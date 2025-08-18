Holubová pláče. A Fialovi umělci schytávají další ránu

18.08.2025 12:51 | Komentář

Iva Pazderková, Eva Holubová a další. V Česku se řada herců a hereček angažuje v politice, ať už jen názorově, nebo jako lákadlo na voliče. Komentátorovi Petru Holcovi to připomíná situaci za minulého režimu. „Iva Pazderková, Bolek Polívka nebo Michal Novotný jsou úplatní klauni Fialova režimu. Pateticky něco blábolí o hodnotách a je to tak příšerné, že si říkáte, že si z toho asi sami utahují,“ říká pro ParlamentníListy.cz a dodává, že jediné hodnoty, které umělce zajímají, jsou ty na fakturách.

Holubová pláče. A Fialovi umělci schytávají další ránu
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Moderátorka Iva Pazderková zpívá Ódu na radost

Stejně jako v USA, i v Česku se politika prolíná se showbyznysem. V kampaních stran účinkují známé hvězdy. Proslulá svou spoluprací s politiky je například moderátorka Iva Pazderková, která nejdříve spolupracovala s hnutím STAN, konkrétně s Danuší Nerudovou a Janem Farským, se kterými si zazpívala Ódu na radost.

Teď ale Pazderková dělá moderátorku na setkáních občanů s premiérem Fialou, za což dle zjištění ParlamentníchListů.cz obdržela přes 617 tisíc Kč. Je také velmi aktivní na sociálních sítích, kde sdílí zejména obsah z účtů namířených proti současné opozici.

Psali jsme:

 

Další politicky aktivní herečkou je Eva Holubová, která se v neděli vyjadřovala jak k místní, tak ke světové politice. „Setkání zoufalce Trumpa se zoufalcem Putinem. Ano, zoufalci, jejichž chtíč po moci a jejich zbytnělá ega naprosto ovládají jejich mysl a činy. Jděte do prdele, vy mocní ubožáci. Nemohu ani rozebírat postoje našich kolaborujících zoufalců. Babiš, Konečná, Zaorálek. Všichni už mají nádech komoušských papalášů,“ komentovala Holubová.

Psali jsme:

Anketa

Která herečka je lepší?

1%
99%
hlasovalo: 428 lidí
A dodala: „Kdykoliv se zaraduju, vzpomenu na Ukrajinu, Izrael a Gazu, všechny ty unesené a vězněné daleko od rodin. Jenže já nechci, aby se mi zvedal kvůli světovým i československým nebo třeba japonským kreaturám kortizol, tak se je snažím vyplavat z hlavy.“ S politikou má zkušenost také její syn Adam Holub, který je členem předsednictva Liberálně ekologické strany. V jejím předsednictvu sedí také režisérka Olga Sommerová, která nakrátko měla i poslanecký mandát po Dominiku Ferim.

ODS pomáhá s kampaní další známá tvář, herec Michal Novotný. Ten se ovšem jinak příliš politicky neangažuje, akorát se fotí s ministrem Martinem Kupkou.

K politicky angažovaným umělcům se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Ulhaný režim Petra Fialy přeje nám, pamětníkům totalitního režimu. Z něj si totiž dobře pamatujeme, že jeho nejúplatnějšími sluhy byli různí ‚umělci‘, kteří tehdy ovšem veřejně klidně vystupovali jako morální majáci.“

Dnes se ta doba podle něho vrací. A to se vším všudy. „Iva Pazderková, Bolek Polívka nebo Michal Novotný jsou úplatní klauni Fialova režimu. Pateticky něco blábolí o hodnotách a je to tak příšerné, že si říkáte, že si z toho asi sami utahují. Jediné hodnoty, které je zajímají, jsou totiž hodnoty na fakturách, které za své angažované ‚umění‘ posílají partajím, které si je najímají,“ míní.

„V tomhle ohledu jednoznačně kraluje falešný valašský král Polívka, který už nás na dotacích pro jeho divadlo od ODS stál desítky milionů korun. Nutno říct, že tenhle klaun nemá dno, protože ta za svá blábolivá vystoupení kasíruje pořád víc. Kde Pazderková jede ve stotisících, tam Polívka vede s miliony. V tomhle ohledu je skutečný pionýr!“ srovnal ještě.

Psali jsme:

Řekla bych mu, o co se zasloužil. Výčitka Fialovi od Obermaierové
„Známky absolutně neodrážejí inteligenci.“ Poradce Pekarové kvůli Nerudovi otočil
Zbořil rozjíždí: Trojitý generál Koudelka, Kolumbijec s kanystrem a příběh ze Švejka
Hrušínský: Kdo nechce Uršulu, hlasoval pro rozvrat EU

 

Zdroje:

https://stranales.cz/strana-les/

https://t.co/SMWSiPIYtR

https://twitter.com/PazderkovaIva/status/1956396514592412023?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-vlevo-dole-nejen-fiala-s-pazderkovou-herce-do-kampane-najali-i-dalsi-ministri-277919

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , Holec , Novotný , ODS , umělci , Pazderková , Holubová , SPOLU

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Mají se podle vás politici vyjadřovat k politice?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Šebesta

Tomio Okamura byl položen dotaz

Stíhání

Někde jsem četla, že za ty vaše plakáty chce policie stíhat i hnutí. Můžete mi vysvětlit, jak se jakékoliv hnutí stíhá? To jakože všichni členové nebo jak můžete stíhat hnutí? A co myslíte, jak soudy rozhodnou a kdy? Bude to ještě do voleb?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 26 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Holubová pláče. A Fialovi umělci schytávají další ránu

12:51 Holubová pláče. A Fialovi umělci schytávají další ránu

Iva Pazderková, Eva Holubová a další. V Česku se řada herců a hereček angažuje v politice, ať už jen…