„Itálie je tvůj domov, ty huso!“ Lipavský nasadil Šeredovou. Špatně to dopadlo

Ministerstvo zahraničních věcí ČR se jalo propagovat nově zavedené korespondenční volby, které se v České republice poprvé odehrají u voleb do Poslanecké sněmovny roku 2025. A pozvalo si k tomu českou modelku, podnikatelku a herečku Alenu Šeredovou, která žije už přes dvacet let v Itálii.

„Dobrý den, jmenuji se Alena Šeredová a jsem hrdá Češka žijící v Itálii. A žiji v Itálii již přes 20 let a mám obrovskou radost, že konečně i Česko má korespondenční volby. V minulosti volit bylo složité. A proto korespondenční volby i pro Česko jsou velký úspěch, neboť můžeme konečně i my Češi žijící v zahraničí volit dopisem z domova. Takže i já letos na podzim konečně budu volit rovnou z Turína,“ řekla na propagačním videu Ministerstva zahraničních věcí ČR Alena Šeredová.

Propagaci korespondenční volby okomentoval s velkou mírou sarkasmu senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL).

„Jsem rád, že si díky korespondenční volbě bude konečně moci dovolit volit i paní Alena. Navíc ušetří krásné 3 hodiny letu (dohromady tam i zpět), které by jinak musela obětovat, aby svým hlasem ovlivnila dění v zemi, v níž už léta nežije,“ okomentoval video Čunek a poradil paní Aleně, kde a za kolik sehnat letenku z Turína do Prahy a zpět. Přišla by jí jen na něco málo přes dva tisíce korun. Svůj post pak ohraničil tagem „Absurdistán“.

Do komentáře se pak pustil podnikatel a glosátor František Matějka.

„Volby jsou nejvyšším ústavním právem s obrovským dosahem důsledků do života celé společnosti, která žije, pracuje a vychovává své děti zde v České republice, nikoliv v zahraničí,“ napsal Matějka. „Čeští občané žijící v zahraničí žijí a pracují podle zákonů jiného státu a to na základě svého svobodného rozhodnutí,“ vymezil termíny Matějka.

Podle Matějky volby nejsou všední záležitostí. „Volby nejsou nákupem rohlíků v supermarketu, nýbrž svátkem demokracie bez přívlastků, kterému je vhodné obětovat jednou za poměrně dost dlouhou dobu trochu toho času a energie. Jsou příležitostí prokázat, zda konkrétnímu jedinci, který zde žije, opravdu stojí za to, aby zvedl zadek a osobní účastí u volební urny deklaroval jednou za čas nikoliv z pohodlí gauče a internetu svůj zájem na budoucnosti této republiky a života ve společnosti ostatních,“ napsal Matějka.

„Když už se rozhodli žít a pracovat jinde, naprosto to respektuji a držím jim pěsti, ať se jim tam maximálně daří a jsou šťastní. Pokud jim však opravdu záleží na České republice, je zvednutí zadku a hlasování podle stávajících pravidel za osobní účasti přímo u volební urny to naprosto nejmenší, co mohou udělat,“ uzavřel svůj komentář František Matějka.

A přišly i stručnější odpovědi. „20 let žije v Turíně, Itálie je tvůj domov, ty huso!“ dostalo se paní Šeredové odpovědi na síti X.

„20 let je její domov Itálie, ale má potřebu ovlivňovat výsledek voleb v ČR. To video mi spíš říká, že by mělo být umožněno volit pouze na území ČR. Prostě jen osobně a u nás,“ je přesvědčen další komentující.

Došlo i na možnosti podvodů při volbě dopisem. „On snad někdo Alence bránil volit v zahraničí? Naopak! Alenka a všichni občané ČR mohli volit bez problémů v den voleb na svých ambasádách podle volebního zákona. Tam se dalo i zkontrolovat, že nedochází k podvodům. To vy dobře víte, proto jste si volby dopisem prosadili,“ ozvalo se v diskusi.

Přišla i námitka na to, že když tady paní Alena nežije, místní politika se jí také netýká. „No já nevím, jestli někoho těší, že může volit někdo, kdo tu 20 let nežije, žít asi nikdy už ani nebude a výsledky voleb na něj nijak nedopadnou. Té paní zřejmě zdejší politici na její peníze a život sahat nebudou,“ dozvěděla se s paní Alenou vláda Petra Fialy.

„Má radost, že se konečně budou moci dělat podvody s korespondenčníma volbama – proč madam z Itálie chce volit v ČR, kde nežije a žít nikdy nebude,“ zaznělo od klávesnice. „Korespondenční volba je zvrácený koncept. Kdo si vybral život jinde, že mu nestojí přijet ani na volby, volit nemá,“ doplnil David Maňák.

„Z Turína jednou za 4 roky doletět do Prahy byl problém? A paní Aleno, co víte o životě v Česku za poslední 4 roky? Co víte o daních, o nákladech na bydlení, inflaci, zmenšujících se baleních a zvyšujících se cenách potravin. Podle čeho budete volit?“ ozvala se rozhořčeně Zdenka Benešová.

