„Havloid“ Vondra: Babiš bude mít problémy. Slova o základně USA a o V4. A hledání ptáka

ODS je podle Vondry poslední politickou stranou v této zemi, která se hlásí k hodnotám roku 1989.

„ODS je strana, která už, myslím, jako jediná nese ten étos toho zápasu za svobodu. A byly dvě velké osobnosti, které to ztělesňovaly – Václav Havel a Václav Klaus. A já jsem chtěl zdůraznit jednu věc, že se skutečně hlásíme k odkazu Václava Havla taky, protože se na to poslední dobou zapomínalo,“ podotkl Vondra.

Občanští demokraté se teď chystají porazit Andreje Babiše v příštích sněmovních volbách. Anketa Měl by být člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka odvolán Poslaneckou sněmovnou? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 6910 lidí

„Je to náš cíl. Jestli se to stane, to uvidíme v těch volbách, to rozhodnou lidé. Ale myslím si, že je to možné. On Andrej Babiš bude mít ještě problémy se svým obrovským konfliktem zájmů. Myslím si, že bude ztrácet také ten bonus kvetoucí ekonomiky, o niž se moc nezasloužil, která mu hrála do noty a kde mohl rozdávat,“ prohlásil Vondra.

Má prý strach z omezování svobody. Tu svými zákony omezuje jak vláda Andreje Babiše, tak i jiní politici. Dokonce i v Bruselu jsou prý na stole „různé nápady“. „V rámci boje proti klimatu může být doporučení, co smíme jíst a co bychom jíst neměli. Těch příkladů je spousta, a kdo chce, tak to vidí,“ upozornil europoslanec.

Poté vysvětloval, proč v Ostravě potřebujeme americkou leteckou základnu Spojených států.

„Neklaďme si malé cíle, doba se velmi mění. Je v našem zájmu, aby Američané setrvali v NATO a v Evropě. Protože bez Američanů je to jen vyčpělá instituce, která nezmůže vůbec nic. Přesně to Poláci dělají a Donald Trump ostatně vysílal ty signály. ‚Dělejte víc, nebo odejdeme,‘“ připomněl Vondra.

Fotogalerie: - Kuberovy Teplice truchlí

Kromě dobrých vztahů s USA bychom si měli udržovat také dobré vztahy se sousedy z Visegrádské čtyřky, protože pak budeme vnímáni jako bezproblémová země, které se daří něco, co se nedařilo meziválečnému Československu – mít dobrý vztah se sousedními státy.

Než se rozloučil s diváky, prozradil, že bychom měli mít v emblému státu ptáka, podobně jako Němci mají orlici. Může to být sokol – sokolská tradice. Sokol je volný. Mohli bychom tam dát také sýkorku modřinku, mohli bychom tam dát také hrdličku s máchovskou tradicí,“ nabízel varianty Vondra.

Psali jsme: Zeptali jsme se politiků na „Vondrovu základnu“ pro americké letectvo v Ostravě. Kníže byl okamžitě pro, podle jiných nepřipadá v úvahu Základna USA u Ostravy? Vondra bude rád. Teď se přidal Landovský „Vondrova“ základna USA v Česku: Štefec vytáhl drsné přirovnání Miroslav Macek: Před rokem 1989 byly v Československu dvě komunistické strany

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.