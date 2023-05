„Já jsem chcimír a nestydím se za to!“ Stovky lidí na Václaváku. A bouře na pódiu

reklama

Od 14:00 hodin se na Václavském náměstí konala protivládní demonstrace s názvem Plán Česká republika na 1. místě. Demonstraci zorganizoval pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel. Vystoupili také profesor Petr Staněk, bývalý předseda vlády Jiří Paroubek, bývalý český politik Jan Kavan, europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná i bývalý poslanec Lubomír Volný a další. Již v předvečer demonstrace Vrabel na Facebooku avizoval, že hlavním tématem demonstrace bude mír a svoboda slova.

„Děkujeme moc, že jste všichni přijeli!“ pozdravil dav Ladislav Vrabel šest minut po druhé hodině odpoledne. Na pódiu vedle něj stojí spolu moderátoři demonstrace paní Katarína Boková, zakladatelka skupiny Matky pro mír na Slovensku, a majitel internetové televize TV Bureš – Petr Bureš. Lidé v davu třímají české vlajky i vlajky KSČM.

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 38444 lidí

Vrabel se nenechal vyrušit a zavzpomínal na první demonstraci, kterou před rokem společně se svou manželkou organizoval na Náměstí republiky. Tehdy se dle jeho slov všichni báli mluvit a bylo jim vyhrožováno vězením, pokud by ve válce podporovali Rusko. Situaci při současném druhém ročníku demonstrace považuje za tíživější. „Situace ve společnosti je mnohem horší, než byla před rokem. Situace je taková, že stovka lidí je dnes trestně stíhaná za své politické názory. Za tu dobu jsme uspořádali několik demonstrací, na což režim reagoval tak, že Ministerstvo vnitra založilo speciální skupinu KRIT (Krizový informační tým). Studovaní psychologové vymysleli, jak dehonestovat jak moji osobu, tak lidi okolo. Jakým způsoben o nás mají špatně psát média a jakým způsobem o nás špatně mají mluvit politici,“ řekl Vrabel.

Je tady snaha o zastrašování a dehonestaci lidí, kteří se ozývají,“ prohlásil Vrabel a připomněl i své nedávné odsouzení. „Byl jsem odsouzený za to, že jsem varoval před válkou. Státní zástupkyně mě obžalovala z něčeho, co jsem neřekl, a soudce mě odsoudil za něco jiného, co jsem taky neřekl,“ vysvětlil a považuje to za příhodnou ukázku fungování stávajícího režimu České republiky. Publikum začalo skandovat: „Hanba! Hanba! Hanba!“

„Chci ukázat a říct, že ten současný režim v dnešní době je mnohem horší, než byl ten minulý předtím, než se rozpadl. Lidé mají strach,“ pokračoval Vrabel ve vystoupení. Dav, který přišel protestovat proti vstupu cizích vojsk na české území, Ladislav Vrabel označil za elitu národa a děkuje jim. „Jste pro mě největší hrdinové tohoto národa,“ skládá jim poklonu.

Psali jsme: Co to je za vazalskou smlouvu? Paroubek soptí. Toto našel v obranné dohodě USA s ČR Fialová deka nad Českem. Bonzování, strach a nenávist. Holec se cítí jako zamlada v komunismu Pozor! Tyto musíme sledovat... V ČT došlo na protivládní demonstrace Nedůvěřují státu, jsou protisystémoví... A už jsou ve zprávě vnitra o extremismu

Na demonstraci vystoupil avizovaný Jiří Paroubek. „Situace v republice je velmi vážná. Životní úroveň se za minulý a tento rok propadne v průměru až o čtvrtinu a nejméně o čtvrtinu klesne hodnota úspor našich občanů,“ začal shrnutím situace, kterou následně přirovnal k roku 1953 a Měnové reformě Emila Zápotockého, kdy lidem dle jeho slov také klesla životní úroveň a hodnota úspor, ale i reálné mzdy.

Po navýšení sazeb DPH a spotřebních daní v rámci konsolidačního balíčku vlády Paroubek předpovídá další růst inflace. „Inflace nebude klesat, ještě znovu poroste. Česká národní banka odhadla růst inflace v tomto roce na 11 % a ještě do toho zjevně nezapočetla zvýšení cen v důsledku růstu sazeb DPH a spotřebních daní, ke kterému se vláda chystá v těchto dnech,“ řekl s tím, že to lze pozorovat i v obchodech s potravinami, kde ceny vzrostly o více než jen 11 procent. Inflaci 11 procent tak Paroubek označuje za „povinný optimismus centrální banky“.

