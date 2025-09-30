„Hlava organizovaného zločinu“, „Jste srab.“ Okamura, Rakušan a rvačka ve studiu

V duelu na CNN Prima NEWS se střetli předseda hnutí SPD Tomio Okamura a předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Ten mluvil o stojedničce demokratů, kteří mohou Okamuru, a nejen Okamuru, zastavit.
„Chybí nějakých deset potenciálních poslanců, abychom tuhle stojedničku demokratů měli a postavili jsme se té druhé stojedničce strachu. To je ta strategie. Je to strategie pro to, aby tady byla vláda, která bude ctít určité hodnoty. My neříkáme, že jsme bez chyb, určitě tady nějaké chyby uděláme, ale říkáme, že neopustíme EU a neopustíme NATO,“ vysvětloval Rakušan.
Zdůraznil, že ctí i postup soudu, který začal řešit kauzu Dozimetr ještě před volbami. Podle ministra Rakušana je to zcela v pořádku.
„Tihle lidé mě chtějí na tři roky zavřít do vězení,“ rozjel se Okamura, když dostal slovo.
Tomio Okamura
Terezie Tománková ho zarazila a upozornila, že státní zastupitelství žádné tři roky vězení nenavrhuje.
„Nevěřím, že ministr vnitra neovlivňuje policii a Fialova vláda neovlivňuje soudy. Já tomu nevěřím!“ zuřil Okamura s tím, že STAN a TOP 09 jsou prorostlé korupcí. „Proto jsem dneska podal návrh na zrušení STAN a TOP 09,“ křičel do kamery Okamura. Jeho fandové sedící ve studiu mu mohutně zatleskali.
Rakušan kontroval, že Okamura není pronásledován, ale čelí spravedlnosti. „Vy jste srab a schoval jste se za imunitu, místo abyste řekl ‚vydejte mě, já se nebojím‘. Vy jste se do poslední chvíle schovával. Komunisté rušili strany až po únoru 1948. Vy ještě u moci nejste a už nás chcete zrušit, takže vy jste zašli ještě dál. Vy se prostě té naší 101 demokratů bojíte,“ tepal Okamuru Rakušan.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
A Okamura přešel do okamžitého protiútoku.
„Vy jste český Don Corleone. Vy byste měl odstoupit. Já tu poprvé stojím vedle hlavy organizovaného zločinu. Je to hrůza,“ dopustil Okamura. Zesíleným hlasem připomínal, rozhlašoval, že vláda chtěla zakázat SPD za názor. Jedním dechem připomínal, že na žebříčku popularity je před ministrem vnitra Vítem Rakušanem, a to jen dokládá, co si lidé myslí o Fialově vládě, podle Okamury je to jednoznačně nejhorší vláda v historii.
Do kamer také hlasitě sliboval, že obnoví svobodu slova v České republice. Stejně tak je prý odhodlán posunout Českou republiku k přímé demokracii, jak ji známe např. ze Švýcarska.
Rakušan na to konto zmínil pohádkový příběh o zlobru Shrekovi.
„Viděl jste Shreka? Tam je takový oslík, kterého nikdo nemá rád, protože každému skáče do řeči. Tak se prosím nechme domluvit,“ žádal Rakušan.
Okamura chce bezpečné Česko bez NATO
Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k bezpečnosti Česka a Okamura ihned oznámil, že česká armáda je zdevastovaná, a tak nám v tuto chvíli nezbývá než zůstat v NATO. Ale mezitím musíme dobudovat armádu tak, aby mohla bránit Česko a nemuseli jsme zůstávat členy NATO.
Vláda Petra Fialy namísto toho z Okamurova pohledu rozkrádá prostředky z armádních zakázek.
„Teď neoznačit Rusko za nebezpečí je hazardování se životy našich dětí,“ kontroval Rakušan s tím, že Švýcaři jsou neutrální od roku 1815 a historické okolnosti spojené se švýcarskou neutralitou lze jen těžko srovnávat se situací Česka. Stávající vláda to ví a chce udržet Česko v bezpečí. „Nebo to dostanou hazardéři, kteří budou chtít prosazovat politiku všech azimutů,“ varoval Rakušan s pohledem na Okamuru. Konstatoval, že politici prosazující politiku všech azimutů vlastně v praxi říkají, že se s Vladimirem Putinem rádi dohodnou.
Okamura kontroval, že stávající vláda před minulými volbami slibovala, jak daně zvyšovat nebude, ale po volbách je zvýšila. „Vy nemáte problém lhát,“ vmetl Okamura Rakušanovi. „Vy jste hlavní dezinformátor,“ dodal po chvíli.
Premiér Fiala podle Okamury před pár lety lhal, když řekl, že Česko je ve válce. „Česká republika je ve válce, a tím nás vystrašil, zalhal a já ho dodnes podezírám, že to udělal proto, aby mohlo přijít na armádní zakázky.“
Přitom, pokud jde o válku, stačí si podle Okamury poslechnout 47. prezidenta USA Donalda Trumpa, který dnes říká, že s Ruskem je třeba jednat. Protože jako svého hlavního soka vnímá Čínu a snaží se Rusko od Číny odlákat.
„Ukrajina Donalda Trumpa vůbec nezajímá. To už je jen přítěž pro něj. To už je zřejmé,“ pravil Okamura. A hned pokračoval. „Já si myslím, že Rusko nemá žádný plán přijít s vojáky do Evropy. Nedává to žádný ekonomický smysl,“ pravil předseda SPD.
