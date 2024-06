„Hrstka lidí a pro mainstream událost.“ Petr Žantovský sleduje, co se děje kolem Foltýna

Úvod mediálního přehledu začneme na Úřadu vlády, kde od začátku měsíce sídlí první koordinátor strategické komunikace. „Jak víme, tak z personálu Hradu byl takzvaně zapůjčen pro potřeby naší vlády důstojník Ota Foltýn, dříve náčelník Vojenské policie, jenž tu strategickou komunikaci mezi jednotlivými nejvyššími úřady dostal na starost. Se smyslem strategické komunikace máme zkušenosti, už to zaznělo mnohokrát z úst paní exministryně Langšádlové, že strategická komunikace je tehdy, když se komunikuje strategicky. Tím prokázala znalost argumentace kruhem, nicméně nechme paní Langšádlovou, ta jistě půjde co nejdříve na smetiště politických dějin. Zajímavá postava je však onen Foltýn a věci, které se kolem něj dějí,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Zaujal ho komentář na Aktuálně.cz z pera Radka Bartoníčka, který nese v titulku citaci Václava Marhoula. „Ten zorganizoval na Hradčanském náměstí jakousi demonstraci na podporu Foltýna a ta citace zní: ‚Foltýn má vybrat bažinu kýblem‘. To je velmi expresivní titulek, málokdy vídaný. Asi si umíme představit, co tím je míněno, že toho hnoje kolem nás a v nás je tolik, že ani jeden geniální Foltýn to nezvládne, ale je zapotřebí mu držet palce. Na té tzv. demonstraci se ukázaly některé známé obličeje. Kromě toho Marhoulova také mého ‚oblíbence‘ Vladimíra Votápka, který kdysi chviličku dělal konzula v Rusku a teď si hraje na největší odborníka na ruské záležitosti. Vídáme ho na obrazovkách České televize i jinde, kde kolem dokola mele úplně ty samé fráze o tom, že Rusko je nepřítel, že přepadne Evropskou unii, že nás vymlátí jadernými zbraněmi a tak dále,“ shrnuje mediální analytik Votápkovy nejčastější výroky.

Pán Bůh zaplať za jmenování plukovníka Foltýna

Nejinak tomu bylo při této akci na Hradčanském náměstí, kde také vedl stále svou. „Ale dokonce kritizoval naši vládu, představte si to! Cituji: ‚Vidíme spoustu příkladů dezinformační války Ruska, ale, bohužel, nevidíme – nebo toho vidíme hrozně málo – systematické kroky naší vlády, která by proti dezinformacím a hybridní válce stavěla účinnou obranu. Pán Bůh zaplať za to, že byl jmenován plukovník Foltýn‘. U nás doma se říkalo: Neber jméno Boží do úst nadarmo. Na tuhle situaci se tohle staré pořekadlo přesně hodí. Jako další mluvčí tam byl hlavní český elf. Sice nevíme, je-li českých elfů víc a kteří to jsou, ale ten hlavní a jediný známý se jmenuje Bohumil Kartous. Je to člověk, který musel vystřelit z magistrátu po ekonomických problémech Inovačního institutu, ale teď je poradcem ministra školství,“ poukazuje Petr Žantovský na univerzálnost elfa.

Svatý Ferjenčík se chce vyškrábat do europarlamentu

Poměrně bizarní je spor, který vede pirátský kandidát do europarlamentu Mikuláš Ferjenčík s významným českým režisérem Jiřím Strachem. „Jde tam o to, že Ferjenčík zneužil základní motivy a základní výtvarná témata, která provázejí Strachovu velmi úspěšnou pohádku Anděl Páně. Do postav ostatních andělů a dokonce i čerta jsou tam obsazeni pirátští politici Lipavský, Hřib a Michálek, nebeskou bránou prochází svatý Ferjenčík, který má evokovat ve voličích pozitivní pocity ze sebe sama. Když jsem ten klip viděl, tak musím přiznat, že ve mně vyvolal pocity úplně opačné. To znamená absolutní nelibost k té strašné míře nevkusu, která se tam vyskytla. Ale nejenom to. Jde skutečně o autorsko-právní delikt, který by měl posoudit příslušný soud,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Na zadavatelku spotu Blanku Ferjenčíkovou, manželku někdejšího poslance, se Jiří Strach přes agenturu DILIA obrátil s předžalobní výzvou za porušení autorských práv. „Doufám, že se panu režiséru Strachovi dostane náležité satisfakce. Piráti se zachovali prostě jako piráti, co našli, to zrekvírovali, neumí si vymyslet nic nového, tak vezmou to, co bylo u jiných úspěšné v minulosti, byť úplně v jiném kontextu, a teď to opajcujou. To je primitivní pirátská filozofie. Úplně stejně dělají politiku a to se mi nelíbí. Ostatně volit je nepůjdu, tím se netajím, ale tahle skutečnost by neměla zůstat na okraji a už vůbec by se neměla stát důvodem k potlesku mladých progresivních a kreativních lidí v duchu ‚Hurá, něco si postmoderně půjčili a chytře to pro kampaň využili‘. Ne, ne, ne. Na tom není vůbec nic chytrého, to je jenom docela obyčejný svinčík,“ tvrdí mediální analytik.