„Této vládě se vůbec nedaří. Vůbec se nestará o to, jak ochránit zájmy širokých vrstev českých občanů,“ prohlásil a poukázal na sousední stát České republiky Polsko, kterému se vede lépe, a proto i „zcela dezorientovaný“ ekonomický poradce předsedy vlády nákupy v Polsku doporučuje. Paroubek připustil, že do Polska si sice může zajet ten, kdo má auto a peníze na benzín, ale připomněl důchodce, na které dle jeho slov dopadá „hrůza inflační spirály“ nejvíce. I o ně se Fialova vláda opomněla postarat a důchodci se tak musí ještě více uskromnit. „A tady Fialova vláda udělala vše pro to, aby si důchodci, po jejím rozhodnutí o zmrzačení valorizačního vzorce pro výpočet navýšení důchodu k 1. červnu v důsledku inflace museli utáhnout řemeny a opasky a žít ještě skromněji, než žijí dosud,“ uvedl.

Zmínil ve vystoupení i konflikt na Ukrajině. Členové vlády podle Paroubka pouze „blouzní o ukrajinské ofenzívě, která zažene ruská vojska nejlépe až ke Kremlu“. „Střízlivější mozky dokonce i na západě mluví o tom, že Rusko má a bude mít dost peněz na vedení války. Dodejme, že Ukrajina by bez evropských a amerických peněz nepřežila ani týden,“ uvedl a vyčetl, že Ukrajině k provedení efektivní ofenzívy chybí munice i vojáci. Česká vláda by proto podle Paroubka měla podpořit mírová jednání – i klidně s účastí Číny.

Anketa Jste rádi, že EU rozšiřuje emisní povolenky i na dopravu a bydlení? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 25079 lidí

Obranná smlouva mezi Českou republikou a USA není podle Paroubka ničím jiným než vojenskou smlouvou, ze které vyplývá to, že Američané budou moci používat čtyři česká letiště. „Je zřejmé, že jakmile budou na česká letiště umístěna nová letadla s možností vyzbrojení útočnými raketami, zaměří Rusové na tato letiště své rakety s jadernými hlavicemi,“ varoval obecenstvo s tím, že obranná smlouva o se České republice v dlouhodobém hledisku nevyplatí a je zcela zbytečná. Připomněl i skutečnost, že téma této smlouvy před volbami do Sněmovny nebylo žádnou z koaličních stran diskutované. „Žádná politická strana tak k tomuto rozhodnutí nemá mandát ve Sněmovně. Spravedlivé by bylo jedině všeobecné referendum v této otázce,“ nechal by Paroubek vyjádřit všechny občany České republiky.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále vystoupil na pódiu Jan Kavan, člen organizačního výboru iniciativy Mír a spravedlnost. Zdůraznil, že všechny řečníky, kteří dnes při příležitosti demonstrace vystoupili, spojuje touha po svobodě slova a míru. Úroveň svobody slova a tisku je dle něj horší, než Česká republika zažila během Pražského jara v roce 1968. Dodal, že dnes nesmí být iniciativa Mír a spravedlnost zveřejňována v televizi a novinách. Nelze podle Kavana ani veřejně prosazovat zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu a zajištění oboustranného příměří. „Zdůrazňuji oboustranného příměří. Tedy ne nějakou kapitulaci Ukrajiny, jak je nám občas podsouváno. Chceme příměří, které by vytvořilo prostor pro diplomaty, aby začali jednat o tom, jak dosáhnout spravedlivého míru,“ požadoval. „Namísto toho dnes narážíme na cenzuru,“ shrnul.

„Vůbec mi nevadí, když mě nazývají mírovým štváčem a chcimírem. Ano, chci mír! A vy jistě také,“ prohlásil směrem k publiku. To začalo v tu chvíli skandovat slova: „My chceme mír!“

Kavan se odmítavě postavil k prezidentu Petru Pavlovi a ministryni obrany Janě Černochové, kteří sice také tvrdí, že chtějí mír, ale i nadále chtějí posílat smrtelné zbraně na Ukrajinu. „To je nebezpečný nesmysl, neboť čím více zbraní tam budeme posílat, tím větší krveprolití způsobíme a tím více lidí pošleme na hřbitovy,“ řekl.

Dav začal skandovat: „Nikdy proti Rusku!“

Psali jsme: Co to je za vazalskou smlouvu? Paroubek soptí. Toto našel v obranné dohodě USA s ČR „Vy jste elita, hrdinové národa!“ Vrabel vyburcoval protivládní demonstranty na Václaváku Srabe! Sundej si tu roušku a čepici! Zamaskovaný aktivista mluvil do kamery. Němcová se neudržela Británie má krále. Karel III. byl korunován

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama