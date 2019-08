„Hnus! Je to na zvracení. Že vám není z vás samotného špatně!“ Okamura se rozpálil do běla. Tvrdý útok na Hamáčka

„To, co šíří neomarxistickým sluníčkářem Hamáčkem (ČSSD) řízené ministerstvo vnitra, je opravdu hnus. Podsouvá, že hnutí SPD je prý extremistické a že šíří xenofobii,“ píše nevěřícně ve svém facebookovém příspěvku šéf hnutí Tomio Okamura. Předseda rozpadající se ČSSD se podle jeho slov zoufale chytá všech stébel, aby pomluvil politickou konkurenci, zneužívá ministerstvo k politickému boji.

To, že jsme ohroženi migrací a islamizací, není prý žádný dojem, ale fakt dokazatelný desítkami, stovkami či tisíci otřesných případů. „A původní obyvatelé se ve Švédsku, Německu, Francii a dalších zemích Západu vskutku stávají občany druhé kategorie. A bránit se musíme i budeme, i když na nás bude Hamáčkovo ministerstvo házet špínu a pomluvy! Hnus. Je to na zvracení, pane Hamáčku. Že se nestydíte! Že Vám není z Vás samotného špatně, pane ministře!“ odplivl si téměř Okamura.

Jan Hamáček ČSSD



„To, že upozorňujeme na nenávist islámu, znamená, že šíříme nenávist a předsudky? Takže my bráníme naši zemi, občanské svobody a demokracii před nenávistným islámem a před nepřizpůsobivými imigranty, kteří mnohdy páchají kriminalitu a zvěrstva, ale podle ministerstva vnitra nenávist šíříme my! To je přece šílené a totálně převrácené jako v Orwellovi!“ píše dál dotčeně Okamura.

Ke xenofobii, jež je ve zprávě vnitra s SPD rovněž spojována, pak Okamura připomíná, že xenofobie je iracionální strach z neznámého. Strach lidí z islámu a imigrace prý není iracionální, ale přirozený a rozumný. „Je to normální princip sebeobrany a sebezáchovy. Lidé přece vidí, co se děje v západní Evropě, ale i to, co se začíná dít i u nás. Takže podsouvat nám xenofobii je totální blbost,“ brání své hnutí Okamura.

Opravdovou předsudečnou nenávist a lži ve skutečnosti podle Okamurových slov šíří Ministerstvo vnitra. Hnutí SPD prý nemá předsudky vůči skupinám obyvatel definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací, pouze poukazuje na fakta. „Fakta nejsou předsudky, ale ověřené informace. Že muslimové představují riziko pro demokracii a ústavní svobody je naprosto jasné, protože to vyplývá z jejich nesnášenlivé a nenávistné ideologie islámu,“ zdůrazňuje Okamura.

Šéf hnutí SPD je přesvědčen, že Ministerstvo vnitra chce ve skutečnosti nástrojem „předsudečné nenávisti“ zavřít ústa těm, kteří ve skutečnosti občanské svobody a demokracii chrání. „A co to je ‚šíření strachu ve společnosti‘, jak nám ministerstvo podsouvá v jiné zprávě? Když někdo ve třicátých letech varoval před Hitlerem, tak šířil strach ve společnosti? A ženy v západoevropských městech a v no-go zónách mají skutečně strach – díky imigrační politice sluníčkářů,“ namítá dál Okamura.

Pozastavuje se nad tím, že když SPD upozorňuje na nenávist islámu, je to bráno, že šíří nenávist a předsudky. „Takže my bráníme naši zemi, občanské svobody a demokracii před nenávistným islámem a před nepřizpůsobivými imigranty, kteří mnohdy páchají kriminalitu a zvěrstva, ale podle ministerstva vnitra nenávist šíříme my! To je přece šílené a totálně převrácené jako v Orwellovi!“ dodává Okamura s tím, že i nadále budou bránit demokracii a svobodu v naší zemi, i když na ně bude Hamáčkovo ministerstvo házet špínu a pomluvy.

Na oplátku si proto pak neváhal posvítit na fungování ČSSD a připomněl některé její kriminální kauzy.

Jako první zmínil kauzu Altner, která se táhne od roku 1997, kdy ČSSD nesplatila odměny a úroky advokátu Zdeňku Altnerovi, který pro ČSSD vyhrál spor o vlastnictví Lidového domu v Praze. „Člověk dříve zemře, než se domůže toho, aby mu sociální demokraté splatili svůj dluh. Tihle lidé nás poučují a vládnou nám?“ vrací Okamura úder.

S Krausem zmiňuje i další kauzu. Během předsednictví Michala Krause v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny bylo výborem rozhodnuto o přidělení dotace na neziskové sportovní centrum v Harrachově. Místo neziskového sportovního centra byla dotace použita na výstavbu luxusního hotelu společnosti PV Real z Prostějova.

Z pilné dílny ČSSD známe dále aféru Grossův byt, konkrétně nejasný zdroj financování jeho bytu v Praze na Barrandově za téměř 4,3 milionů Kč. Neopomněl ani kauzu „pět v českých na stole“. Bývalý tajemník českých premiérů Grosse a Paroubka z ČSSD Zdeněk Doležel polskému lobbistovi Jacku Spyrovi nabízel, že mu za pět milionů korun dodá informace o privatizaci Unipetrolu. Pak zde je ještě notoricky známá kauza OKD, do níž se zapletl bývalý předseda ČSSD a expremiér Bohuslav Sobotka.

„Připomeňme i kauzu ROP Jihozápad týkající se údajných machinací při rozdělování evropských dotací z regionálního operačního programu v regionu Jihozápad. A stejně tak máme i kauzu ROP Severozápad, na níž se podíleli významní politici ČSSD. Tento skandál se týká netransparentního rozdělování evropských dotací v takzvaném ‚regionu soudržnosti‘,“ popisuje dále Okamura.

Stranou nezůstal ani bývalý politik ČSSD David Rath, jenž byl 23. července 2015 za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami odsouzen k trestu 8,5 let vězení a propadnutí majetku v hodnotě téměř 22 milionů korun. Rozsudek není pravomocný.

A také vzpomněl kauzu Lipno tehdejšího hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. Vzniklo podezření z porušení zákona o střetu zájmů, kdy si hejtman nechal stavět rekreační dům v Lipně nad Vltavou od svého podřízeného a známého Martina Bláhy, kterému zároveň schvaloval mnohamilionové odměny. Vlivní členové ČSSD jsou zapleteni též do kauzy sportovních dotací, v důsledku této aféry podala ministryně školství Kateřina Valachová demisi.

Policie v kauze údajných manipulací se zakázkami v nemocnicích Na Bulovce a Na Františku obvinila i bývalého pražského radního za ČSSD Daniela Hodka.

„Kudy chodil, tudy škodil, ve dne škodil a v noci krad, sociální demokrat,“ sdílí se mezi lidmi po internetu. Občané sami umí posoudit, zda je to pravda,“ uzavřel předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

