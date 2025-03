„Hlavně nesmíte předčít Fialu.“ Slavný přestup Lipavského k ODS. Co nebylo řečeno

„Těžko v rubrice Týden v médiích obejít skutečnost, že byla přijata takzvaná velká mediální novela, a to v tajném hlasování, které si domluvily strany vládní koalice, čímž omezily diskusi a zamezily příspěvkům asi třiceti poslanců,“ otevírá Petr Žantovský téma, které v dnešním vydání nemůže chybět. Připouští, že postup vládní koalice je v souladu s jednacím řádem a patří k demokratickému rozhodování. Že bude tzv. velká mediální novela přijata, se vědělo už dlouho. Podle mediálního odborníka překvapí spíš to, jak dlouho její přijetí trvalo.

„Ale já se teď nechci úplně zastavovat u té novely jako takové. Myslím, že o tom už bylo řečeno v diskusích hodně. Ale zaujaly mě takové dvě zdánlivé podružnosti. Na jednu upozornil už před pár dny na stránkách ParlamentníchListů.cz pan poslanec Kobza, a to je skutečnost, že strany vládní koalice představily ten text mediální novely, to je ten poplatkový zákon, už loni zjara. A teprve nyní, téměr po roce, byl přijat,“ označuje Žantovský vládní našlapování kolem mediální novely za velmi nestandardní.

„Každopádně Piráti se zde ukázali jako mimořádní alibisté. Oni to předvádějí v poslední době docela často. Většinu věcí, pro které by bez skrupulí ostatním koaličním stranám dříve přitakávali a hlasovali by spolu s nimi, dnes torpédují, že to dělají všechno špatně, protože už sami součástí té vlády nejsou. Inu, takový je život v politice – někdy jste nahoře, někdy dole. Oni jsou teď dole a budou tam zřejmě i po těch příštích volbách. A snaží se tomu zabránit za každou cenu,“ komentuje Petr Žantovský chování pirátských poslanců. Kritika vlády, které byli Piráti dlouhou dobu součástí, podle něj vyznívá směšně a odrazuje normální voliče. Právě do tohoto ranku podle mediálního odborníka patří i pirátská (ne)podpora velké mediální novely. Žantovský se domnívá, že Piráti se této taktiky budou držet i v příštích měsících.

Smějeme se s Petrem Fialou

Druhou kapitolu dnešního Týdne v médiích obstará vyjádření premiéra Petra Fialy na téma přestupu Jana Lipavského do ODS, respektive SPOLU. Chystaná pražská kandidatura ministra zahraničí, který se rozešel s Piráty, vzbudila velké emoce. Petr Žantovský poznamenává, že se už dlouho tak upřímně nezasmál, jako u vět vyřčených Petrem Fialou na adresu Lipavského: „Vstoupil do vlády za jinou politickou stranu, ale s podobným pohledem, jak reagovat na krize, kterým jsme čelili. Dělá to přesvědčivě a těší se důvěře veřejnosti." Fiala dále uvedl, že Lipavskému věří, že na svých cestách bude zastávat stejné názory jako vláda.

Žantovský má k vyřčenému několik poznámek. „To, že Lipavský byl dosazen na Ministerstvo zahraničí Piráty, za které tehdy kandidoval, bylo přijímáno s velkou nevolí, protože bylo upozorňováno nejen ze strany pana prezidenta Zemana, ale obecněji na jeho absolutní nezkušenost v zahraničněpolitických otázkách, jeho nedostudovanost, vzhledem k věku i jeho chybějící lidskou zkušenost, která je zejména u šéfa diplomacie naprosto nezbytná,“ říká v úvodu. Mediální analytik připomíná Lipavského dřívější iniciativu z dob, kdy ještě nebyl ministrem zahraničí. Tehdy se měl pokoušet o navázání spolupráce českého s palestinským parlamentem. „Ledva se stal Lipavský ministrem zahraničí, rázem z něj byl největší milovník Izraele na světě a ukázal to nejen v tom kritickém období, kdy začala válka v Gaze, ale ukázal to i různými zahraničními veřejnými vystoupeními a proizraelskými stanovisky. Nic proti tomu, samozřejmě, ale ukazuje to cosi o pevnosti Lipavského názorového spektra,“ říká Žantovský.

