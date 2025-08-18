Holubová pláče. A Fialovi umělci schytávají další ránu

Stejně jako v USA, i v Česku se politika prolíná se showbyznysem. V kampaních stran účinkují známé hvězdy. Proslulá svou spoluprací s politiky je například moderátorka Iva Pazderková, která nejdříve spolupracovala s hnutím STAN, konkrétně s Danuší Nerudovou a Janem Farským, se kterými si zazpívala Ódu na radost.
Teď ale Pazderková dělá moderátorku na setkáních občanů s premiérem Fialou, za což dle zjištění ParlamentníchListů.cz obdržela přes 617 tisíc Kč. Je také velmi aktivní na sociálních sítích, kde sdílí zejména obsah z účtů namířených proti současné opozici.
August 15, 2025
Další politicky aktivní herečkou je Eva Holubová, která se v neděli vyjadřovala jak k místní, tak ke světové politice. „Setkání zoufalce Trumpa se zoufalcem Putinem. Ano, zoufalci, jejichž chtíč po moci a jejich zbytnělá ega naprosto ovládají jejich mysl a činy. Jděte do prdele, vy mocní ubožáci. Nemohu ani rozebírat postoje našich kolaborujících zoufalců. Babiš, Konečná, Zaorálek. Všichni už mají nádech komoušských papalášů,“ komentovala Holubová.
ODS pomáhá s kampaní další známá tvář, herec Michal Novotný. Ten se ovšem jinak příliš politicky neangažuje, akorát se fotí s ministrem Martinem Kupkou.
K politicky angažovaným umělcům se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Ulhaný režim Petra Fialy přeje nám, pamětníkům totalitního režimu. Z něj si totiž dobře pamatujeme, že jeho nejúplatnějšími sluhy byli různí ‚umělci‘, kteří tehdy ovšem veřejně klidně vystupovali jako morální majáci.“
Dnes se ta doba podle něho vrací. A to se vším všudy. „Iva Pazderková, Bolek Polívka nebo Michal Novotný jsou úplatní klauni Fialova režimu. Pateticky něco blábolí o hodnotách a je to tak příšerné, že si říkáte, že si z toho asi sami utahují. Jediné hodnoty, které je zajímají, jsou totiž hodnoty na fakturách, které za své angažované ‚umění‘ posílají partajím, které si je najímají,“ míní.
„V tomhle ohledu jednoznačně kraluje falešný valašský král Polívka, který už nás na dotacích pro jeho divadlo od ODS stál desítky milionů korun. Nutno říct, že tenhle klaun nemá dno, protože ta za svá blábolivá vystoupení kasíruje pořád víc. Kde Pazderková jede ve stotisících, tam Polívka vede s miliony. V tomhle ohledu je skutečný pionýr!“ srovnal ještě.
autor: Karel Šebesta