Rakušan okamžitě oponoval, že stávající vláda jasně vnímá ruskou agresi jako zlo.
Rakušan: Migrační pakt? Něco je lepší než nic
Moderátorka Terezie Tománková poté debatu tematicky přesměrovala k migraci a k migračnímu paktu EU.
„My říkáme, že pakt je lepší než nic. Svět s pravidly je lepší než svět bez pravidel, ale přesto říkáme, že to není dokonalé,“ pravil Rakušan. Česko prý usiluje o posilování vnější hranice EU, prosazuje definice třetích bezpečných zemí, do kterých bude možné neúspěšné žadatele odsunout. A nakonec také zdůraznil, že země, která nechce migranty přijímat, může místo toho pomoct chránit vnější hranici EU, což v minulosti čeští policisté činili např. v Maďarsku.
Podle Okamury bude třeba migrační pakt odmítnout stejně, jako ho odmítli Poláci, kteří řekli, že nebudou přijímat muslimské migranty. „My chceme bezpečné Česko,“ křičel ve studiu Okamura.
A doplňoval, že v Německu už dochází k deseti útokům nožem den co den. A to se ještě týká jen případů, kdy je pobodán víc než jeden člověk. Útoky jeden na jednoho se prý v Německu ani nerozebírají, protože jsou na denním pořádku. Tak to vidí Okamura.
Poté vyslovil pár čísel o kriminálním chování Ukrajinců v Česku.
„V roce 2023 spáchali Ukrajinci 3 447 trestných činů a v roce 2024 to bylo 3 824 trestných činů. … Je tady prudký nárůst kriminality Ukrajinců v České republice. A co vy chcete říct těm znásilněným českým ženám,“ ptal se Okamura.
„Vy jste tady vykreslil schéma, že sem přijeli ukrajinští muži znásilňovat české ženy. A navíc asi neumíte trojčlenku,“ vmetl Rakušan Okamurovi s tím, že je logické, že pokud v Česku žije asi o 400 tisíc Ukrajinců víc, že v absolutních číslech i tady čísla vzrostou. Ale procentuálně to neznamená, že by Ukrajinci páchali více trestných činů než lidé jiné národnosti.
A znovu Okamuru obvinil, že v české společnosti jen šíří strach.
Okamura vyrazil k dalšímu útoku.
„Já už jsem od vás tu bagatelizaci slyšel. Jak to můžete říct? Každá česká oběť, na které se dopustil zločinu nějaký migrant, tak si zaslouží maximální pomoc,“ hřímal Okamura.
A zdůrazňoval, že v některých částech Prahy už lidé mají pocit, že Ukrajinci tvoří majoritu. Trval také na tom, že Česko vydalo na pomoc Ukrajincům mnohem víc peněz než Ukrajinci v Česku nakonec zaplatí na daních. Okamura trval na tom, že většina ukrajinských uprchlíků nepracuje.
Ale Okamuru nepřesvědčil.
Podle Okamury se to projevuje i na situaci ve zdravotnictví.
„Počet lékařů je stejný, ale přibyly statisíce pacientů, takže vy jste zhoršili dostupnost zdravotní péče,“ křičel Okamura na Rakušana.
A hned mu zasadil další slovní ránu. „Před čtyřmi lety měla většina Čechů větší životní úroveň. Dneska třetina lidí žije pod hranicí chudoby,“ poznamenal. Podle Okamury je třeba chránit český trh práce a přednostně zaměstnávat táty od českých rodin. Tato vláda na to však podle Okamury rezignovala, což v praxi znamená, že čeští podnikatelé často raději přijmou ukrajinského pracovníka, kterému mohou zaplatit nižší plat.
Okamura v této souvislosti zdůraznil, že Česko prostě nemá dost peněz na to, aby vydávalo stovky miliard korun na posílení obrany. „Kromě toho bych stopl peníze Ukrajincům. „Vy jste tam prozatím dali 235 miliard korun,“ konstatoval Okamura.
Zdůrazňoval také, že SPD nechce lidem zvyšovat daně. Naproti tomu Rakušan konstatoval, že nejbohatší občané by z pohled STAN měli být zdaněni více.
Došlo i na Green Deal a Okamura tady rozcupoval především systém emisních povolenek pro české domácnosti. Systém ETS 2.
„Je to fatální zrada na českých občanech. … To, co schválila Fialova vláda, už nelze vypovědět. Vy jste nás dostali do strašné situace. Je třeba hledat spojence, může to být i sto milionů lidí. Je třeba usilovat o dobrovolnost, ne aby ten systém ETS 2 byl povinný,“ zdůrazňoval Okamura.
V krajním případě by prý byl ochoten platit i sankce za nedodržování systému ETS 2.
Rakušan oponoval, že i Starostové chtějí reálný plán, který ochrání životní prostředí pro české občany. Rakušan zdůraznil, že nechce, aby české děti musely ve své zemi chodit v rouškách, protože by se jim špatně dýchalo. Ale opravdu stojí o to, aby to byl plán reálný.
„Fialova vláda dvakrát za čtyři roky podpořila systém emisních povolenek ETS 2,“ vmetl Okamura Rakušanovi.
autor: Miloš Polák