Trump měl přerušit jednání a volat Putinovi

18.08.2025 19:50 | Zprávy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj usedl k jednání s Donaldem Trumpem. Později je doplnili evropští politici a během jednání měl mít i telefon s Vladimirem Putinem.

Foto: Screen Youtube
Popisek: Trump a Zelenskyj v Oválné pracovně

Po devatenácté hodině středoevropského času dorazil Volodymyr Zelenskyj do Bílého domu. Jednání s Donaldem Trumpem nečekaně předcházela společná tisková konference, na které americký prezident uvedl, že chce na Ukrajině dosáhnout stabilního mírového řešení, ne pouze příměří. 

Po fiasku jednání ve stejné sestavě v únoru nyní měl Bílý dům ukrajinského prezidenta výslovně upozornit, že očekává, že k jednání na prezidentské úrovni se dostaví v obleku, což Volodymyr Zelenskyj akceptoval a do Bílého domu přijel v černém obleku a košili stejné barvy. 

Nebyla o jediná příprava, kterou měl před jednáním s Donaldem Trumpem podstoupit. 

Podle The Telegraph ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už od února podstupuje intenzivní přípravu na jednání s hlavou Bílého domu Donaldem Trumpem. Britský premiér Keir Starmer převzal roli mentora, aby zajistil úspěšnou komunikaci a zabránil opakování neúspěšného setkání v Oválné pracovně. Cílem je předejít diplomatickému fiasku, které by mohlo ohrozit ukončení války na Ukrajině.

Starmer učil hlavu Ukrajiny Volodymyra Zelenského, jak přizpůsobit komunikační styl, aby se vlichotil do přízně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Školí ho už od letošního února. Starmerova vláda se zároveň zaměřila na posílení diplomatických vazeb mezi Ukrajinou a Trumpovým táborem, aby zajistila pokračující podporu Kyjeva v probíhajícím konfliktu s Ruskem.

Britští vládní úředníci a diplomaté vyvinuli strategii, jak s Trumpem jednat. Na jejím vzniku má mít velký podíl Jonathan Powell, bývalý personální šéf britského expremiéra Tonyho Blaira, jenž v současnosti zastává post Starmerova bezpečnostního poradce.

Starmer radil Zelenskému, jak formulovat své projevy a veřejná vystoupení, aby odpovídala Trumpovým očekáváním. Britský premiér Zelenskému doporučil používat krátká, silná a emotivní poselství. Tento styl komunikace je v souladu s Trumpovou preferencí jednoduchých a jasných sdělení.

 

 

Dále Starmer doporučil klást důraz na témata, která Trump považuje za klíčová, jako je ekonomická stabilita, bezpečnost a národní zájmy USA. Zelenskyj byl také upozorněn, aby se v Trumpově přítomnosti vyhýbal přílišné kritice Ruska.

Britové Zelenskému radí, aby nereagoval na každé Trumpovo provokativní prohlášení. Má se vyhýbat tomu, aby zahnal amerického prezidenta do kouta, naopak ho má veřejně chválit, jak jen to jde. Nemá podceňovat zákulisní vlivy, jejichž prostřednictvím lze prosadit národní zájmy.

Podle posledních vystoupení Zelenského je zřejmé, že se uštědřenými radami řídí. Rozhovory s představiteli USA nově zahajuje poděkováním za podporu v boji s Ruskem.

Komunikační strategie britské vlády není vhodná pouze pro Zelenského. Měly by se podle ní řídit také hlavy dalších evropských států. Starmerův tým byl minulý týden velmi znepokojen před videokonferencí „koalice ochotných“ s Trumpem. Za problematická označovali diplomaté zvláště vystoupení německého kancléře Friedricha Merze, který prý sotva otevře ústa, už Trumpa naštve.

 

 

Předchozí jednání Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem v Bílém domě se odehrálo 28. února a skončilo dramatickou roztržkou. Během tiskové konference v Oválné pracovně se situace vyostřila, když Trump a viceprezident J. D. Vance označili Zelenského chování za neuctivé a kritizovali jeho postoj k mírovým jednáním s Ruskem. Trump obvinil Zelenského, že „hazarduje s třetí světovou válkou“. Schůzka skončila předčasně bez podpisu plánované ekonomické dohody, přičemž Zelenskyj byl vyzván k opuštění Bílého domu. Tento střet vyvolal obavy o budoucnost americké podpory Ukrajině.

 

 

Poskytnuté rady se Zelenskému budou hodit, protože podle zatím posledních zpráv Trump odmítl společné setkání s evropskými lídry. Nejdříve se hodlá sejít se Zelenským o samotě. Teprve později se k nim mohou připojit další evropští politici. Program zahrnuje večeři a delší diskusi v rozšířeném formátu.

Přibližně po hodině se oba přesunuli na jednání, při kterém je doplnili i evropští politici. Trump předtím před novináři vychválil Giorgii Meloniovou, Friedricha Merze, Keira Starmera, Emmanuela Macrona i Ursulu von der Leyenovou. Podle něj tito státníci mohou přispět k tomu, aby přestaly umírat tisíce lidí každý týden. 

Po třiadvacáté hodině středoevropského času měl Trump přerušit jednání a jít telefonovat Vladimíru Putinovi. Předtím měl podle novináři zachycených slov říci Emmanuelu Macronovi, že „Putin chce uzavřít dohodu, i když to možná zní šíleně". 

Před půl dvanáctou měli jednání opustit evropští politici a Donald Trump jednal jen se Zelenským. Podle televize Fox News si spolu měli prohlížet mapu Ukrajiny a vyjasňovat si, kudy aktuálně vede „linie dotyku" mezi ruskou a ukrajinskou armádou. 

Pak se ale Evropané měli vrátit.

autor: Naďa Borská

