikdy jsem nehonil kariéru a v podstatě je mi to úplně jedno,“ vzkázal s úsměvem.

Dostal se i k současné situaci a uvedl, že když byl ve vládě Andrej Babiš byla podle něj podpora pro lidi větší.

