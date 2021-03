„Hnusný.“ Hejma dostal sodu a končí. Ale Xaver, Český lev, covid: To vyúčtoval

Názory na lockdown rozdělují českou společnost, a to čím dál výrazněji. Kvůli nim nyní odchází z kanálu Xaver Live komentátor Ondřej Hejma. Stále trvá na tom, že současný lockdown, vynucovaný armádou a policií splňuje definici stanného práva a utvrdila ho v tom i víkendová procházka. Xaver, který lockdown podporuje, by si prý měl uvědomit, že je rozdíl mezi těmi, kdo stále mají práci a těmi, kdo „ryjou držkou v zemi“.

Na začátku se Hejma věnoval uzdravení Václava Klause, z čehož měl velkou radost. Ale posmutněle konstatoval, že nemálo lidí Klausovi onemocnění přálo. „Říkali: ‚Kéž by měl těžký průběh‘ a takovýhle neuvěřitelný kraviny. Vím, že jsme to tady měli i v Podtrženo, sečteno, Xaver s Jirkou Adamcem si do něj rejpli, i když mu nic zlého nepřáli. Ta škodolibost tam prostě byla,“ připomínal komentátor. A dodal, že pokud se Klaus vrátí do práce, tak to bude v pravý čas, protože teď se „budou dít věci“. A bude potřeba, aby do nich někdo vnesl hlas rozumu a základní lidské inteligence. „Vy všichni, co jste měli ty ošklivé myšlenky, si uvědomte, že karma je zdarma a dostihne každého včetně těch, co nenávidí druhé lidi a co jim přejí špatné věci. Nikdy nevíte, kdy to padne na vás a budete si to vyčítat,“ varoval. Anketa Hospodařila Babišova vláda v době pandemie dobře s našimi penězi? Ano 59% Ne 41% hlasovalo: 958 lidí

Pak se Hejma pustil do hodnocení lockdownu, který začal minulé pondělí. Jako příklad použil svou víkendovou procházku, kterou měl zkrácenou, protože podle katastru může jen na dva kilometry: „Tak jsme šli, potkávali jsme strašnou spoustu lidí, se psy nebo jen tak. Samozřejmě jsme dodržovali odstupy, když jsme někoho potkali, tak jsme si nandali roušku. A bylo to, přátelé, takový trapný, musím říct. Všichni to dělali jen tak, aby se neřeklo, aby je někdo nepomluvil, tak prostě s sebou tu roušku měli a když viděli, že ji někdo má, tak si ji nandali taky na znamení tolerance a porozumění, ale myslím si, že bylo každému jasné, že to v tuhle chvíli na procházce za krásného dne na louce, kde jste od každého deset metrů, že to nebezpečí je skutečně minimální.“ Dodal, že takové šaškování mu není po chuti.

Policie prý nikoho neopruzovala, i když dotazy „ten katastr je tam za lesem, nejsou tam poldové?“ prý padly. „Bylo to smutné, neveselé, ale bylo krásné sluníčko, takže jsme to přežili hladce,“ zakončil.

Kromě toho o víkendu sledoval vyhlášení Českého lva, ale hlavně skandál herců, kteří pak před Rudolfinem kouřili a bavili se bez roušek. „To by mně ještě někdo musel ukázat, jak se kouří s respirátorem. To jsem ještě neviděl, možná někde v cirkuse to někdo dokáže,“ kopnul si Hejma a poznamenal, že se zase nic nestalo, jedná se o pseudoskandál a ani v tomto případě policie nezasáhla. Dodejme, že Jan Hamáček už ohlásil, že policie se bude herci zabývat.

V souvislosti s policií zmínil i nedělní protest v Praze. S nadsázkou prohlásil, že se jednalo o fanklub poslance Volného. „Mně to přišlo zbytečný, takový až provokativní, ale to už je poslanec Volný, to se nedá nic dělat,“ soudil Hejma. Na demonstraci nebyl, ale fotografie mu připomenuly události v roce 1989, hlavně z menších demonstrací. „Ale já bych chtěl říct, možná vás to překvapí, že takhle nevypadá revoluce. Tohle nebyla revoluce. Tohle byla propagační akce poslance Volného a hotovo,“ zhodnotil nedělní protest.