Verdiktem ve prospěch Piráta by skončila spravedlnost

Vzpomněl si přitom na něco trochu jiného z podobné kategorie, ale s opodstatněnou pointou. „Tady sice ještě pointa není, ale potlesk médií na straně pirátů už slyšet je. Kdysi kandidovala Jana Bobošíková s blokem Hlavu vzhůru a do svého předvolebního ‚merche‘ dala slavný výraz Zdeňka Svěráka ze scénáře hloupého filmu Marečku, podejte mi pero. Ten výraz zněl ‚metelesku blesku‘. Jana Bobošíková ho tehdy zakomponovala do refrénu volební hymny a Svěrák avizoval, že na ni podá žalobu. Ono se dá citovat lecjak. Samozřejmě dalo by se citovat za prvé se souhlasem Svěráka, což by v tomto případě určitě nedal, to je jasné. Nebo by se to dalo obejít nějakou karikaturou, trošku pozměnit ten výraz. Ale tím nechci nikoho navádět k nějakým autorsko-právním fíglům. Ale dalo by se to asi udělat jinak,“ míní Petr Žantovský.

Tehdy byl použit zavedený výraz, který sice nic neznamená, ale každému něco navodí. „Protože každý člověk alespoň jednou tenhle strašný film viděl. ‚Strašný‘ je citace bývalého prezidenta Klause, který si tenhle film často bral na vidle jako příklad toho nejpokleslejšího z české kinematografie normalizačního období. Svým způsobem měl pravdu. Jsou tam vtipné okamžiky, ale celé je to takové hodně budovatelské. To je asi to, co mu nejvíce vadilo. Ta idylka, takové to ‚my všichni přece chceme ten socialismus‘, jak říkal Miloš Jakeš. Zpátky od Bobošíkové k Ferjenčíkovi. Myslím si, že by se soudy měly podívat zpětně do svých judikátů a do procesů, které se zabývají podobnými věcmi, a měly by rozhodovat pokud možno konzistentně. Jestli teď rozhodnou ve prospěch Ferjenčíka, tak v naší zemi skončila spravedlnost,“ domnívá se mediální odborník.

Dialog o návratu zakázaných autorů do české literatury

Dnešní mediální povídání končí smutnou zprávou. „Ve středu měl poslední rozloučení český básník, esejista a novinář Michal Černík. Bylo mu 81 let. Připomínám ho tu ne úplně jenom jako literárního autora, ačkoli velkou část svého života se živil novinařinou, Například jeho poslední esejistická knížka – takový cestopisný výbor s názvem ‚Slovo, které dýchá‘ – je psána tak pěknou češtinou a tak krásným pohledem na svět, že to si z Černíka budu pamatovat navždy. Poznal jsem ho až po roce 89, přece jenom mezi námi byla generační propast, ale sledoval jsem jeho kroky už dlouho předtím. Byl to takový velmi nenápadný autor, stejně jako nenápadné a komorní byly jeho verše i knížky pro děti, kterých napsal nespočet,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Za podstatné považuje o Michalu Černíkovi říct to, co se neuvádí a co je trestuhodně zamlčováno. „Nikde v médiích jsem nenašel zmínku, že to byl statečný muž, který se postavil v roce 88 proti všem těm konzervativním Skálům, Pilařům a různým personám minulosti a v čele Svazu českých spisovatelů zahájil dialog na téma návratu všech zakázaných autorů do české literatury. On byl tím průkopníkem, který prosazoval filozofii jedné literatury. Není podstatné, jestli je autor z kotelny, ze samizdatu, ze zahraničí nebo z domácích luhů a hájů, podstatné je, co píše, jestli ho to přežije a zůstane to trvalou součástí národního písemnictví. To je věc, na kterou Černík mimořádně dbal. Společně s Jaroslavem Čejkou, který v podobné době nastoupil do příslušného kulturního oddělení KSČ místo sekerníka Müllera, se jim povedlo rozpohybovat dialog mezi těmi různými literaturami,“ připomíná mediální analytik.

Je smutné 35 let po listopadu 89 dojít k takovému konstatování

Díky této Černíkově aktivitě začali někteří čeští autoři jezdit na schůzky s autory žijícími v exilu. „Pokud vím, tak se toho účastnil Petr Prouza, Alex Königsmark a mnozí takoví. Byly to v tu chvíli první krůčky k tomu, aby se napravila nesmyslná posrpnová snaha vygumovat některé autory z české literatury a z českého písemnictví vůbec. Tak tihle pánové a Michal Černík jako první z nich si mohou zapsat historickou zásluhu, že díky nim se mnohé pohnulo dopředu. Jiná věc je, že jakmile naskočili na nové koně staří bardi ze 60. let, tak až na výjimky, teď mám na mysli třeba Evu Kantůrkovou, která zůstala sama sebou, co nedokázali vytáhnout ze šuplíku ta slibovaná veledíla, tak se ujali aspoň těch trafik a začali opět kádrovat českou literaturu a vymísťovat lidi, jako byl Černík, z těch míst, kam patřili. Teď nemyslím funkcí, ale místo v literatuře,“ upřesňuje Petr Žantovský.

Michala Černíka si pamatuje jako člověka nepředstavitelně milého, příjemného, komorního, který literaturou opravdu žil. „Po 90. roce ho vyhnali ze všech podstatných míst a dohnali ho k přijímání takových pro něj nedůstojných, i když od něj byste takové slovo těžko slyšeli, míst, jako redaktor ženského časopisu či editor odborového týdeníku Sondy. Tedy míst, která nepatří k velkému autorovi, aby v nich zabíjel čas. Jenže chléb je jenom jeden, a buď je tvrdý, nebo poživatelný. No a ten poživatelný se dal tehdy získat těmito způsoby. Dnes jsme na tom hůř. Dnes autoři, kteří jsou v Černíkově postavení takzvaně v zámezí a říká se jim dezoláti, nemají ani tuto šanci. Vzpomeňme tedy na časy, kdy se i pro ty zavržené našlo nějaké místo. Je to smutné 35 let po listopadu 89 dojít k takovému konstatování. Možná bych se k němu ani nedostal, nebýt toho, že nás Michal Černík opustil a jeho místo na mapě české literatury zůstane prázdné,“ dodává mediální odborník.