„Hamáček z nás dělá blbečky," Jurečka se rozjel u Witowské. Ta ho dusila

Opoziční strany dál vyjednávají o možnosti na vyslovení nedůvěry vládě. Situaci výrazně ovlivňuje kauza nevysvětlené plánované cesty vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy, která podle Seznam Zpráv měla být směnným obchodem. „Hamáček by měl odejít z vlády, dělá z nás jen blbečky,“ řekl v pořadu Interview ČT24 předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který v této souvislosti hovořil o vlastizradě, pokud se informace potvrdí. Moderátorka Světlana Witowská jej neváhala za tak silná slova vyzkoušet ze znalosti trestního práva.

Ministr Jan Hamáček se chce proti nařčení Seznam Zpráv bránit u soudu. Rovněž oznámil, že bude požadovat omluvu od předsedů stran koalice SPOLU Petra Fialy z ODS, Mariana Jurečky z KDU-ČSL a Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 za jejich vyjádření k jeho krycí cestě do Moskvy, která označil za nevybíravá.

Dokud Hamáček nevysvětlí všechny okolnosti plánované cesty do Moskvy, omluvy se podle Jurečky od nikoho nedočká. „Žádnou omluvu formulovat nebudu. Nemám se za co omlouvat. Důvod své cesty do Moskvy stále nevysvětlil. Je to člen vlády a je to neobhajitelný krok,“ uvedl.

Stále si prý stojí za tím, že pokud se tvrzení Seznam Zpráv potvrdí, lze označit jeho kroky za vlastizradu.

Moderátorku zajímalo, zda si je Jurečka vědom, v čem skutečně spočívá trestný čin vlastizrady. „Pokud by se potvrdilo, co psaly Seznam Zprávy, byl to určitý způsob sabotáže proti České republice a našim zájmům,“ odpověděl předseda lidovců.

Právnička Witowská se následně pustila do hlubšího právního rozboru a ptala se Jurečky, zda ví, o čem trestný čin sabotáže v tomto případě pojednává. Jurečka obecně odvětil, že o sabotáži jako takové.

„O tom, že ‚chtěl poškodit ústavní řízení nebo obranyschopnost země‘,“ upřesnila Witowská. „To mi chcete říct, že Jan Hamáček měl tohle v úmyslu?“ tázala se.

„Já jsem ho neoznačil za vlastizrádce,“ opravil moderátorku Jurečka, že tak by učinil jen v případě, pokud by se informace novinářů potvrdily.

Účastníci schůzky, které měl podle Seznam Zpráv ministr Hamáček o svém údajném plánu zobchodovat kauzu Vrbětice informovat, ale nic takového nepotvrdili. „Vám to nepřijde trochu přitažené za vlasy, že by Hamáček něco takového chtěl zamést pod koberec, když informace o Vrběticích předem veděli i novináři?“ zajímala se dál Witowská.

„Ano, co uveřejnily Seznam Zprávy, je šílené, ale z mého pohledu je stejně šílené, že člen vlády o té cestě byť jen na sekundu uvažuje, že ji vůbec plánuje. Hamáček z nás dělá ve světě a v očích našich partnerů blbečky,“ pozastavoval se Jurečka.

„To, že o tom Hamáček vůbec uvažoval, za to by měl odejít z politiky. Celé je to zvrácené pojetí toho, jak si já představuji hájení zájmů naší země a našich občanů,“ zopakoval předseda lidovců.