Mediální odborník vzpomíná na situaci, kdy byl z vlády odvolán její vicepremiér a lídr Pirátů Ivan Bartoš: „Když došlo na to, aby své funkce opustili i další ministři za Piráty, Lipavský se zřejmě nějakou dohodou s Fialou doprosil setrvání v tom úřadě a je tam sám za sebe, ne za žádnou stranu.“ To je podle mediálního analytika věc velmi neobvyklá, ke které došlo jen výjimečně. Mezi takové případy můžeme počítat v novodobé historii Jana Kohouta a Jaroslava Šedivého, v Gottwaldově komunistické vládě tak fungoval Jan Masaryk. „Opravdu bych si netroufal srovnávat historický význam Jana Masaryka a Jana Lipavského,“ dodává Žantovský.

Větu Petra Fialy, že Lipavský svou práci dělá přesvědčivě a těší se důvěře veřejnosti, označuje mediální odborník za naprostý bizár. „Lipavský dělá přesvědčivě jediné: ukazuje, že svému resortu vůbec nerozumí a že je velice nevhodným člověkem pro to místo. Viděli jsme to i na takové banalitě, jako že nebyl schopen společensky a lidsky poděkovat dlouholeté velvyslankyni v Sýrii paní Filipi, která odešla ve svých cca osmdesáti letech z diplomatických služeb a byla jednou z nejdůležitějších a nejzajímavějších osob, které jsme kdy v zahraniční politice měli. Pro Lipavského to však neznamenalo vůbec nic a nestálo mu to ani za podání ruky,“ připomíná Žantovský, že se Ministerstvo zahraničí se svou dlouholetou pracovnicí ani pořádně nerozloučilo. „Spíše zde platí, že to je přání zaměňované za skutečnost,“ říká mediální analytik o údajně vysoké důvěře veřejnosti, které se má Lipavský těšit.

„Pochopitelně, to by mělo platit pro každého ministra zahraničí, to není žádná výhoda nebo žádné unikum,“ komentuje Žantovský Fialovo prohlášení, že Lipavský bude na svých cestách zastávat stejné názory jako vláda. Divné by naopak bylo, pokud by to neplatilo. Žantovský uvádí, že snad s výjimkou „drobného zaváhání“ Josefa Zieleniece v roce 1996 to platilo pro všechny ministry zahraničí. „Je to celé jedna velká tragikomedie. Komické je, že se tady z Lipavského jako člověka, který politicky nedokázal vůbec nic, dělá hrdina,“ pokračuje Žantovský. Za jedinou Lipavského devizu považuje to, že dokázal přežít všechny zvraty a problémy. I to je však umění, a jak Petr Žantovský dodává, je typicky české. Jako tragickou část příběhu vnímá Žantovský fakt, že podle průzkumů druhá nejsilnější politická formace v zemi tomu zřejmě věří, a kdyby Petr Fiala opět sestavoval vládu, tak by v ní s největší pravděpodobností seděl znovu i Jan Lipavský. Česká zahraniční politika by tak podle Žantovského zůstala v poloze „odezírání z bruselských úst a vykřikování stejných nadiktovaných hesel“.

„Je smutné, jak hluboko jsme klesli. Tento malý národ měl ve své historii tolik vynikajících diplomatů. Vzpomněl bych Milana Rastislava Štefánika, který, ač Slovák, byl Čechoslovák a byl to jeden z nejúspěšnějších diplomatů, jaké jsme kdy měli. Koneckonců i Edvard Beneš jako ministr zahraničí předběhl Lipavského asi o sto koňských délek. Je to smutný pohled na to, jak končí kdysi pravicová konzervativní strana ODS a kam zavádí tuto zemi. Bude-li příští vláda opět z dílny ODS, tak očekávejme, že v ní bude samý Lipavský. Protože jestli se něco v této vládě nesmí, tak jakoukoli formou předběhnout nebo předčít Petra Fialu, což, jak jsme viděli v posledních letech, není zase takové umění,“ uzavírá téma nového kandidáta ODS Petr Žantovský.

Podivné předvolební průzkumy

„Často se mluví o tom, nakolik jsou důvěryhodné rozmanité průzkumy předvolebních preferencí, a byli dokonce i politikové, kteří se podle takových výsledků průzkumů řídili a svoji politiku modelovali podle nich,“ začal Petr Žantovský dnešní poslední téma. Příkladem takového politika byl podle něj třeba Jiří Paroubek v době, kdy byl předsedou vlády a agentury mu předvídaly až 40 procent, ačkoli jeho konečný výsledek byl zhruba poloviční, a jak Žantovský poznamenává, bývalého premiéra to stálo jak pozici ve vedení ČSSD, tak pořádnou ostudu. Jako další příklad mediální analytik připomíná dávno zaniklou stranu Důchodci za životní jistoty (DŽJ), která v průzkumech před sněmovními volbami v roce 1998 dostávala mezi pěti a dvanácti procenty a jejíž lídr Eduard Kremlička tehdy slavně slíbil, že pokud se DŽJ nedostane do Sněmovny, sní brouka. DŽJ se po zisku pouhých tří procent do Sněmovny nedostala a Kremlička skutečně před televizní kamerou snědl brouka.

