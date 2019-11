„Havel: Měl jsem Klause vyhodit.“ Bombastické svědectví, co prý řekl exprezident

Na ČRo Plus v pořadu, do kterého byli pozvaní i další komentátoři, hovořila o Václavu Havlovi novinářka a pracovnice Rádia Svobodná Evropa Lída Rakušanová. Podle ní by Václav Havel schvaloval současné demonstrace proti vládě a klimatické změně. Mladé studenty prý okřikovali i před třiceti lety. A došlo i na největší chybu Václava Havla: „Že jsem z Občanského fóra nevyhodil Václava Klause,“ řekl jí prý prezident.

Rakušanová uvedla, že jak demonstrace na Letné, tak stávky za klima by se líbily Václavu Havlovi. „Je to autentická snaha. Něco, co tady opravdu ohrožuje lidstvo, nás všechny, konkrétně ta klimatická změna, a když my tady v zemi máme vládu, která se vykrucuje a snaží se všechno odsunout, neudělat to, co ostatní Evropa se snaží dělat, tak to je podle mě do nebe volající a úplně chápu zdejší mladé lidi. A když je někdo posílá do školy a tvrdí, že se chtějí ulejvat, tak přesně tohle se dělo těm studentům před třiceti lety,“ tvrdila. Anketa Je dobře, že u památných míst 17. listopadu lidé pískali na Babiše, rektora Zimu a Václava Klause ml.? Je to dobře 4% Není to dobře 94% Je to jedno 2% hlasovalo: 9728 lidí

Od moderátora přišla otázka, zda se neměli disidenti na revoluci více politicky připravovat, protože k moci se pak dostali lidé, které připravovala ještě „přípravka KSČ“. Rakušanová souhlasila, že tehdy se opravdu hodně improvizovalo. A vzpomenula například na poslance Emanuela Mandlera. Tito lidé prý měli spoustu věcí připravených, ale byli převálcováni „revolučním nadšením“. Na disidentskou skupinu okolo Charty 77 se začali nabalovat lidé, kteří dle Rakušanové u toho neměli být.

„Já už to teda vyžvaním. Václav Havel, vždycky, když jsem s ním dělala interview, tak jsem se vždycky na závěr ptala, jestli je něco, čeho lituje. A on s takovým ironickým odstupem říkal: ‚To přece nebudu říkat, to je na vás novinářích, abyste to zjistili.‘ A jednou, když už byl hodně nemocný, tak jsem se ptala: ‚Tak Václave, tak už byste mi to mohl říct.‘ A on mi řekl: ‚Tak když to chceš vědět, tak ti to řeknu, co považuju za svoji největší chybu, to je, že jsem z Občanského fóra nevyhodil Václava Klause‘,“ svěřila se Rakušanová s příběhem. Dodala, že tehdy jí to přišlo až legrační, protože Václav Klaus by se prý „dostal zpátky oknem“. Fotogalerie: - Roční žluté vesty

Lída Rakušanová také nesouhlasila, že by komunisté nebyli připraveni předat moc. Jmenovala Zdeňka Mlynáře, člena KSČ, jenž byl po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa spolu s dalšími vedoucími členy strany odvlečen do Moskvy, kde připojil svůj podpis pod tzv. moskevské protokoly. Také byl signatářem Charty 77. Komunisté ho údajně přivezli do Prahy jako kandidáta na generálního tajemníka ÚV KSČ, ale místo toho byl zvolen Karel Urbánek. Podle ní chtěli komunisté navázat na pražské jaro, ale život byl už úplně jinde.

Moderátor nicméně polemizoval, že v Polsku a Maďarsku se komunisté přejmenovali a udrželi u moci déle. Zatímco normalizačním komunistům v Česku se toto nepovedlo. „To chci říct, toho nebyli schopni, protože to byla druhá nebo třetí garnitura,“ vysvětlila Rakušanová. „Tam šlo i o jakési intelektuální schopnosti.“

