„Hus taky neodvolal!“ Pavel Novotný hrotí spor s Ondráčkem z KSČM, kterého chtěl oběsit. A dostal nabídku od Smoljaka

04.10.2019 12:28

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) šlápl tentokrát se svými kontroverzními výroky přes čáru, alespoň podle policie, která jej obivinila za komentáře na Twitteru, v nichž se pustil do poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) pro jeho cestu na území Ukrajiny ovládané proruskými separatisty. Podle Novotného by za to měl Ondráček „viset“. Pomocnou ruku v soudním sporu mu teď nabízí Filip Smoljak, který má sám plné ruce práce se svým bratrem Davidem Smoljakem, kvůli jejich otci Ladislavu Smoljakovi (†78).