Výsledky předvolebních průzkumů jsou podle Petra Žantovského často přeceňovány i dnes a k smíchu to prý už tolik není. Pro čtenáře ParlamentníchListů.cz si mediální analytik přichystal rozbor za použití tří čerstvých průzkumů od různých agentur (Median, Ipsos, STEM). Všechna data se týkají parlamentních voleb a byla publikována během jediného týdne. „Je zajímavé, jak strašně moc se liší, dokonce i v pořadí,“ upozorňuje Žantovský.

Jednu shodu nalezl – ve všech třech průzkumech vyhrálo ANO. U Medianu a STEM s 33 procenty, Ipsos přisuzuje Babišovu hnutí 36 procent. Ta stejná agentura dává koalici SPOLU až 20,6 procenta, zatímco Median a STEM 16–17 procent. Zajímavý je podle Žantovského pohled na STAN, u kterého se agentury shodují na rozmezí zhruba 10–13 % hlasů voličů. „A teď začínají ty podivnosti,“ upozorňuje mediální analytik na pozice pod zavedenými velkými stranami. Motoristům Petra Macinky přisuzuje agentura Median osm procent, STEM pouhých pět procent, a podle Ipsosu by se do Sněmovny vůbec nedostali, měli by jen 4,8 procenta. U hnutí SPD je patrná průměrná shoda kolem osmi procent, ale další problém nastává u hnutí STAČILO!. Podle Medianu a STEM by mělo šest procent, podle Ipsosu by se 4,8 procenta do Sněmovny neprošlo. „Naopak Piráti by podle Ipsosu a STEM ve Sněmovně byli, ve STEM jim dokonce přisuzují sedm procent, zatímco Median jenom čtyři, takže by příští Parlament byl bez Pirátů,“ upozorňuje Žantovský. Nechce hodnotit čísla u jednotlivých stran, ale spíše průzkumy jako celek. Mediální analytik nechce věřit tomu, že jedna strana, například Motoristé, má podle jednoho průzkumu osm procent a podle jiného, který probíhal ve stejné době a podle podobných, či dokonce stejných pravidel, je pod hranicí pěti procent, nutnou pro vstup do Sněmovny.

„To je naprosto nepochopitelné. Jediné vysvětlení se nabízí v tom, že by některé ty agentury prostě pracovaly na zakázku pro určité volební subjekty. Tak se to ostatně kdysi dělávalo – jmenoval jsem Paroubkovu sociální demokracii – tam se taková podezření vyskytovala docela často, že dotyčná agentura dodávala panu Paroubkovi optimistické výsledky, protože věděla, že za to bude dobře honorována, a koneckonců jí o nic jiného nešlo,“ vzpomíná mediální odborník. Není si jistý, zda má smysl tyto předvolební průzkumy zásadněji sledovat či komentovat, protože o jejich relevanci a důvěryhodnosti mohou panovat pochyby. Člověk podle něj při pohledu na výsledná data může dojít k závěru, že některé agentury určitým politickým subjektům nefandí a předkládají veřejnosti čísla, která naznačují, že se tyto subjekty do Sněmovny nedostanou, a že tak hlasy jejich voličů propadnou. „Týká se to agentury Ipsos a Motoristů a hnutí STAČILO!,“ dodává Žantovský.

Neproklouznutí o pár desetin procent není v české politice tak neobvyklým jevem. Přihodilo se to Zemanovcům, Přísaze Róberta Šlachty nebo třeba jednomu z politických subjektů Jany Bobošíkové, připomíná Žantovský. „Ale volič si řekne, že ve chvíli, kdy tyto hlasy propadnou, rozdělí se o ně podle nějakých volebních modelů ti ostatní, takže i ti, kteří mně osobně nevoní. To znamená, že se raději rozhodnu takovou nějakou umělou racionalitou a budu volit na jistotu, i když to třeba nebude moje srdeční volba. A to je právě na těch průzkumech nebezpečné, že vyvolávají tuto emoční reakci, a tím pádem mohou ovlivnit výsledky voleb,“ vysvětluje mediální analytik. Čtenáře ParlamentníchListů.cz proto vyzývá, aby průzkumy brali s náležitou rezervou: „Ta procenta jsou jen taková početní hra. Bereme-li to jako hru, i když je to hra o naše životy.“