„Generál Pavel je vydíratelný.“ O čem se mlčí? Bývalý vojenský prokurátor znovu promluvil

„Pokud jste ho nazval Jidášem, tak si myslím, že to je charakteristika velmi trefná. A to zejména z toho důvodu, že on vlastně popírá, že byl rozvědčíkem Varšavské smlouvy. A rozvědčíkem Varšavské smlouvy byl až do 30. 6. 1991, kdy se jako rozpouštěla, a vycházeli jsme, nebo vystupovali jsme z Varšavské smlouvy. Potom tedy velmi rychle se překabátil a stal se oddaným. Ačkoliv měl výraznou komunistickou výchovu. V 17 letech 30 dnů v Sovětském svazu, a 21. 8. náhodou u nich byli sovětští přátelé, kteří mu podle jeho životopisu vysvětlili oprávněnost vstupu vojsk, a on šířil mezi vojáky, že ten vstup vojsk, ta okupace, je vlastně zcela v pořádku,“ poznamenal Kříženecký.

Podle Novotného je tak Pavel vydíratelný, a to jak z Moskvy, tak z Washingtonu. „Pavel Beneš mně říkal: Minimálně na třech vázacích pohovorech jsme byli a ten jeden člověk tam vždycky mlčel. A nikdy se nepředstavil. A nikdy do toho nezasahoval. Takže je vám jasné, kde asi tyto materiály skončily,“ řekl Kříženecký.

„Tatínek byl agent StB ve VKR, takže jistě mohl chlapec pokračovat. Ale protože se změnily společenské poměry... Ale zase... Pro něho ta změna společenských poměrů nebyla tak výrazná, protože byl bohužel komunistickým rozvědčíkem. Na to se připravoval,“ dodal Kříženecký.

„Nechceme prezidenta, který by byl ovladatelný z té nebo druhé strany. Chceme, aby to byl člověk čestný, nikoliv převlíkač kabátů. To je alfa omega všeho. Samozřejmě Miloš Zeman kdysi na branně bezpečnostních výborech řekl: co chcete od národa, kde sedmdesát procent národa je na hranici debility? Pak tedy to vysvětloval, že to převzal od psychiatra Höschla. Já jsem mu to teď na Hradě připomněl, před 14 dny, kdy jsem u něho byl. A říkám: Milošku, tak co, už se zlepšil ten národ. On říká: No asi ne,“ sdělil Kříženecký.