„Shrnutí toho prvního týdne je, že ten lockdown je absolutně zbytečný. Protože se nezměnilo vůbec nic. Lidi, který chodí do práce, dělníci do fabriky, chodí dál do práce. Dál pracují bez roušek. Lidi, který mají práci, tak ji dělají, jak uměj. Lidi, který nemají práci, tak jsou bohužel doma. A jediný, co se změnilo, je, že nesmí na procházku,“ hodnotil pesimisticky Ondřej Hejma. Prohlásil, že celá trapná šaráda ho vede k závěru, že se jedná jen o pokus vlády vykázat činnost.

Vadí mu ovšem poslanci odhlasovaný lockdown jako takový. „Je dobrý si zapamatovat, kdo hlasoval pro a kdo hlasoval proti. Až budete v říjnu hlasovat, tak si zjistěte, až se bude nějaký poslanec o váš hlas ucházet, jak hlasoval v tomto klíčovém okamžiku. Protože já jsem tu minule řekl, že je to stanné právo. A dostal jsem to od vás opravdu fest. I Xaver mě ostře napomenul,“ připomenul minulý díl svého pořadu, za který se do něj pustil jak Luboš Xaver Veselý, tak Petr Holec. Ale hájil se, že definice stanného práva je, když vláda za pomoci armády a policie omezí práva občanů za účelem odvrácení nějaké katastrofy. Že vláda omezila práva občanů a používá proti občanům armádu a policii je dle Hejmy jasné. A onou katastrofou je kolaps zdravotnictví.

K tomu měl poznámku: „Kolaps zdravotnictví je něco, co já poslouchám už rok. První zprávu o kolapsu zdravotnictví jsem zaznamenal v březnu minulého roku na SeznamZprávách. Tehdy byl ten titulek: Vláda selhala, zdravotnictví kolabuje. Nezkolabovalo. Nezkolabovalo ani na podzim, kdy se vyhrožovalo mrazákama, krematoriema, pacientama na chodbách, italský scénář a podobně. Opět se to, díky Bohu, nenaplnilo. A teď tu máme třetí krizi, třetí kolaps zdravotnictví.“ Dodal, že nechce předvídat, jak se situace vyvine, i když doufá že dobře. Ale to důležité podle něho je pamatovat si, kdo za to může. Tedy současná vláda.

Také podotkl, že kolabující nemocnice se většinou nacházejí na hranicích s Německem. A tvrdil, že vysvětlení je jednoduché, tedy že Německo vyluxovalo tamější lékaře i sestry, přeplatilo je a přetáhlo do Německa. „A naše vláda tomu bezmocně přihlížela v minulosti, protože krize nebyla, ale stejně bezmocně k tomu přihlíží dneska, kdy ta krize je. A my nejsme schopní ty sestry a doktory dostat zpátky, nejsme schopní je dobře zaplatit,“ zhodnotil. Navíc vláda podle něho i špatně časovala opatření a vymlouvá se na nedisciplinované občany. Kromě toho varoval, že současná opatření zakládají na novou totalitu.

Kritizoval i Xavera, který se za lockdown postavil a prohlásil, že sám slevil ze svého komfortu. Moderátor by si podle něho měl uvědomit rozdíl mezi člověkem, který má práci a může ji dělat i nadále a mezi těmi, kteří „ryjou držkou v zemi“ a nemají kam slevovat. A těm pak ještě někdo zakáže vycházky a návštěvy. Podotkl, že mnohem lépe se z komfortu slevuje i těm, kdo nemají děti.

Došlo také na komentátora Petra Holce, který se do něj pustil ve svém pořadu. Uvažoval, že by mu rýpance vrátil, ale už to za něj udělali jiní, např. člen RRTV Ladislav Jakl nebo bývalá radní ČT Jana Dědečková, která svého času napsala, že je „mimořádně hnusný“.

Hejma uvedl, že tento týden pro něho byl těžký, když se od něho odvrátili někteří diváci a pouští se do něj kolegové. „To jsou chvilky, kdy si člověk říká, jestli to má vůbec zapotřebí,“ pravil a vyvodil závěr: „Já ukončuji svou činnost na kanále Xaver Live. Je to tak, přátelé, je to sbohem a šáteček, je to sbohem, lásko, nech mě jít, bude líp, řekl by Andrej Babiš. Ale nedá se nic dělat.“ Už předem reagoval na případnou kritiku a vysvětlil, že potřebuje chodit do práce, která ho baví a kde má jistotu určité pohody. Ale prý neodchází z internetu a udělá si svůj vlastní YouTube kanál. Dodal, že na Xavera se nezlobí za jeho názory, ale má svoje. „Celkově se to nějak sešlo v té míře, že jsem si řekl, že ta má svoboda je mi prostě dražší,“ pravil Ondřej Hejma.

